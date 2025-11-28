„Bomlasztó bajkeverő”, aki „dacol az EU-val” – ukrán szólamokat harsog a nyugati sajtó Orbán Viktorról és moszkvai útjáról

„Ajándék Putyinnak”, „provokáció”, „aláássa az EU egységét” – kiverte a biztosítékot Orbán moszkvai útja az ukrán sajtóban
Kijev szócsövei kígyót-békát kiabálnak a magyar miniszterelnökre.
Sem a német, sem a francia, sem a hivatalos brüsszeli orgánumok nem fogták vissza magukat a miniszterelnök kritizálásában.
Az ukrán sajtóhoz hasonlóan a nyugat-európai orgánumok is felháborodtak azon, hogy Orbán Viktor Vlagyimir Putyinhoz utazott. A Süddeutsche Zeitungtól az Euronewsig több vezető nyugati lap és csatorna is kemény kritikával illette a magyar miniszterelnök moszkvai látogatását. A beszámolók többsége szerint Orbán Viktor lépése „gyengíti az EU egységét”, „legitimálja a Kreml terveit”, és „épp a legrosszabbkor tesz gesztust az orosz elnöknek”.
A Süddeutsche Zeitung kifejezetten kritikus hangnemben számol be a látogatásról. Már a cím – „Orbán Viktor megint megtette” – is azt sugallja, hogy a lap szerint a magyar miniszterelnök újra és újra szembemegy az uniós fősodorral, amikor Oroszországhoz közeledik. A cikk hangsúlyozza, hogy Orbán moszkvai útja „különösen irritáló”, mert éppen akkor történik, amikor az ukrajnai béketerv miatt
minden eddiginél nagyobb szükség lenne az európaiak egységére”.
A lap szerint Orbán látogatása Putyin céljait legitimálja: ha egy EU-tagállam kormányfője ilyen időszakban jelenik meg a Kremlben, az „elsősorban az orosz Ukrajna-politika terveit hitelesíti”.
A cikk természetesen kitért Friedrich Merz kancellár elítélő nyilatkozatára is, aki nyíltan elhatárolódott a magyar kormányfő lépésétől.
A cikk kiemeli:
a „jól kedélyű” Putyin azonnal méltatta Orbán „kiegyensúlyozott álláspontját az ukrán kérdésben”.
Ez a lap értelmezésében valójában azt jelenti, hogy a magyar miniszterelnök a Kreml szempontjait visszhangozza.
A Süddeutsche Zeitung szerint Orbánt Brüsszelben
»quertreiberként«, azaz bomlasztó bajkeverőként írják le, de a lap forrásai szerint a magyar miniszterelnök tudja, meddig mehet el, mert „egy kis, uniós pénzekre szoruló ország vezetője”.
A cikk finom fenyegetést is megfogalmaz: ha Orbán egyszer valóban keresztbe feküdne a befagyasztott orosz vagyonból finanszírozott ukrajnai hitelnek,
„sokkal több pénzt is elvehet tőle az EU”, mint a jelenleg befagyasztott 10 milliárd euró.
A Radio France Internationale már a beszámolója címben pálcát tör Orbán Viktor felett:
Orbán Viktor Moszkvában dacol az EU-val, és kijelenti, hogy továbbra is orosz energiahordozókat importál”.
A francia közszolgálati rádió szerint a magyar kormányfő nyíltan szembemegy az uniós iránnyal, amely az orosz energiafüggőség csökkentésére és a szankciók erősítésére törekszik.
A cikk kiemeli, hogy Orbán „nem törekedett arra, hogy ténylegesen diverzifikálja” az országa energiaellátását, ellentétben több szomszédos országgal. Idézik a magyar miniszterelnököt, aki szerint az orosz energia ma is
Magyarország energiaellátásának alapját jelenti, és az is marad”.
A csatorna rámutat: az EU-val való konfliktust vállalva, a luxembourgi székhelyű uniós bíróságon is megtámadta a 2027-ig érvényes orosz gáztilalmi tervet.
A RFI szerint Orbán „minden külső nyomás ellenére” fenntartotta az együttműködést Moszkvával, nem küldött katonai segítséget Ukrajnának, és folyamatosan akadályozta a keményebb NATO- és EU-lépéseket Oroszországgal szemben. A látogatás Brüsszelben „dühöt fog kiváltani”, mert a blokk épp az orosz energiafüggőség csökkentésén dolgozik, miközben a magyar miniszterelnök Moszkvához húz.
Az Euronews írása szintén kritikus, de nagyobb ívű geopolitikai keretbe helyezi Orbán lépését. A cikk szerint a magyar miniszterelnök
megtöri az európai vezetők közötti csaknem teljes konszenzust”, amely a Moszkvára nehezedő nyomás fokozását és az ország nemzetközi elszigetelését célozza.
A portál felidézi, hogy Orbán rendszeresen azt állítja: „az európai vezetők háborút akarnak, nem békét”, és hogy ő maga az egyik legnagyobb kritikusa a katonai támogatásnak és a szankcióknak. A cikk szerint Budapest „energiaközpontú” magyarázata –
nem fedi el, hogy
Orbán politikailag is közelíti egymáshoz Putyint és Trumpot.
Az Euronews idézi a Közép-európai Egyetemhez (CEU) kötődő Marc Loustau politológust, aki úgy fogalmaz: Orbán látogatása „veszélybe sodorhatja az EU egységét egy kritikus pillanatban”, miközben a blokk épp azon dolgozik, hogy arról győzze meg a Trump-adminisztrációt, hogy Ukrajna csak olyan békét fogadhat el, amely tiszteletben tartja az ország szuverenitását. Loustau szerint
Európának világossá kell tennie, hogy Orbán Viktor nem az EU nevében beszél”.
***
