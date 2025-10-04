Szent Ferenc ma azt mondaná: fejezzétek be az öldöklést! – Kiss András Menyhért ferences szerzetes a Mandinernek

Szegények megsegítése – sokan a szemére hányják a rendnek, hogy bőven van vagyona, szép ingatlanok, míg Szent Ferencék az első kolostort sárból és vesszőből tapasztották, noha sokan közülük előtte gazdag emberek voltak.

A kérdés világos és érthető, de érdemes megemlíteni, hogy egyetlen szerzetesrend sem folytatja egy az egyben azt, amit az alapítói, mindegyik alkalmazkodik az adott korhoz, amelyben éppen létezik. Leó pápa, vagyis Róma püspöke sem úgy öltözik vagy él, mint Jézus tanítványa, Péter, az első pápa. Ahogy Szent Ferenc idejében is mást jelentett a szegénység – megjegyzem, éppen ő nagyon gazdaggá tette Assisit, hiszen az egész világról érkeznek zarándokok és érdeklődők –, úgy

mást jelent most is ferencesnek lenni.

Észszerű módon, a szegénységi fogadalom akkor is, most is szolidaritás a szegényekkel, ami most praktikusan azt jelenti, hogy a ferenceseknek a legegyszerűbb emberek életminősége kell hogy legyen a mérce. Amikor itt a Rózsadombon átvettem a szolgálatot, sokan javasolták, hogy cseréljük ki a konyhabútort, újítsuk fel ezt meg azt. Kérdeztem: lehet főzni a konyhában? Lehet. Akkor minek cseréljük ki újabbra, pompásabbra?

Szent Ferenc sem éheztette a rendtársait, annyit mondott, elégedjünk meg azzal, amit az emberektől kapunk, és ne dőzsöljünk.

Vagyis a szegénység mértékletesség.

És szolidaritás. Mondok mást: van az ember életében olyan helyzet, amikor már ferences szerzetes, és döntés előtt áll. Emlékszem, szálldogált a hó, és zártam volna be a rózsadombi templom ajtaját, és láttam, hogy ott feszik a betonon egy kartonlapon egy ember, egy hajléktalan a lépcsőn. A kulcs a kezemben volt – megtehettem volna, hogy bezárom a kaput, felmegyek a kényelmes, fűtött szobámba, és alszom egy jót vagy olvasgatok. De éreztem, hogy ez nem fog menni. Kinyitottam az ajtót és szóltam neki, hogy jöjjön be – aztán Laci bácsi, mert így hívták, ott aludt a templomunkban egy jó darabig, mert ott azért mégse mínusz öt fok volt, hanem tizenhét. Volt olyan hívő, aki fennakadt ezen, más meg azt mondta, hogy egy ferences nem is tehetett volna másként.

S igen visszás, amikor a jómódú, jól menő ember fordítja el a leginkább a fejét a szegényektől.

Lát ebben mintázatot?

Nagyon vegyes a kép, szerintem ez nem vagyoni helyzet kérdése. Akikről gondoskodunk, hajléktalanjaink, ők sem egyformák persze, mi több, egymást sem mindig szívlelik. Máskor meg szolidárisak egymással. Van, aki szívesen jön cserébe dolgozni velünk itt a kertben, levelet söpörni, ilyesmiket, más meg nem akar. Vegyes a kép. Ami azt illeti, a Jóisten pedagógiája, hogy olykor a nagyon tehetőst tanítja alázatra például egy-egy betegséggel, és akkor már másképp megy el a kartonpapíron fekvő, elesett ember mellett, ha maga is megtapasztalta a kiszolgáltatottságot. Sok ilyen emberrel beszéltem.

Ha jól olvastam, éppenséggel a szolidaritás Szent Ferencben sem volt mindig benne – aztán megölelt és megsegített egy leprást.

Sőt, kimondottan undorodott a leprásoktól, a lova is eltanulta ezt – nagy lóbolond vagyok, tudom, hogy a ló nagyon érzékeny állat, lemásolja a gazdája reakcióit – és visszahőkölt a leprás szagától.

De aztán látott egy lányt, egy gyönyörű lányt, a későbbi Szent Klárát, aki éppen etette a leprásokat, elszégyellte magát, és erőt vett magán.

S aztán, ahogy le is írta, „ami nekem eddig nagyon keserű volt, az édessé változott”. Ez is valahol ez, rányílt a szeme az elesettekre, és megérintette a jó lelkiismeret öröme.

