Őrjöngenek a szomszédban: óriási előnybe került Magyarország, igazságtalan az amerikai döntés

2025. november 11. 09:34

Andrej Plenković horvát miniszterelnök úgy véli, indokolatlan előnyhöz juttatja Magyarországot más régiós országokkal szemben, hogy Donald Trump Orbán Viktor kérésére mentességet adott az olasz olajra vonatkozó szankciók alól.

2025. november 11. 09:34
Andrej Plenković horvát miniszterelnök élesen bírálta Orbán Viktor magyar kormányfőt és a Mol állításait, miszerint a Janaf nem teljesíti olajszállítási kötelezettségeit, illetve azt, hogy a horvát olajvezeték kapacitása elégtelen – írja a helyi Index.

Plenković azt is kifogásolta, hogy az Egyesült Államok mentességet adott Magyarországnak az orosz olajra vonatkozó szankciók alól Orbán kérésére, 

szerinte ez indokolatlan előnyhöz juttatja Magyarországot más régiós országokkal szemben.

Szijjártó Péter korábban emlékeztetett rá, hogy a horvát szolgáltató az ukrajnai háború kitörése óta az európai benchmark ötszörösére emelte a tranzitdíjakat. A külgazdasági és külügyminiszter azt mondta, „amíg vezeték kell a kőolaj szállításához, addig jobb a kettő, mint az egy”, Magyarország pedig nem alapozhatja energiaellátását olyan útvonalra, amely bizonyítottan nem képes elegendő mennyiséget biztosítani. A tárcavezető hozzátette: a vezeték fejlesztése a horvát fél feladata lenne, ám ehelyett csak a tranzitdíjak emelését választották.

Nyitókép: AFP/Nicolas Economou

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

 

bf109g14
2025. november 11. 11:34
Talán tisztességesen kellett volna a tranzitdíjakat számolni, és nem visszaélni a monopol helyzetükkel. Az fáj neki, hogy így elesnek a sokszorosára emelt díjaktól. Megérdemlik.
coyote-0
2025. november 11. 11:31
"óriási előnybe került Magyarország, igazságtalan az amerikai döntés" Lópikulát. Mi magyarok tudjuk csak igazán, milyen az igazságtalan döntés. Ez nem volt az.
petronius50
2025. november 11. 11:30
Akkor jók voltunk, amikor a délszláv háborúban a horvátokat támogattuk. Hálából ez hihetetlen kapzsi csürhe azon vekeng, hogy elesik a tízszeres olajtranzitdíjtól. Osztrákok dettó, amikor Paks miatt támadnak minket - ugyanis nem tőlük veszünk majd áramot, hanem saját magunknak termeljük. A Spar visításáról már nem is beszélek. Hiszen a több évszázados Habsburg élősködés nem volt nekik elég. Baráti országok...
analysator
2025. november 11. 11:25
Szerintem pedig az az indokolatlan előny, hogy Horvátország megkapta Fiumét, de nem adta vissza Magyarországnak a mai napig az érte kapott 3 vármegyét ( Verőce, Pozsega és Szerém ). Ezt akár rablásnak is lehet nevezni. Ráadásul a Fiume néven ismert városkából a Magyar Királyság csinált komoly tengeri kikötőt és nagyvárost, mely corpus sepratum része volt a magyar államnak. 1848-ban a kis gané horvátok elfoglalták, amíg mi a Habsburgokkal küszködtünk és 20 év múlva a fent említett 3 vármegye ellenében kaptuk vissza. Mi a részünkről felettébb jószándékú 1868-as magyar-horvát kiegyezés részeként a sajátunkból adtunk a jogtalanul elrabolt területért nekik. Na ezt hozzuk helyre Plenkovicskám, aztán utána jöhetsz károgni. Vagy a 3 vármegye vagy Fiume ( Rijeka ) visszajár.
