Pánik Brüsszelben: Orbán Washington után Moszkvában, válságban a Tisza – itt az új Mesterterv

Szijjártó Péter elárulta, miről tárgyalt Orbán Viktor és Vlagyimir Putyin
Moszkvában is sikerült megerősíteni a rezsicsökkentést, de a háború lezárásáról is egyeztetett a két vezető.
Mi a lényege Orbán Viktor moszkvai látogatásának, és miért súlyos a Tisza megszorító csomagja? Ezekről is szólt a Mesterterv hatodik adása Mráz Ágoston Sámuellel és G. Fodor Gáborral.
Ha péntek, akkor ismét Mesterterv: Kereki Gergő, a Mandiner.hu főszerkesztője, Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet vezetője, és G. Fodor Gábor, a XXI. Század Intézet stratégiai igazgatója, a Magyar Nemzet főmunkatársa elemezték a hét legfontosabb politikai eseményeit.
Mi a lényege és kampányjelentősége Orbán Viktor moszkvai látogatásának, és miért nem mond semmit Magyar Péter Ukrajnáról? A szakértők részletesen elemezték a kormánypártok és az ellenzék vezető pártjának háborúhoz való hozzáállását, kommunikációját.
Mit ért G. Fodor Gábor a „bankárok vacsorája” alatt, és vajon Török Gábor független elemzőnek számít-e? Hogyan kell értelmezni Hann Endréék új kutatását, valamint a Politico hét eleji akcióját, amellyel megváltoztatták a Fidesz vezetését mérő kimutatásukat?
Ezekre a kérdésekre is kereste a válaszokat Kereki Gergő állandó elemzőink segítségével.
