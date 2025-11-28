Józsefvárosban a szivárvány válthatja fel a vöröset – Bódis Kriszta lett a Tisza Párt jelöltje

Bódis Kriszta a Meseország mindenkié című országos botrányt okozó, LMBTQ-mesekönyv egyik szerzője, a „Csipke Józsika” című „mese” írója.
Álláspontja szerint a homoszexualitás kérdésében is jobb minél fiatalabb korban elkezdeni a gyerekeknél, hiszen minél kisebbek annál jobban formálhatók.
A migrációra szükség van
Nem meglepő, hogy az LMBTQ aktivista egyéb, baloldali ideológiák magyarországi terjesztésében is az élen jár. Korábban Bódis Kriszta többször is világossá tette, szerinte az illegális bevándorlásnak semmi köze sincs a terrorizmushoz, sőt, az ellenőrizetlen migráció valójában esélyt jelent számunkra. Ahogy fogalmazott, „a migráció nem válság, hanem esély. Esélyt ad arra, hogy tegyük, ami alapkötelességünk: oszd meg ember-testvéreddel amid van, amire szüksége van! Ha erre a hétköznapi gyakorlatra épül a társadalom, akkor a – cselekvésben életre kelő, mindent átitató, tudatos – szeretet feléd is visszaáramlik. Éljünk ezzel a csodálatos eséllyel!”
Soros-pénzekből vált csúcsaktivistává a Tisza jelöltje