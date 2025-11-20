Ft
Ft
10°C
3°C
Ft
Ft
10°C
3°C
11. 21.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 21.
péntek
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
humanizmus Barabás Richárd vallás Cseh Katka baloldal

Humanisták: az emberellenes vallás, amit nem kellene követni

2025. november 20. 05:36

A humanizmus egy vallás, ami ledegradálja az embert, és valójában egy szélsőbaloldali politikát takar. Nem kérünk belőle, Humanisták nevű pártként sem.

2025. november 20. 05:36
null
Szilvay Gergely
Szilvay Gergely

Humanisták néven indított új pártot Cseh Katka és Barabás Richárd, akiket rögtön keményen ki is faggatott Gulyás Marci a Partizánban, leginkább azzal presszionálva őket, hogy ők lesznek az akadályai a Tisza győzelmének.

Miközben taktikai téren Gulyás Marcinak igaza lehet – jóllehet a Humanisták nem valószínű, hogy sok vizet fog zavarni, és különben is csak listán indul –, egy-egy pillanatra még egyet is értettem a két politikussa; bár amit képviselnek, az a lehető legmesszebb áll tőlem. Arra igyekeztek ugyanis rámutatni, hogy el kell kezdeni valahol, meg hogy választók tömegeinek van elege a puszta taktikai szavazásból. Személyes álláspontom szerint választók tömegei sosem szavaztak taktikailag, ezt a többségnek nem lehet eladni, és joggal – ez egy szűk értelmiségi réteg mániája.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Két közvélemény-kutatás, ami bizonyítja: valóra vált Orbán Viktor mesterterve

Két közvélemény-kutatás, ami bizonyítja: valóra vált Orbán Viktor mesterterve
Tovább a cikkhezchevron

Ezzel együtt érdemes kibontani, mi is az a humanizmus, amit Cseh Katka ás Barabás Richárd képviselne. 

A humanizmus nyilvánvalóan egy retorikailag jól eladható gumikifejezés, mert hát ki ne tartaná magát humanistának, azaz emberbarátnak? Aki nem humanista, az elvesztette a retorikai meccset: aki nem humanista, az eme keretrendszerben: emberellenes.

Persze némi gondolkodással tovább is léphetünk eme retorikai akción, ami amúgy is teljesen bevett a nyugati világban. Elvégre egyáltalán nem csak a Demokratikus Koalíció demokrata a magyar politikai palettán, koalíciónak sosem volt nevezhető a demokratává vedlett komcsik pártja. A Republikánus Párt sem kevésbé demokrata attól, hogy ellenfele a Demokrata Párt (minden szokásos gyanúsítás ellenére, miszerint a republikánus elnökjelölt elleni szavazás a demokrácia megmentése volna az amerikai baloldal szerint).

A semmitmondó pártnevek népszerűek a világban,

a Spanyol Néppárt nevéből nem jönnénk rá, hogy eredetileg egy középjobb kereszténydemokrata alakulat volt, ami sajnos liberalizálódott. A példákat tovább sorolhatnánk.

Ezen túllépve Cseh Katka és Barabás Richárd eddigi munkássága, állásfoglalásai, valamint a humanista jelző kortárs használói szolgálhatnak útmutatóul azügyben, hogy a közhelyeken túl mit is jelent a humanizmus. A honlapjukról nem tudunk meg sokat. A Partizán-interjúból már igen.

Barabás megjegyzése szerint 

a Humanisták az „európai, modern, nyitott, zöld, progresszív, urbánus” értékeket támogatják, jelszavuk az „emberséges Magyarország”.

Kiderült még, hogy a humanizmus az abortusz („női jog”) és az LMBTQ-„jogok” támogatását, Ukrajna pénzzel, fegyverrel és EU-tagsággal való támogatását jelenti (Cseh Katka megjegyzése szerint: katonával nem), valamint Ukrajna támogatásához tartozik még az, hogy a befagyasztott orosz vagyont Ukrajna újjáépítésére kell használni (még az EU jogászai sem biztosak abban, hogy ez lehetséges nemzetközi jogilag) – és magyar cégeket is be kell vonni az újjáépítésbe (ez mondjuk oké).

