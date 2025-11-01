Önből is lehet de facto Józsefvárosi Szent Tamás, Gazdagréti Szent Rezső vagy Barcikai Szent Dzsesszika, ha egy kicsit odafigyel

Szegény november elseje, hányan nézik halottak napjának! Persze teljesen rendjén való és észszerű is, ha valaki az elsejei munkaszüneti napot kihasználván látogat el a temetőbe –

az azonban nagy kár, hogy a csontvázjelmezes-denevérnyalókás halloween-biznisz és az elmúlásra emlékeztető november másodika között milyen mértékben sikkad el mindenszentek ünnepe,

és ezáltal konkrétan az örök élet és a nyolc boldogság felemelő és egyben inspiráló üzenete.

„Ne vicceljünk, az egy ilyen katolikus izé, én pedig megkeresztelve is alig vagyok / nem hiszek az efféle mesékben” – szokás ilyenkor rávágni; csakhogy azok közül, akik mára már magukénak érzik a halloweent, vajon hányan kelták?