Megvan az új karácsonyi listavezető: letaszították Mariah Careyt a trónról (VIDEÓ)

Az amerikai Billboard Hot 100 listán a Wham! slágere jelenleg a harmadik helyen áll: az első továbbra is Mariah Carey karácsonyi dala, amelyet Brenda Lee klasszikusa, a „Rockin’ Around the Christmas Tree” követ. A Last Christmas korábban itt is feljutott már a második helyre, de a trónfoglalás egyelőre elmaradt.

A karácsonyi szezon így idén különösen izgalmas a zenei toplistákon: a megszokott ünnepi slágerek mellett átalakult az erősorrend,

és a Wham! klasszikusa újra bebizonyította, hogy négy évtizeddel a megjelenése után is képes világszinten uralni a karácsonyi hangulatot.