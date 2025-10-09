„Két vezeték jobb, mint egy” – Szijjártó Péter a magyar energiabiztonságról és a paksi beruházásról

Magyarország áramellátása elképzelhetetlen nukleáris energia nélkül – hangsúlyozta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, aki szerint

a paksi atomerőmű bővítése nemcsak az ellátásbiztonság, hanem a környezetvédelem szempontjából is kulcsfontosságú,

hiszen évente 17 millió tonna szén-dioxid-kibocsátást előz majd meg. A tárcavezető emlékeztetett: a Donald Trump vezette új amerikai kormány feloldotta a paksi projektet érintő szankciókat, így a beruházás folytatása előtt immár nincs nemzetközi akadály.

Szijjártó ismertette, hogy a két új blokk alapozási munkálatai jól haladnak, a 3,5 millió köbméter föld kiemeléséből már több mint kétmillió elkészült, a talajszilárdítás pedig az év végére fejeződik be. Az új blokkok építésével párhuzamosan több országban zajlik a hosszú gyártási idejű berendezések előkészítése. A miniszter hozzátette, hogy Magyarország az amerikai technológiájú kis moduláris reaktorok (SMR) bevezetésére is készül, hogy a jövő energiamixében is stabil lábakon álljon.

A kormány célja az energiaforrások diverzifikálása. „A diverzifikáció szerintem azt jelenti, hogy minél több forrásból, minél több útvonalon szerezzünk be energiahordozókat, nem pedig azt, hogy az eddigieknél drágábban és kevésbé megbízhatóan vegyünk energiahordozót az eddiginél kevesebb forrásból és kevesebb útvonalon” – fogalmazott.