Orbán Viktor: Végre nyíltan beszéltek róla, mik Európa háborús céljai (VIDEÓ)

Ketrecharc Koppenhágában: valódi mestermunka, így tartott ellen az európai héjáknak Orbán Viktor
Vétó, szuverenitás, energia és béke. Orbán Viktor Koppenhágában látványosan fektette két vállra a háborúpárti vezetőket.
A miniszterelnök szerint a koppenhágai csúcsot „fontos napokként jegyzik majd fel az európai történelemben”.
Orbán Viktor a közösségi médiában közzétett legújabb koppenhágai sajtótájékoztatóján többek között elárulta, hogy a nem hivatalos EU-csúcson az európai vezetők végre nyíltan beszéltek azokról a háborús célokról, amelyek létezését eddig nem ismerték el hivatalosan.
A magyar miniszterelnök előre bocsátotta:
a mi megközelítésünk azt mondja, hogy miután ez nem a mi háborúnk, nekünk nem háborús, hanem béketervet kell csinálni, és azt kell valahogyan elfogadtatni a háborús felekkel”.
Orbán Viktor szerint a jelen felállásban
Szerinte az európai háborús tervek és állítások a következők:
A kormányfő szerint ezeknek az elképzeléseknek két gyenge pontja van, amelyekre rá is kérdezett, de választ nem kapott:
Orbán Viktor szerint Európa csak elégeti a pénzt Ukrajnában, ezzel pedig csak az amerikaiak járnak jól, akiktől a fegyvereket veszik.
„Mi vesztünk ezen”
– jelentette ki, hangsúlyozva:
A magyar terv egy béketerv. Mi azt mondjuk, hogy a háborúnak már nincs megoldása a fronton, csak diplomáciai megoldása van, ezért tárgyalni kellene.”
A magyar álláspont az, hogy az Európai Uniónak nem „az amerikaiak kisöccseként”, hanem önállóan kellene tárgyalásokat kezdeményeznie az oroszokkal, ami ma egy kisebbségi álláspont az EU-ban.
Orbán Viktor szerint konkrét előterjesztések, hivatalos döntések a brüsszeli háborús tervekkel kapcsolatban majd a jövőben várhatóak. Ugyanígy a „külügyminiszterek dolgoznak egy magas szintű” ukrán–magyar találkozón is, de erről sem tudni még konkrétumokat.
A teljes felvétel itt tekinthető meg:
Fotó: Ludovic MARIN / AFP