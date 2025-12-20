Ft
dal mariah carey last christmas billboard global 200 sláger

Megvan az új karácsonyi listavezető: letaszították Mariah Careyt a trónról (VIDEÓ)

2025. december 20. 13:52

Negyven év után először történt meg az, amire kevesen számítottak: egy másik karácsonyi klasszikus került a Billboard globális listájának élére Mariah Carey slágere helyett. Mutatjuk az első tíz helyezettet.

2025. december 20. 13:52
null

Új listavezető született a karácsonyi dalok versenyében: a Wham! legendás slágere, a Last Christmas történelmet írt a Billboard Global 200 ranglistán. 

A 2016-ban elhunyt George Michael és Andrew Ridgeley duójának 1984-es dala a lista 2020-as indulása óta először került az első helyre.

A Last Christmas ezzel mindössze a második karácsonyi dal, amely valaha a Billboard Global 200 élére állhatott. 

Az eddigi egyeduralkodó a Mariah Carey örökzöldje, az „All I Want for Christmas Is You” volt, amely 2020-ban jutott fel a csúcsra, majd rekordot jelentő 19 héten át vezette a globális rangsort.

Az amerikai Billboard Hot 100 listán a Wham! slágere jelenleg a harmadik helyen áll: az első továbbra is Mariah Carey karácsonyi dala, amelyet Brenda Lee klasszikusa, a „Rockin’ Around the Christmas Tree” követ. A Last Christmas korábban itt is feljutott már a második helyre, de a trónfoglalás egyelőre elmaradt.

A karácsonyi szezon így idén különösen izgalmas a zenei toplistákon: a megszokott ünnepi slágerek mellett átalakult az erősorrend, 

és a Wham! klasszikusa újra bebizonyította, hogy négy évtizeddel a megjelenése után is képes világszinten uralni a karácsonyi hangulatot.

 

A karácsonyi dalok aktuális ranglistája az amerikai „ünnepi” Billboard szerint:

 

  • Mariah Carey – All i Want for Christmas Is You

 

  • Brenda Lee – Rockin’ Around The Christmas Tree

 

  • Wham! – Last Christmas

 

  • Bobby Helms – Jingle Bell Rock

 

  • Ariana Grande – Santa Tell Me

 

  • Nat “King” Cole – The Christmas song (Merry Christmas To You)

 

  • Kelly Clarkson – Underneath The Tree

 

  • Andy Williams – It’s The Most Wonderful Time of The Year

 

  • Dean Martin – Let it snow! Let it snow! Let is Snow!
  • Michael Buble – It’s beginning to look a lot like Christmas

Nyitókép: Hesham Elsherif / AFP

 

