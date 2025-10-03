Orbán Viktor: Végre nyíltan beszéltek róla, mik Európa háborús céljai (VIDEÓ)

A magyar álláspont az, hogy az Európai Uniónak nem „az amerikaiak kisöccseként”, hanem önállóan kellene tárgyalásokat kezdeményeznie az oroszokkal, ami ma egy kisebbségi álláspont az EU-ban.

Orbán Viktor szerint konkrét előterjesztések, hivatalos döntések a brüsszeli háborús tervekkel kapcsolatban majd a jövőben várhatóak. Ugyanígy a „külügyminiszterek dolgoznak egy magas szintű” ukrán–magyar találkozón is, de erről sem tudni még konkrétumokat.

A teljes felvétel itt tekinthető meg:

***