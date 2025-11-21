Riadó: veszélybe került Magyarország energiabiztonsága – az Európai Bizottság kezében a döntés

A Mol és szlovák leányvállalata, a Slovnaft az Európai Bizottsághoz fordult, mert szerintük a horvát JANAF egyoldalúan módosította szerződésüket, és ezzel veszélyezteti a nem orosz eredetű kőolaj ellátását Magyarországon és Szlovákiában – írja a Reuters.

A Mol állítása szerint a JANAF csak akkor szállítja le a már megvásárolt olajat, ha további mennyiségeket is vásárolnak „technikai” okokra hivatkozva – ez azonban nincs benne a szerződésben.

A JANAF visszautasítja a vádakat, hangsúlyozva, hogy minden szállítás megfelel az egyezménynek és üzleti gyakorlatnak, ugyanakkor elvárják, hogy a Mol növelje kapacitáskihasználását. Horvátországban egyébként kiverte a biztosítékot, hogy Donald Trump döntése értelmében Magyarországot nem érintik az amerikai szankciók.