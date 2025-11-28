Pánik Brüsszelben: Orbán Washington után Moszkvában, válságban a Tisza – itt az új Mesterterv

Ha péntek, akkor ismét Mesterterv: Kereki Gergő, a Mandiner.hu főszerkesztője, Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet vezetője, és G. Fodor Gábor, a XXI. Század Intézet stratégiai igazgatója, a Magyar Nemzet főmunkatársa elemezték a hét legfontosabb politikai eseményeit.

Mi a lényege és kampányjelentősége Orbán Viktor moszkvai látogatásának, és miért nem mond semmit Magyar Péter Ukrajnáról? A szakértők részletesen elemezték a kormánypártok és az ellenzék vezető pártjának háborúhoz való hozzáállását, kommunikációját.