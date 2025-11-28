Ft
11. 29.
szombat
Józsefvárosban a szivárvány válthatja fel a vöröset – Bódis Kriszta lett a Tisza Párt jelöltje

2025. november 28. 22:31

Magyar Péter legszorosabb szövetségese, az országos botrányt kirobbantó Meseország mindenkié LMBTQ-mesekönyv szerzője váltja a szélsőbaloldalt az ellenzéki térfélen.

2025. november 28. 22:31
null

Bódis Kriszta lesz a Tisza Párt jelöltje Budapest 2. egyéni választókerületében, Józsefvárosban – jelentette be pénteken Magyar Péter. Az ellenzéki párt előválasztási eredménye nem okozott nagy meglepetést, számítani lehetett rá, hogy Bódis – aki a kezdetektől Magyar Péter egyik legszorosabb szövetségese – kerül ki győztesen a három jelölt közül. 

A választókerület jelenlegi képviselője a szélsőbaloldali Szikra Mozgalom politikusa, Jámbor András, aki a szintén radikális baloldali Mérce alapítója, 2019-ig főszerkesztője volt. A kormánypártok választókerületi elnöke Ferencz Orsolya űrkutató, miniszteri biztos.

Pánik Brüsszelben: Orbán Washington után Moszkvában, válságban a Tisza – itt az új Mesterterv

Pánik Brüsszelben: Orbán Washington után Moszkvában, válságban a Tisza – itt az új Mesterterv
Bódis Krisztáról korábban az a hír járta, hogy a Budapest 8. számú választókerületében, Zuglóban jelöli a Tisza Párt, ahol legutóbb Hadházy Ákos nyert, aki jövőre is elindul a választáson. 

Kicsoda Bódis Kriszta? 

Az 58 éves író, aktivista Magyar Péter szociálpolitikai főtanácsadója, a pártelnök egyik legfőbb és legrégebbi szövetségese, aki könyvet is ír Magyar Péterről. Bódis Kriszta a hazai baloldal egyik kulcsembere, így nem meglepő, hogy LMBTQ aktivista és támogatja a migrációt. 

Bódis rendszeresen bírálja a kormány szociálpolitikáját, szerinte a kormány nem fordít elég támogatást és figyelmet a társadalmi egyenlőtlenségek felszámolására. Ennek ellenére a Tisza Párt újonnan kiválasztott jelöltje károsnak tartja a rezsicsökkentést, ezzel pont az alacsony jövedelműeknek óriási segítséget jelentő, megfizethető energiaárakat szüntetné meg.

Aki megelevenítette Csipke Józsikát

A Tisza Párt józsefvárosi jelöltje régóta az LMBTQ-mozgalom hazai támogatója, aktivistája. Bódis már 2007-ben Falusi Románc (meleg szerelem) címmel rendezett a homoszexualitás témáját feldolgozó dokumentumfilmet, a 2006-os Pride Fesztiválon az ő vezetése mellett rendezték meg az Irodalmi Centrifuga meleg tematikus estjét, a 2013-as LMBTQ-felvonuláson pedig a mozgalmat támogató költők, írók egyik hazai képviselőjeként olvasott fel saját verseiből. 

Bódis Kriszta a Meseország mindenkié című országos botrányt okozó, LMBTQ-mesekönyv egyik szerzője, a „Csipke Józsika” című „mese” írója. 

Álláspontja szerint a homoszexualitás kérdésében is jobb minél fiatalabb korban elkezdeni a gyerekeknél, hiszen minél kisebbek annál jobban formálhatók.

A migrációra szükség van

Nem meglepő, hogy az LMBTQ aktivista egyéb, baloldali ideológiák magyarországi terjesztésében is az élen jár. Korábban Bódis Kriszta többször is világossá tette, szerinte az illegális bevándorlásnak semmi köze sincs a terrorizmushoz, sőt, az ellenőrizetlen migráció valójában esélyt jelent számunkra. Ahogy fogalmazott, „a migráció nem válság, hanem esély. Esélyt ad arra, hogy tegyük, ami alapkötelességünk: oszd meg ember-testvéreddel amid van, amire szüksége van! Ha erre a hétköznapi gyakorlatra épül a társadalom, akkor a – cselekvésben életre kelő, mindent átitató, tudatos – szeretet feléd is visszaáramlik. Éljünk ezzel a csodálatos eséllyel!” 

Soros-pénzekből vált csúcsaktivistává a Tisza jelöltje

Bódis Krisztát természetesen a Soros György által alapított CEU is támogatta. Erről Bódis korábban közösségi oldalán azt írta, „a Budapesten továbbtanuló ózdi középiskolásaink (...) ebben a félévben ízelítőt kaptak a CEU Socrates Project Wien CEU Socrates Programjából”. A posztból kiderült, hogy a Tanítanék Mozgalom, valamint a Tisza Párt egyik arcává váló Nagy Ervin színész és felesége is támogatták az alapítvány munkáját. 

Nyitókép: Bódis Kriszta Facebook-oldala

Posttenebraslux24
2025. november 28. 23:48
Deviáns emberek poloskaként rajzanak. Reménykedni lehet az invázió idény jellegére. Próbálnak bekúszni minden nyiláson, de előbb -utóbb elveszítik a bűzlő harcukat. A deviancia nem győzhet a józanész felett. Sajnos találkozom a fiatal generációval, igen befolyásolhatók, desinformáltak az internet ellenére. Szelektálni,differenciálni nem tudnak ,tisztelet a kivételnek. Amikor egy pszichopatát emelnek a platóra ott mentálisan igen torz személyiség manifesztálódik. Beteg emberre akarja bízni életét. Ez már nem politika. Tömegesen elhatalmasodott elmebaj. Fusztrált emberek gyűlekezete, ezek akarják az én életemet is rendezni. A való életben távoltartást kérnék, hogy ne mérgezze a környezetet. Harcolni patológiás személy ellen maga a pokol. Jön a pokoljárás! Vicsorgó szájjal, lárva arccal, karó tartással okádja a paranoid, gusztustalan gondolatait, erre van közönség. Ez a tragédia!! Egy országot elmegyógyintézetté alakítanák, ez elfogathatatlan. íjesztö!!
Kovács József
2025. november 28. 22:42
Van valami dokumentum filmje is. Abban egy cigány nővel áll össze, illetve csábít el és közösen élnek valami szeméttelepen a perverz kapcsolatukban. Állítólag valami díjat is kapott belpesten.
h040183
2025. november 28. 22:37
Jaj de jó lesz, majd ott is lesz BLM-szobor verseny, meg szivárvány pad... csupa fontos dolgok. A belpesti csürhe meg tapsikol a két Krisztának, hiszen ők azt szeretik ha minél rosszabb, mert ezért is Orbánt lehet utálni!
