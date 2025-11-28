Ft
11. 29.
szombat
11. 29.
szombat
Moszkva Ukrajna béketerv Oroszország nyugati sajtó Vlagyimir Putyin Orbán Viktor Európai Unió

„Bomlasztó bajkeverő”, aki „dacol az EU-val” – ukrán szólamokat harsog a nyugati sajtó Orbán Viktorról és moszkvai útjáról

2025. november 28. 22:26

Sem a német, sem a francia, sem a hivatalos brüsszeli orgánumok nem fogták vissza magukat a miniszterelnök kritizálásában.

2025. november 28. 22:26
Az ukrán sajtóhoz hasonlóan a nyugat-európai orgánumok is felháborodtak azon, hogy Orbán Viktor Vlagyimir Putyinhoz utazott. A Süddeutsche Zeitungtól az Euronewsig több vezető nyugati lap és csatorna is kemény kritikával illette a magyar miniszterelnök moszkvai látogatását. A beszámolók többsége szerint Orbán Viktor lépése „gyengíti az EU egységét”, „legitimálja a Kreml terveit”, és „épp a legrosszabbkor tesz gesztust az orosz elnöknek”.

Az európai vezetők Orbán Viktor moszkvai látogatása kapcsán is Zelenszkij mögött állnak
Az európai vezetők Orbán Viktor moszkvai látogatása kapcsán is Zelenszkij mögött állnak
Forrás: Genya SAVILOV / AFP

A bajkeverő

A Süddeutsche Zeitung kifejezetten kritikus hangnemben számol be a látogatásról. Már a cím  – „Orbán Viktor megint megtette” – is azt sugallja, hogy a lap szerint a magyar miniszterelnök újra és újra szembemegy az uniós fősodorral, amikor Oroszországhoz közeledik. A cikk hangsúlyozza, hogy Orbán moszkvai útja „különösen irritáló”, mert éppen akkor történik, amikor az ukrajnai béketerv miatt

minden eddiginél nagyobb szükség lenne az európaiak egységére”.

A lap szerint Orbán látogatása Putyin céljait legitimálja: ha egy EU-tagállam kormányfője ilyen időszakban jelenik meg a Kremlben, az „elsősorban az orosz Ukrajna-politika terveit hitelesíti”.

A cikk természetesen kitért Friedrich Merz kancellár elítélő nyilatkozatára is, aki nyíltan elhatárolódott a magyar kormányfő lépésétől.

A cikk kiemeli:

a „jól kedélyű” Putyin azonnal méltatta Orbán „kiegyensúlyozott álláspontját az ukrán kérdésben”.

Ez a lap értelmezésében valójában azt jelenti, hogy a magyar miniszterelnök a Kreml szempontjait visszhangozza.

A Süddeutsche Zeitung szerint Orbánt Brüsszelben

»quertreiberként«, azaz bomlasztó bajkeverőként írják le, de a lap forrásai szerint a magyar miniszterelnök tudja, meddig mehet el, mert „egy kis, uniós pénzekre szoruló ország vezetője”.

A cikk finom fenyegetést is megfogalmaz: ha Orbán egyszer valóban keresztbe feküdne a befagyasztott orosz vagyonból finanszírozott ukrajnai hitelnek,

„sokkal több pénzt is elvehet tőle az EU”, mint a jelenleg befagyasztott 10 milliárd euró.

Nem elég diverz

A Radio France Internationale már a beszámolója címben pálcát tör Orbán Viktor felett:

Orbán Viktor Moszkvában dacol az EU-val, és kijelenti, hogy továbbra is orosz energiahordozókat importál”.

A francia közszolgálati rádió szerint a magyar kormányfő nyíltan szembemegy az uniós iránnyal, amely az orosz energiafüggőség csökkentésére és a szankciók erősítésére törekszik.

A cikk kiemeli, hogy Orbán „nem törekedett arra, hogy ténylegesen diverzifikálja” az országa energiaellátását, ellentétben több szomszédos országgal. Idézik a magyar miniszterelnököt, aki szerint az orosz energia ma is

Magyarország energiaellátásának alapját jelenti, és az is marad”.

A csatorna rámutat: az EU-val való konfliktust vállalva, a luxembourgi székhelyű uniós bíróságon is megtámadta a 2027-ig érvényes orosz gáztilalmi tervet.