Mondjuk nem tudom, hogy humanizmus tényleg lehet-e olyan ideológia, ami a legártatlanabbak (az anyjuk méhében élő csecsemők) abortálását támogatja. Az embrió ugyanis nem a nő teste, hanem egy másik test a nő testében.

A humanizmus eredetileg a reneszánsz idején létrejött elképzelés volt, és bizonyos fajta művelődésre vonatkozott. Aztán a felvilágosodás (jobban mondva: elhomályosulás) idején már közelített a mai értelméhez,

a mai progresszív szekuláris humanizmus pedig a felvilágosodás (elhomályosulás) karikatúraszerű valóra váltása.

Létezik aztán nekünk itt hazánkban egy Magyar Humanista Társaság is, ami nem sok vizet zavar persze. Az ő krédójukból kiderül, hogy a humanista nem lehet hívő keresztény (sem muszlim, buddhista, akármi). Ez kb. a Humanist International hitvallása is:

  • Először is, a humanisták úgy vélekednek, hogy a tudomány, általánosabban az értelem értékes eszköz, és ezeket az élet minden területén használni érdemes. Nincsenek érinthetetlen álláspontok, melyeket ne lehetne racionális vizsgálatnak alávetni.
  • Másodszor: a humanisták ateisták, vagy agnosztikusok. Kételkedők az isten vagy istenek létezésével kapcsolatban. Ugyanígy szkeptikusak angyalok, démonok vagy egyéb természetfeletti lények létezését illetően.
  • Harmadszor: a humanisták szerint ez az élet az egyetlen életünk. Nem születünk újjá, és mennyország vagy pokol sem létezik, ahová halálunk után kerülünk. Megjegyzendő, hogy a humanisták istenekkel és túlvilággal kapcsolatos szkeptikus álláspontja nem dogmatikus, nem hitből ered, hanem ezen dolgok létezésének kritikai vizsgálata során a megfelelő bizonyítékok hiánya miatt jutottak erre a következtetésre.
  • Negyedszer: a humanizmus elismeri az erkölcsi értékek létezését és elköteleződést jelent irántuk. A humanisták szerint erkölcseinknek hangsúlyozottan azon kell alapulnia, hogy milyenek is tulajdonképpen az emberi lények, és hogy mi segít nekik jólétben élni, gyarapodni ebben a világban (és nem a túlvilágon). A humanisták elutasítják az olyan negatív állításokat, mint hogy Isten nélkül nem léteznek erkölcsi értékek, és hogy Isten, valamint a vallás iránytűje nélkül nem leszünk képesek helyesen, jó emberként és társadalomként élni. A humanisták nem vallási tekintélyre és dogmára alapozzák erkölcsi indoklásaikat.
  • Ötödször: a humanisták az egyéni morális autonómiánkat hangsúlyozzák. Ahelyett, hogy külső hatalomra – politikai vezetőre vagy vallásra – hárítanánk saját erkölcsi döntéseinket, egyéni felelősségünk, hogy saját magunk hozzuk meg azokat. A humanisták támogatják azon nevelési módszerek kifejlesztését, melyek hangsúlyozzák az egyéni morális felelősséget és eszközöket adnak annak valós helyzetekben való gyakorlásához.
  • Hatodszor: a humanisták úgy vélik, életünknek nem Isten ad értelmet, hanem mi magunk. Úgy gondolják, hogy pl. Albrecht Dürer, Marie Curie, Albert Einstein és Szent-Györgyi Albert élete jelentős és jelentőségteljes volt attól függetlenül, hogy létezik-e Isten vagy sem.
  • Hetedszer: a humanisták szekularisták, abban az értelemben, hogy olyan nyitott, demokratikus társadalom létrehozását támogatják, amelyben az állam semleges az állampolgárok vallását tekintve; megvédve az egyének azon jogát, hogy egyaránt szabadon támogathassák, követhessék vagy elutasíthassák és kritizálhassák mind a vallásokat, mind az ateizmust. Míg nyílvánvaló, hogy a humanisták ellenzik, hogy bárkire rá legyen kényszerítve a vallás, ugyanennyire ellenzik azt is, hogy bárkire ateizmus legyen kényszerítve (ahogyan az bizonyos diktatúrákban történt).