A keresztény környezetvédelem

Szent Ferenc lelkisége nem csak az emberekre, az állatokra is kiterjedt – most, amikor éppen vad zöld gondolatok járják át a világot, mennyire „versenyképes” ez a fajta keresztényi ökológiai szemlélet? Pláne, ha arra gondolok, hogy pont errefelé sokan frászt kapnak, ha megjelenik egy róka a kertjükben.

Eleve meg kell különböztetni a Szent Ferenc-i természetszeretetet és a, nem tudok jobb szót rá, ipari alapú ökológiai szemléletet, ami a mostani ideológiákat áthatja. Szent Ferenc maga sosem szakadt el igazán a korának valóságától, ahol azért a földművelés, szőlőművelés volt a legtöbbek munkája.

Ő nem védte a kivágástól az erdőket, mint egy mai környezetvédő, ő csupán annyit tett, hogy a szeretetébe bevonta az egész teremtett világot,

és ha ment az úton, és látott egy csigát, amire rátaposhattak volna, arrébb tette, megmentette, mert érezte, hogy az is Isten teremtménye, amelyért hálát kell adnunk, hogy van. Egyébként itt van a fő találkozási pontja is a kereszténységnek, a ferencességnek a buddhizmussal. Assisiben sem véletlen, hogy a keresztény zarándokok mellett a buddhisták, hinduk és különféle kisebb vallások képviselői járnak a leggyakrabban Szent Ferenc sírjánál – legalábbis én így látom, és nekem megadatott, hogy huszonötször ellátogathattam. Egyszóval

a ferences ökológiai szemlélet nem az a harcos, kritikus valami, ami más emberbe áll bele.

Mit üzen a ma emberének Szent Ferenc – akár keresztény, akár sem?

Az első és legelső körben a békét, ami most különösen aktuális. Szent Ferenc a béke embere volt, nemcsak a fegyvernyugvásé, mint olyané, hanem a tiszteletadásé is a másik ember felé, a teremtett világ felé, s hogy ezzel a tisztelettel, szeretettel, megbecsüléssel adj hálát a Jóistennek azért, hogy emberi méltóságot kaptál tőle – tessék, ehhez még igazából kereszténynek sem kell lenni. Mint mondtam, a sírjához sem csak keresztények látogatnak el, mégis érezni mindenkin az elcsendesedést, amikor belép a sírhoz. Azért, amit az imádsággal ugye megfogalmaz:

„Uram, tégy engem a te békéd eszközévé, ahol gyűlölet lakik, oda szeretet vigyek, ahol sértés, oda megbocsátást, ahol széthúzás, oda egyetértést…”

Ebben, azt hiszem, benne van minden. És amikor az a szerencsétlen fiatalember a lövészárokban van, a családja pedig otthon izgul, s az ima mondja, hogy „ahol szomorúság van, oda örömet vigyek”, az igenis úgy van, hogy be kell fejezni az öldöklést és be kell fejezni a háborút. Vagy, ahol az van, a családi széthúzást – mert amikor megbocsátunk, akkor nyerünk bocsánatot. Igen, ez a recept, ez az ima minden embernek használható. Voltak jobb és rosszabb korszakok is, de a napjainkban biztos, hogy aktuális.

Sokan azt mondják, hogy annyi seb esett már most – akár a külföldön dúló háboróban harcoló felek, akár a honi politikai összecsapások nyomán –, hogy innen nagyon nehéz visszajönni.

Lehet, én nem látom ezt lehetetlennek, hiszen a Jóisten a ma emberét legalább annyira szereti, mint a tegnapét vagy a holnapét, és az egyszerű keresztény ember is nagyon sokat tud tenni, ha Szent Ferenc alázatával él, és nem az egész világot akarja megmenteni, hanem csak azért a néhány emberért tesz valamit, akikkel aznap találkozott.

Ha Szent Ferenc üzenhetne a mai politikusoknak, mit mit mondana?

Hát biztos azt mondaná, amit Jézus mondott a búcsúbeszédében utolsó vacsorán, hogy „új parancsot adok nektek: hogy szeressétek egymást: ahogyan én szerettelek titeket, ti is úgy szeressétek egymást!”. Ezzel nem fér össze, hogy rálövünk a másikra, hogy átverjük a másikat, hogy rágalmazzuk a másikat.

Ezzel le kell állni.

Ha ezzel le tudunk állni, akkor béke lesz.

(A nyitóképen: Giotto egyik Szent Ferenc-ábrázolása, részlet / Mandiner)

