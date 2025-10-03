Ft
Magyarország Ukrajna Koppenhága orosz-ukrán háború Oroszország Dánia EU-csúcs Orbán Viktor Európai Unió

Orbán Viktor: Végre nyíltan beszéltek róla, mik Európa háborús céljai (VIDEÓ)

2025. október 03. 05:45

A miniszterelnök szerint a koppenhágai csúcsot „fontos napokként jegyzik majd fel az európai történelemben”.

2025. október 03. 05:45
null

Orbán Viktor a közösségi médiában közzétett legújabb koppenhágai sajtótájékoztatóján többek között elárulta, hogy a nem hivatalos EU-csúcson az európai vezetők végre nyíltan beszéltek azokról a háborús célokról, amelyek létezését eddig nem ismerték el hivatalosan.

Orbán Viktoron kívül megint mindenki körberajongta Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt
Orbán Viktoron kívül megint mindenki körberajongta Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt
Forrás: Ludovic MARIN / AFP

A magyar miniszterelnök előre bocsátotta:

a mi megközelítésünk azt mondja, hogy miután ez nem a mi háborúnk, nekünk nem háborús, hanem béketervet kell csinálni, és azt kell valahogyan elfogadtatni a háborús felekkel”.

Orbán Viktor szerint a jelen felállásban

  • az egyik oldalon nyíltan áll Magyarország – és talán a most távol maradó szlovákok -,
  • a másikon pedig vannak sokan, akik félnek kiállni mellettünk, illetve van a nagy többség, amelyet a nagy országok vezetnek.

Szerinte az európai háborús tervek és állítások a következők:

  • A háborút meg lehet nyerni a frontvonalon.
  • Ukrajna le tudja győzni Oroszországot.
  • Ehhez Európának minden eszközt – fegyvert és pénzt – a rendelkezésre kell bocsátani.
  • Az ukránok ugyan nem tudják visszavenni az elfoglalt területeket, de megállítják az oroszokat ott, ahol most a front húzódik.
  • Az orosz gazdaság hamarabb fog kimerülni, mint az európai, ezért egy anyagháborúra kell berendezkednünk.
  • Az orosz–ukrán háborút addig kell folytatni, amíg az oroszok össze nem omlanak.

A kormányfő szerint ezeknek az elképzeléseknek két gyenge pontja van, amelyekre rá is kérdezett, de választ nem kapott:

  • Milyen hosszú lesz a mostani konfliktus?
  • Mennyibe fog ez kerülni Európának?

Orbán Viktor szerint Európa csak elégeti a pénzt Ukrajnában, ezzel pedig csak az amerikaiak járnak jól, akiktől a fegyvereket veszik.

„Mi vesztünk ezen”

– jelentette ki, hangsúlyozva:

A magyar terv egy béketerv. Mi azt mondjuk, hogy a háborúnak már nincs megoldása a fronton, csak diplomáciai megoldása van, ezért tárgyalni kellene.”

A magyar álláspont az, hogy az Európai Uniónak nem „az amerikaiak kisöccseként”, hanem önállóan kellene tárgyalásokat kezdeményeznie az oroszokkal, ami ma egy kisebbségi álláspont az EU-ban.

Orbán Viktor szerint konkrét előterjesztések, hivatalos döntések a brüsszeli háborús tervekkel kapcsolatban majd a jövőben várhatóak. Ugyanígy a „külügyminiszterek dolgoznak egy magas szintű” ukrán–magyar találkozón is, de erről sem tudni még konkrétumokat.

A teljes felvétel itt tekinthető meg:

***

Fotó: Ludovic MARIN / AFP

