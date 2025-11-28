Ft
Ft
5°C
0°C
Ft
Ft
5°C
0°C
11. 28.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 28.
péntek
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Moszkva Magyarország Ukrajna Oroszország ukrán sajtó Vlagyimir Putyin Orbán Viktor

„Ajándék Putyinnak”, „provokáció”, „aláássa az EU egységét” – kiverte a biztosítékot Orbán moszkvai útja az ukrán sajtóban

2025. november 28. 18:53

Kijev szócsövei kígyót-békát kiabálnak a magyar miniszterelnökre.

2025. november 28. 18:53
null

Orbán Viktor váratlan moszkvai látogatása példátlan bírálathullámot váltott ki az ukrán sajtóban. A kijevi hírtelevíziók és elemzőlapok egyenesen arról írnak, hogy a magyar kormányfő Putyin „európai szövetségese”, aki „az EU egységét rombolja”, de a miniszterelnök lépése még a függetlenebbnek mondható ukrán sajtó szerint is „történelmi propaganda-ajándék a Kremlnek”.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök sajtója sötét képet fest Orbán Viktor moszkvai útjáról
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök sajtója sötét képet fest Orbán Viktor moszkvai útjáról
Forrás:  AFP

Provokációról beszél a kijevi tévéadó

A TSN  kijevi tévécsatorna „Orbán panaszkodni ment Putyinhoz, és Moszkva érdekeit szolgáló békejavaslattal állt elő” című beszámolója rendkívül élesen fogalmaz a magyar kormányfő útjával kapcsolatban. A csatorna szerint a magyar miniszterelnök

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Pánik Brüsszelben: Orbán Washington után Moszkvában, válságban a Tisza – itt az új Mesterterv

Pánik Brüsszelben: Orbán Washington után Moszkvában, válságban a Tisza – itt az új Mesterterv
Tovább a cikkhezchevron
  • arról „panaszkodott Putyinnak”, hogy a háború „katasztrofális Európára és a magyar gazdaságra nézve”, és
  • egy olyan békejavaslattal állt elő, amely a TSN értelmezése szerint „teljes egészében Moszkva érdekeit szolgálja”.

Ezt is ajánljuk a témában

A csatorna szerint Orbán

  • „egy szóval sem említette Oroszország agresszióját”, ehelyett
  • „Putyin narratíváját visszhangozva” arról beszélt, hogy „a békének nincs előfeltétele”.

A cikk kiemeli, hogy

Orbán gyakorlatilag Putyinnal teljes összhangban beszélt a háborúról”;

de a csatorna szerint

Budapest felajánlása a béketárgyalások helyszínéül egyértelmű gesztus a Kreml felé”.

Ezt is ajánljuk a témában

A TSN azt is hozzátette:

Kijevben már nyíltan Putyin szövetségesének tekintik Orbánt.”

A cikk összegzése szerint a találkozó „diplomáciai provokáció”, amely „aláássa az EU Ukrajna-politikáját”.

A vád: Kreml-propaganda

Az NV.ua elemzése szerint Orbán Viktor moszkvai látogatása „egyáltalán nem jó hír Ukrajnának”. A lap kemény szavakkal írja le a magyar miniszterelnök orosz kapcsolatait, hangsúlyozva, hogy Orbán hosszú ideje a „legnyíltabban Moszkva-barát vezető Európában”.

A cikk azt is kiemelte, hogy

  • „Orbán látogatása felborítja az EU közös Ukrajna-politikáját”, illetve
  • „óriási kommunikációs győzelem a Kremlnek”, hogy a magyar miniszterelnök kezet fogott Putyinnal.

Az NV.ua szerint

a magyar kormányfő saját gazdasági és energetikai érdekeit képviseli, nem a békét”.

A cikk arra is kitért, hogy a találkozó veszélyes precedens, amely azt üzeni:

„az EU-ban mindenki mehet a saját feje után, amerre akar”.

A moszkvai út a lap szerint is

gyengíti az EU-t, erősíti Putyint és nem szolgálja az ukrajnai békét”.

Ezt is ajánljuk a témában

Orbánnak szégyenkeznie kéne Putyin kijelentése miatt

A Kyiv Independent beszámolója azt emelte ki, hogy Vlagyimir Putyin szerint

Oroszország és Magyarország kapcsolatai történelmi csúcson vannak”.

A lap szerint ez az állítás tökéletesen megmutatja a találkozó politikai súlyát, és veszélyességét. A cikk Orbánt „az EU leginkább Kreml-barát vezetőjeként” írja le, aki egyre gyakrabban akadályozza a Kijevnek szánt uniós támogatásokat, miközben a Moszkvával való gazdasági együttműködését mélyíti.

Orbán a háború negyedik évében is energiabiztonsági együttműködésért utazik Moszkvába, ezzel nyíltan szembemegy az EU energiakiváltási politikájával”

– írja az ukrán lap, hozzátéve:

A magyar miniszterelnök ismét felajánlotta, hogy tartsák Budapesten a béketárgyalásokat, noha a Trump–Putyin csúcsot éppen most fújták le.”

A cikk szerint

„Orbán lépései illeszkednek ahhoz az amerikai béketervhez, amely rendkívül hátrányos feltételeket róna Kijevre.”

A Kyiv Independent beszámolója szerint a találkozó Moszkva érdekét szolgálta:

Putyinnak a legjobbkor érkezett Orbán: bizonyíthatja, hogy az EU sem egységes Ukrajnát illetően.”

A lap azt is megjegyzi, hogy a látogatás „tökéletes PR-eszköz”, amellyel a Kreml bizonyítani tudja, hogy még mindig vannak európai partnerei.

Ezt is ajánljuk a témában

***

Fotó: Alexander KAZAKOV / POOL / AFP
 

Összesen 26 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Infidel
2025. november 28. 20:19
Ez igen ! Az ukrán szabad sajtó, ha csak fele ennyit foglalkoztak volna Jermak-kal és bandájával már mind kussolnának valami gyűjtőben vagy a fronton.
Válasz erre
0
0
bokrosbirka
2025. november 28. 20:15
Még jó, hogy nem szovjet tankokból lövik a magyarokat az ukránok, mint tették 1956-ban!
Válasz erre
0
0
Ödenburger
2025. november 28. 20:13
Azért nem lennék meglepve, ha Orbán rövidesen Trumppal is tárgyalna. Mert van amit mediátoron keresztül könnyebb elintézni, mint közvetlenül.
Válasz erre
0
0
Dunhill67
2025. november 28. 20:06
aha...és ki a faszt érdekel,hogy mitől őrjöng a hohol sajtó?....bekaphatják
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!