Magyarország szabad ország: felelősen eldönthetjük saját magunk, hogy köszönjük, nem kérünk az új lehetőségből

Mégpedig nemcsak a Katolikus Egyház Katekizmusa szerint sérti, hanem elvben a vonatkozó nemzetközi egyezmény szerint is.
Adódhatnak persze olyan körülmények, amikor ez a jog valamiképpen eleve csorbát szenved, lásd örökbefogadás vagy egyéjszakás kalandból, ismeretlen férfitól származó csemete, ezekben az esetekben azonban már adott egy megfogant vagy megszületett gyermek, akinek élete védendő, és aki számára ilyen körülmények között kell biztosítani a mindenek felett álló érdekeinek védelmét.
De ha egyszer valaki nagyon szeretne gyereket, miért ne élne az orvostudomány kínálta összes lehetőséggel? – jön ilyenkor mindig a kérdés,
azt azonban nem szokás mellé tenni, hogy ha egy negyvenéves nő elhordozhatatlan tehernek érzi, hogy esetleg már nem lesz gyereke, akkor vajon mekkora kereszt lehet egy anonim donortól származó tinédzsernek, hogy soha életében nem fogja megismerni a biológiai anyját (és családfájának kapcsolódó felét, beleértve potenciális féltestvéreit). Igaz, erre ott egy újabb iparág, a DNS-tesztek szolgáltatása, amely jó pénzért segítséget kínál az identitáskrízis mérsékléséhez. De nem egyszerűbb és etikusabb vajon az egésszel inkább nem élni?
Egy amerikai kutatásban a donor segítségével fogant, mára felnőtt (zömében magasan képzett, többségében nő) megkérdezettek közel háromnegyede állította, hogy „gyakran” vagy „nagyon gyakran” jár a fejében az, hogy hogyan is lett, és közel 70 százalékuk mondta azt, hogy a társadalomnak nem szabadna ösztönöznie az ivarsejt-donációt. Annak ellenére gondolják így, hogy ők maguk is annak köszönhetően születtek meg –