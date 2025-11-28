„Ajándék Putyinnak”, „provokáció”, „aláássa az EU egységét” – kiverte a biztosítékot Orbán moszkvai útja az ukrán sajtóban

A lap szerint ez az állítás tökéletesen megmutatja a találkozó politikai súlyát, és veszélyességét. A cikk Orbánt „az EU leginkább Kreml-barát vezetőjeként” írja le, aki egyre gyakrabban akadályozza a Kijevnek szánt uniós támogatásokat, miközben a Moszkvával való gazdasági együttműködését mélyíti.
Orbán a háború negyedik évében is energiabiztonsági együttműködésért utazik Moszkvába, ezzel nyíltan szembemegy az EU energiakiváltási politikájával”
– írja az ukrán lap, hozzátéve:
A magyar miniszterelnök ismét felajánlotta, hogy tartsák Budapesten a béketárgyalásokat, noha a Trump–Putyin csúcsot éppen most fújták le.”
A cikk szerint
„Orbán lépései illeszkednek ahhoz az amerikai béketervhez, amely rendkívül hátrányos feltételeket róna Kijevre.”
A Kyiv Independent beszámolója szerint a találkozó Moszkva érdekét szolgálta:
Putyinnak a legjobbkor érkezett Orbán: bizonyíthatja, hogy az EU sem egységes Ukrajnát illetően.”
A lap azt is megjegyzi, hogy a látogatás „tökéletes PR-eszköz”, amellyel a Kreml bizonyítani tudja, hogy még mindig vannak európai partnerei.