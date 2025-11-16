Magyarország szabad ország: felelősen eldönthetjük saját magunk, hogy köszönjük, nem kérünk az új lehetőségből

Érkezik a hír: a parlament előtt van az a törvényjavaslat, amely engedélyezné a költségtérítés fizetése ellenében történő anonim petesejt-donációt. Hurrá, hurrá, végre – örvendeznek oldalfüggetlenül sokan;

szomorúan logikus következmény ez, de innen szép nyerni – sóhajtok fel például én.

Elöljáróban le kell szögezni: az idegen ivarsejt segítségével már úton lévő vagy már megszületett gyerekek élete szent, őket Isten éltesse, szüleikről ítélkezni, nekik prédikálni pedig semmiképp nem feladatunk, hatáskörünk sincs az ilyesmire. Éltek egy elérhető lehetőséggel, ennyi.

Elismerem azt is, hogy a mostani törvényjavaslat valójában csupán egységesít és leköveti a valóságot: az ivarsejt-adományozás eddig is engedélyezett volt,

hímivarsejtet pedig eddig is lehetett költségtérítés ellenében sejtbanknak is felajánlani és ott lefagyasztani (idősebb egyedülálló nő általi felhasználásra is), mostantól lehet majd petesejtet is. Minőségileg új szabályozásról tehát nincs szó. Még a magam kis ismeretségi körében is akad katolikus családban nevelkedett negyvenes nő, aki egy cseh klinika szolgáltatásait igénybe véve, ott jelentősebb összeget kicsengetve vált idegen petesejt segítségével anyává –