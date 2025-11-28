„Bomlasztó bajkeverő”, aki „dacol az EU-val” – ukrán szólamokat harsog a nyugati sajtó Orbán Viktorról és moszkvai útjáról

Orbán Viktor Moszkvában dacol az EU-val, és kijelenti, hogy továbbra is orosz energiahordozókat importál”.

A francia közszolgálati rádió szerint a magyar kormányfő nyíltan szembemegy az uniós iránnyal, amely az orosz energiafüggőség csökkentésére és a szankciók erősítésére törekszik.

A cikk kiemeli, hogy Orbán „nem törekedett arra, hogy ténylegesen diverzifikálja” az országa energiaellátását, ellentétben több szomszédos országgal. Idézik a magyar miniszterelnököt, aki szerint az orosz energia ma is

Magyarország energiaellátásának alapját jelenti, és az is marad”.

A csatorna rámutat: az EU-val való konfliktust vállalva, a luxembourgi székhelyű uniós bíróságon is megtámadta a 2027-ig érvényes orosz gáztilalmi tervet.