11. 28.
péntek
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
G. Fodor Gábor Mesterterv Háborúellenes Gyűlés Magyar Péter Vlagyimir Putyin Kereki Gergő Orbán Viktor Mráz Ágoston Sámuel

Pánik Brüsszelben: Orbán Washington után Moszkvában, válságban a Tisza – itt az új Mesterterv

2025. november 28. 16:59

Mi a lényege Orbán Viktor moszkvai látogatásának, és miért súlyos a Tisza megszorító csomagja? Ezekről is szólt a Mesterterv hatodik adása Mráz Ágoston Sámuellel és G. Fodor Gáborral.

2025. november 28. 16:59
null

Ha péntek, akkor ismét Mesterterv: Kereki Gergő, a Mandiner.hu főszerkesztője, Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet vezetője, és G. Fodor Gábor, a XXI. Század Intézet stratégiai igazgatója, a Magyar Nemzet főmunkatársa elemezték a hét legfontosabb politikai eseményeit.

Mi a lényege és kampányjelentősége Orbán Viktor moszkvai látogatásának, és miért nem mond semmit Magyar Péter Ukrajnáról? A szakértők részletesen elemezték a kormánypártok és az ellenzék vezető pártjának háborúhoz való hozzáállását, kommunikációját.

Itt a történet vége, Zelenszkijt kivezethetik: ez lehet a legfontosabb tulajdonsága Ukrajna új vezetőjének

Itt a történet vége, Zelenszkijt kivezethetik: ez lehet a legfontosabb tulajdonsága Ukrajna új vezetőjének
Mit ért G. Fodor Gábor a „bankárok vacsorája” alatt, és vajon Török Gábor független elemzőnek számít-e? Hogyan kell értelmezni Hann Endréék új kutatását, valamint a Politico hét eleji akcióját, amellyel megváltoztatták a Fidesz vezetését mérő kimutatásukat?

Ezekre a kérdésekre is kereste a válaszokat Kereki Gergő állandó elemzőink segítségével.

Nézze meg a Mesterterv új adását a Mandiner YouTube-csatornáján!

 

hazafi-974
2025. november 28. 17:52
Reméljük ott meg kapja a korlátlant, és Lavrov nem fogja cáfolni🤣🤣a szerencsétlen fő 🐑-át🤣🤣
..--..
2025. november 28. 17:40
-zsoltkom- "Más ligában" Trumppal és Putyinnal szoros farokfogással egy társaságban az bizony Orbánnak liga. Meg is lesz az ára... Rákosi és Kádár is értékelve lett a végén. Orbán is kap ingyen étkezést és 2000 rubel költőpénzt Oroszországban... Kádárnak meg eltűnt a koponyája a sírjából. És mindegyikre utálattal gondolnak.
Chekke-Faint
2025. november 28. 17:31
Azt olvasom a Pöti seggnyaló médiában, hogy az előválasztás sokkal jobban érdekelte a közvéleményt mint Orbán Viktor moszkvai útja... Nem baj, ha szaros annál jobban nyalják....DDD
Chekke-Faint
2025. november 28. 17:27
freely 2025. november 28. 17:24 Ugrunk, de nem oda ahová ti...DDD