A RFI szerint Orbán „minden külső nyomás ellenére” fenntartotta az együttműködést Moszkvával, nem küldött katonai segítséget Ukrajnának, és folyamatosan akadályozta a keményebb NATO- és EU-lépéseket Oroszországgal szemben. A látogatás Brüsszelben „dühöt fog kiváltani”, mert a blokk épp az orosz energiafüggőség csökkentésén dolgozik, miközben a magyar miniszterelnök Moszkvához húz.

A konszenzustörő

Az Euronews írása szintén kritikus, de nagyobb ívű geopolitikai keretbe helyezi Orbán lépését. A cikk szerint a magyar miniszterelnök

megtöri az európai vezetők közötti csaknem teljes konszenzust”, amely a Moszkvára nehezedő nyomás fokozását és az ország nemzetközi elszigetelését célozza.

A portál felidézi, hogy Orbán rendszeresen azt állítja: „az európai vezetők háborút akarnak, nem békét”, és hogy ő maga az egyik legnagyobb kritikusa a katonai támogatásnak és a szankcióknak. A cikk szerint Budapest „energiaközpontú” magyarázata –

  • az orosz olaj- és gázszerződések,
  • Paks 2,
  • az amerikai szankciók alóli felmentés –

nem fedi el, hogy

Orbán politikailag is közelíti egymáshoz Putyint és Trumpot.

Az Euronews idézi a Közép-európai Egyetemhez (CEU) kötődő Marc Loustau politológust, aki úgy fogalmaz: Orbán látogatása „veszélybe sodorhatja az EU egységét egy kritikus pillanatban”, miközben a blokk épp azon dolgozik, hogy arról győzze meg a Trump-adminisztrációt, hogy Ukrajna csak olyan békét fogadhat el, amely tiszteletben tartja az ország szuverenitását. Loustau szerint

Európának világossá kell tennie, hogy Orbán Viktor nem az EU nevében beszél”.

***

Fotó: Alexander NEMENOV / POOL / AFP

Összesen 7 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
bagira004
2025. november 29. 00:41
Orbánra irigyek .
Válasz erre
0
0
h040183
2025. november 29. 00:25
Tipikus Übermensch ejróper tempó, mindenki hülye, Trump hülye, Putyin hülye, Orbán hülye, csak mi vagyunk a helikopter. Meg Zselé a kedvenc zongorista... Nagyon fog fájni ejrópának a józanodás!
Válasz erre
1
0
Nasi12
2025. november 28. 22:56
"..teljes konszenzust”, amely oroszország nemzetközi elszigetelését célozza" Elmebetegek. A két földrészen húzódó világ legnagyobb országát 6 ezer atomtöltettel akarák elszigetelni a gyarmatositók a gyarmatositottaktól. Akik nem felejtenek és demográfiailag rég legyözték a gyarmatositókat és gazdaságilag is az egyetlen india önmagában nagyobb teljesitményü mint Európa elsö és másodig gazdasága egyenként. De az indonéz dzsakarta lakossága is több mint pár európai fövárosé együttvéve.
Válasz erre
7
0
Vasalo
•••
2025. november 28. 22:53 Szerkesztve
A pofájuk nagy közben meg nem veszik észre a dédelgetett gyámjuk Kijevben az utolsokat rugja, söt már a selyemcérnát probálgatja. Zselé jobb keze Jermak ma lemondott, de elötte még egy interjut adott, amiben azt mondta, hogy Zselé soha nem fog lemondani az elfoglalt körzetektöl, de ezen könnyü segiteni. ; ez volt hangtonusa) majd vette a kalapját. Zsele privát könyvelöje már Tel Avivban sütteti a hasát, és nem zavarja, hogy 100 millio dollárt otthon felejtett, közben az amerikai források nem 100 milliokrol beszélnek, hanem milliárdokrol, amik eltüntek. S miutan ez a 3 ember volt az ország legmagasabb vezetöje, kizárt, hogy Zsele nem tudott a disznoságokrol.. Trumpnak (meg Putyinnak is söt nekünk is ) meg kell a békeszerzödés, ha Zselével nem megy, akkor majd talál valaki mást..
Válasz erre
4
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!