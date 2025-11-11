Őrjöngenek a szomszédban: óriási előnybe került Magyarország, igazságtalan az amerikai döntés

Andrej Plenković horvát miniszterelnök élesen bírálta Orbán Viktor magyar kormányfőt és a Mol állításait, miszerint a Janaf nem teljesíti olajszállítási kötelezettségeit, illetve azt, hogy a horvát olajvezeték kapacitása elégtelen – írja a helyi Index.

Plenković azt is kifogásolta, hogy az Egyesült Államok mentességet adott Magyarországnak az orosz olajra vonatkozó szankciók alól Orbán kérésére,

szerinte ez indokolatlan előnyhöz juttatja Magyarországot más régiós országokkal szemben.

Szijjártó Péter korábban emlékeztetett rá, hogy a horvát szolgáltató az ukrajnai háború kitörése óta az európai benchmark ötszörösére emelte a tranzitdíjakat. A külgazdasági és külügyminiszter azt mondta, „amíg vezeték kell a kőolaj szállításához, addig jobb a kettő, mint az egy”, Magyarország pedig nem alapozhatja energiaellátását olyan útvonalra, amely bizonyítottan nem képes elegendő mennyiséget biztosítani. A tárcavezető hozzátette: a vezeték fejlesztése a horvát fél feladata lenne, ám ehelyett csak a tranzitdíjak emelését választották.