Józsefvárosban a szivárvány válthatja fel a vöröset – Bódis Kriszta lett a Tisza Párt jelöltje

Bódis Kriszta lesz a Tisza Párt jelöltje Budapest 2. egyéni választókerületében, Józsefvárosban – jelentette be pénteken Magyar Péter. Az ellenzéki párt előválasztási eredménye nem okozott nagy meglepetést, számítani lehetett rá, hogy Bódis – aki a kezdetektől Magyar Péter egyik legszorosabb szövetségese – kerül ki győztesen a három jelölt közül.

A választókerület jelenlegi képviselője a szélsőbaloldali Szikra Mozgalom politikusa, Jámbor András, aki a szintén radikális baloldali Mérce alapítója, 2019-ig főszerkesztője volt. A kormánypártok választókerületi elnöke Ferencz Orsolya űrkutató, miniszteri biztos.