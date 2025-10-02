Ketrecharc Koppenhágában: valódi mestermunka, így tartott ellen az európai héjáknak Orbán Viktor

Az október 1-jén és 2-án, Dánia fővárosában lefolyt nem hivatalos EU-csúcson Orbán Viktor konzekvensen képviselte és védte a magyar érdekeket. Kategorikusan visszautasította a „jogi trükközéssel” gyorsított ukrán csatlakozást, magyar viszonylatban irreálisnak nevezte az orosz energiahordozókról való leválást, és a háborúpárti brüsszeli javaslatokkal szemben a béke elsődlegességét hangsúlyozta.

A koppenhágai EU-csúcs résztvevői (Orbán Viktor a harmadik sorban, jobbról a második)

Forrás: Ludovic MARIN / AFP

A magyar kormányfő így írta le a légkört:

„Ezt hívják itt ketrecharcnak. Ráadásul itt minden irányból támadnak.”

Ukrajnának kívül tágasabb