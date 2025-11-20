Humanisták: az emberellenes vallás, amit nem kellene követni

Ezek közül jó pár szekuláris vallás: vallás a felvilágosodás, a haladáshit, a tudományhit (szcientizmus), az ateizmus, az individualizmus és a humanizmus is. Ezekről Nyirkos Tamás tanár úr ír a szekuláris vallásokról szóló kötetében (Secular Religions. The Key Concepts. Routledge, 2025).

De mi az a szekuláris vallás? A mondás az, hogy a vallás fogalmát nem lehet úgy definiálni, hogy minden, amit a hétköznapokban annak tekintünk, benne legyen, és ne legyen benne más, például ideológiák. Vagy kimaradnak vallások, vagy belekerülnek vallásnak nem tekintett jelenségek, amelyek így struktúrálisan vallásnak tekintendők (a kötet legalább 12 vallásdefiníciót sorol fel, amelyekbe más-más jelenségcsoportok passzolnak, tehát nem ugyanazt fedik).

Azaz „ahogy a neve is sugallja,számos olyan ideológia, hitrendszer és társadalmi vagy kulturális gyakorlat létezik, amelyek világinak tűnnek vagy annak állítják magukat, mégis fontos analógiákat mutatnak a vallásokkal, ami megnehezíti a szigorú vallási/világi választóvonal bármelyik oldalán való elhelyezésüket.”

A humanizmushoz kapcsolódó többi vallásszerűséget most tegyük félre, s nézzük, miért vallás a humanizmus. Ahogy Nyirkos írja: „Az ’emberiség vallásának’ egyik első említése – Claude Henri de Saint-Simon műveiben a francia forradalom után – a transzcendencia ’kiküszöböléseként’ mutatta be, valóban világi, de ugyanakkor a vallás lényegének ’tökéletesebb kifejeződéseként’, mint bármely korábbi ’megnyilvánulása’.”

Van két Humanista Manifesztó, egy 1933-as és egy 1973-as. Ezek is meglehetősen vallásos karakterűek. A huszadik századi humanizmusnak is