A reneszánsz humanisták valószínűleg nem értenének egyet mindezzel, de valóban igaz, hogy ma körülbelül ezt értik humanizmus alatt a világban, amit a Humanista Társaság felvázol, és ez abból a reneszánszban fakadó nézetből jön, mely szerint mindennek mércéje az ember. Ezt amúgy könnyedén ki lehet kezdeni, mármint azt, hogy az ember önmagában tud önmaga mércéje lenni. Meg az ateista-szekuláris humanizmus úgynevezett világnézeti alapjai is kikezdhetőek, például Isten létezésének racionális bizonyításával.

Kapcsolódó vélemény

undefined

Szilvay Gergely

Mandiner

Idézőjel

Az egyistenhit racionális, az ateizmus irracionális, itt vannak a bizonyítékok

Van öt istenérv dióhéjban, melyek a logikán alapszanak, csak megfeledkeztünk róluk. Az is kiderül, hogy Richard Dawkins és a többi új ateista valójában nem létező, maguk számára leegyszerűsített érvekkel vitatkozik. Húsvéti kultúrharcos esszénk.

A lényeg, hogy ne dőljünk be a humanista jelzőnek, ez egy szekuláris-baloldali-progresszív nézetrendszert takar, nem puszta emberbarátságot.

A humanizmus tehát szorosan együtt jár a vallások iránti szkepticizmussal, sőt: ellenségességgel, a racionalizmussal, a szcientizmussal (tudományhittel), a naturalista materializmussal, a haladáshittel és a baloldali liberalizmussal.

Ezek közül jó pár szekuláris vallás: vallás a felvilágosodás, a haladáshit, a tudományhit (szcientizmus), az ateizmus, az individualizmus és a humanizmus is. Ezekről Nyirkos Tamás tanár úr ír a szekuláris vallásokról szóló kötetében (Secular Religions. The Key Concepts. Routledge, 2025).

De mi az a szekuláris vallás? A mondás az, hogy a vallás fogalmát nem lehet úgy definiálni, hogy minden, amit a hétköznapokban annak tekintünk, benne legyen, és ne legyen benne más, például ideológiák. Vagy kimaradnak vallások, vagy belekerülnek vallásnak nem tekintett jelenségek, amelyek így struktúrálisan vallásnak tekintendők (a kötet legalább 12 vallásdefiníciót sorol fel, amelyekbe más-más jelenségcsoportok passzolnak, tehát nem ugyanazt fedik). 

Azaz „ahogy a neve is sugallja,számos olyan ideológia, hitrendszer és társadalmi vagy kulturális gyakorlat létezik, amelyek világinak tűnnek vagy annak állítják magukat, mégis fontos analógiákat mutatnak a vallásokkal, ami megnehezíti a szigorú vallási/világi választóvonal bármelyik oldalán való elhelyezésüket.”

A humanizmushoz kapcsolódó többi vallásszerűséget most tegyük félre, s nézzük, miért vallás a humanizmus. Ahogy Nyirkos írja: „Az ’emberiség vallásának’ egyik első említése – Claude Henri de Saint-Simon műveiben a francia forradalom után – a transzcendencia ’kiküszöböléseként’ mutatta be, valóban világi, de ugyanakkor a vallás lényegének ’tökéletesebb kifejeződéseként’, mint bármely korábbi ’megnyilvánulása’.”

Van két Humanista Manifesztó, egy 1933-as és egy 1973-as. Ezek is meglehetősen vallásos karakterűek. A huszadik századi humanizmusnak is

 „van egy víziója a földi paradicsomról, amelyet az ’autonómiával, szabadsággal, kreativitással rendelkező ember teremt meg, aki az értelmet és a tudományt alkalmazza az emberi problémákra,

 élvezi a természet és a kultúra szépségeit, mentes a babonáktól... a béke és a harmónia szeretője’ (Smith, 1994, 42. o.). Az önmegváltás ugyanakkor ugyanolyan vallásos gondolat, mint az üdvözülés, és a benne való hit jelentős ellenállást igényel a tényekkel szemben.”

Aztán: 

maguk a kiáltványok szentírásoknak vagy hitvallásoknak tekinthetők, egy nagyobb hagyomány részeinek, amelynek saját mártírjai és prófétái vannak

Szókratésztől Giordano Brunón, Galilein vagy Darwinon át, beleértve még az eretnekeket vagy ’ellenzőket’ is, akik ’beszennyezik’ a humanizmus jelentését (Kurtz, 1973, 177. o.). Az igaz hit védelme a nem hívőkkel szemben a humanizmus hivatalos egyházainak, például az Amerikai Humanista Szövetségnek vagy a Humanista Akadémiának az egyik feladata (Smith, 1994, 37. o.). Egyes szerzők odáig mennek, hogy azt javasolják, hogy a rituálék is váljanak a humanista istentisztelet részévé.”

Akárhogy is, részemről büszkén vagyok ilyen értelemben antihumanista. Ha már humanistának kell lenni, akkor Jacques Maritain huszadik századi katolikus filozófus integráns humanizmusára szavazok, ami szerint 

a szekuláris humanizmus valójában antihumanizmus, mivel nem ismeri el a teljes személyt. Istenképiség nélkül nincs valódi humanizmus. 

A szekuláris humanizmus valójában ledegradálja az embert. Rémi Brague francia katolikus filozófus arra hívja fel a figyelmet: a modern tudomány ideologikus értelmezése arra jutott, hogy az ember – mint azt idéztük – nem több mint „szerencsés majom”, de azért mégis elidegeníthetetlen emberi méltóságot, belső értéket és emberi jogokat követelünk ennek a „szerencsés majomnak”.

De ha az ember állatként, majomként értelmezi magát, akkor miért is járnak neki szentként értelmezett emberi jogok?

Maritain felfogásának egyébként jelentős hatása volt a kialakuló kereszténydemokráciára.

De hát Cseh Katka és Barabás Richárd felfogásának semmi köze Maritainéhez, ők a humanizmus szekuláris vallásos változatát vallják magukénak.

Keresztények és konzervatívok nem követhetik őket.

***

Ezt is ajánljuk a témában

***

(Nyitókép: képernyőfotó)

Összesen 85 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
csulak
2025. november 20. 15:02
Csekk katalin a korrupt hazaarulo !
Válasz erre
0
0
Élő Éva
•••
2025. november 20. 13:41 Szerkesztve
A humanizmus a sátán fedősztorija, a trükk az, hogy az ember jó, bűn nincs, a sátán pedig babona. A 70-es évekban H. Miklós festőművész a Madách házak padlásterébe vette be magát, mivel származása okán nem kapott minimális lehetőséget sem az alkotásra Rendszeresek voltak nála a művészek értelmiségiek összejövetele akik a falrára különböző szösszeneteket írtak fel, a kor szokása szerint. Egy operatőr szakos főiskolás, P.GY. aki lelepleződött ügynök volt, aki jelentett az évfolyamtársairól, meg bárkiről, felírta a falra a humanista megyőződés krédóját: "A vizelet is ember" . Egy orvos, dr. V.L. ezt írta alá: " A vizelet NEM ember!" Róla csak 2010-ben derült k,i hogy szintén ügynök. Így működik a ballib humanizmus.
Válasz erre
0
0
Élő Éva
2025. november 20. 13:23
"Minek ez a mimikri? jó tudjuk, hogy kegyed ki."
Válasz erre
0
0
H3NY3_B-Oroszlan
2025. november 20. 11:20
A magzatgyilkosság valóban nehezen értelmezhető a humanisták saját racionalizmusán belül emberbarátinak, akárcsak a gender "tudomány" tudományos alapon igazolhatónak. Engem ez az egész a korabeli szadduceusokra emlékezet, akikre Jézus nem sok szót veszteget. Az Evangéliumok szerint egyszer próbálták valami szofizmával átverni Jézust, de ő csak annyit mondott nekik, hogy tévelyegnek, nem ismerik sem a Szentírást, sem Isten hatalmát. Márpedig a bölcsesség kezdete az Isten félelme.
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!