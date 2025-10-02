Ft
Ft
15°C
6°C
Ft
Ft
15°C
6°C
10. 02.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 02.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Magyarország Ukrajna Koppenhága orosz-ukrán háború Dánia Orbán Viktor Európai Unió szuverenitás

Ketrecharc Koppenhágában: valódi mestermunka, így tartott ellen az európai héjáknak Orbán Viktor

2025. október 02. 22:45

Vétó, szuverenitás, energia és béke. Orbán Viktor Koppenhágában látványosan fektette két vállra a háborúpárti vezetőket.

2025. október 02. 22:45
null

Az október 1-jén és 2-án, Dánia fővárosában lefolyt nem hivatalos EU-csúcson Orbán Viktor konzekvensen képviselte és védte a magyar érdekeket. Kategorikusan visszautasította a „jogi trükközéssel” gyorsított ukrán csatlakozást, magyar viszonylatban irreálisnak nevezte az orosz energiahordozókról való leválást, és a háborúpárti brüsszeli javaslatokkal szemben a béke elsődlegességét hangsúlyozta.

A koppenhágai EU-csúcs résztvevői (Orbán Viktor a harmadik sorban, jobbról a második)
A koppenhágai EU-csúcs résztvevői (Orbán Viktor a harmadik sorban, jobbról a második)
Forrás: Ludovic MARIN / AFP

A magyar kormányfő így írta le a légkört:

„Ezt hívják itt ketrecharcnak. Ráadásul itt minden irányból támadnak.”

Ukrajnának kívül tágasabb

Orbán már érkezésekor világossá tette, mit nem akar Magyarország:

Nem akarunk egy integrációba tartozni Ukrajnával. Nem akarjuk, hogy a háborút behozzák Európába. És nem akarjuk, hogy a magyarok pénzét kivigyék Ukrajnába.”

Ezt is ajánljuk a témában

A budapesti megoldás szerinte nem az ukrán uniós tagság, hanem a célzott, keretes együttműködés:

A magyar javaslat a stratégiai megállapodás. Ukrajna egy hősies ország, amit támogatnunk kell, ez nem kérdés. A kérdés, hogy milyen keretek között támogatjuk.”

Ezt is ajánljuk a témában

Az Európai Tanács elnöke által felvetett ötletre, hogy a csatlakozási fejezeteket minősített többséggel is meg lehetne nyitni, Orbán Viktor úgy reagált:

„No way, no way, no way.”

Ezt is ajánljuk a témában

Hozzátette:

A csatlakozási folyamatnak van egy jogilag meghatározott menetrendje, amelyhez ragaszkodni kell.”

Az újságírók számára külön is leszögezte:

Szerintem a jogi trükközés az nem megy, látok erre vonatkozó nyilatkozatokat. Minden bővítési folyamat azonos jogi rendben zajlott eddig. Minden fejezet megnyitásához és lezárásához is kellett minden tagállam, ezen nem lehet változtatni”

Ezt is ajánljuk a témában

A szuverenitás körüli vitában kemény szavakat használt:

Ukrajna nem szuverén ország, hiszen nem tudjuk hol a határa, a keleti határát nem tudjuk hol van, nem tudjuk mennyien laknak ott, és ráadásul nem tud megállni a saját lábán.”

Álláspontját pedig pénzügyi érvekkel is alátámasztotta:

Nincs pénzük arra, hogy eltartsák magukat. Mi fizetünk a hadseregükért, mi fizetjük a bürokráciájukat, mi fizetjük a nyugdíjukat, mi fizetünk mindent.”

Úgy vélte, ha Magyarország leállítaná a támogatást,

Ukrajna megszűnne létezni, mint állam”.

Könyörtelen földrajzi realitás

Az energiabiztonságról szólva világos képet festett a magyar mozgástérről:

Magyarország szuverén ország. Mi döntünk az energiamixünkről. Nincsenek valódi alternatíváink. Van ugyan egy kisebb vezeték Horvátország felől, de az elsődleges vezeték továbbra is orosz.”

A Barátság kőolajvezetékről így fogalmazott:

Hát reméljük, hogy az működni fog úgy, ahogy eddig működött. Időnként, amikor az ukránok szétbombázzák az orosz oldalon lévő szakaszokat, akkor megáll, de most egyelőre működik. A Mol vezetőivel konzultáltam… és igyekszem is képviselni.”

A háborús kockázatok kapcsán pedig így figyelmeztetett:

Ha egy nagyobb ország hibát követ el, akár globális konfliktus is kialakulhat.”

Húzzák meg a ravaszt

A dán légtérsértések ügyében nem kertelt: „le kell lőni őket”, majd megismételte: ha „olyan drónok repülnek be, amelyek nem a saját országodhoz tartoznak, akkor le kell lőni őket”.

Az ő háborújuk

A miniszterelnök szerint a brüsszeli irány egyértelmű:

Virtigli háborúpárti javaslatok vannak az asztalon.”

Ezeket röviden fel is sorolta:

  • Az unió vezetése „sajátjaként akarja elismerni az orosz–ukrán háborút”.
  • szerinte ezzel összhangban az eddigieknél is több pénzt is küldenének az országba,
  • amelyet továbbra is gyorsított eljárással vennének fel az unióba, valamint
  • továbbra is arra szorítanák az összes tagországot, hogy ne vásároljanak olajat és gázt Oroszországtól.

Ezt is ajánljuk a témában

Összegzése kemény, de tényszerű volt:

A brüsszeliek háborúba akarnak menni”, ezért „minden békeszerető magyar ember támogatására szükségünk lesz”.

Orbán Viktor: Nincs helye a szabotázsnak

A Mandinernek adott exkluzív interjúban Angela Merkel, volt német kancellár budapesti látogatásáról szólva elárulta:

Merkel ugyanazokat az aggasztó jeleket látja, mint én”, ha nem csökkennek radikálisan az energiaárak, „az európai gazdaság térdre fog esni”.

A versenyképességi „egyszerűsítési csomagról” pedig így beszélt:

Már el is fogadtunk egy több száz rendelkezés törlését tartalmazó csomagot, amely az Európai Parlament előtt van, de az EP szabotálja, és nem tárgyalja.”

Kiemelte:

Több kollégám, több miniszterelnök is szabotázsnak minősítette ezt.”

Ideje szövetkezni

Orbán Viktor összegzésében „erős és izgalmas” találkozónak nevezte a csúcsot:

mert az energiakérdések álltak a középpontban. Ismét tisztáznunk kellett stratégiánkat az orosz–ukrán háborúval kapcsolatban, valamint az orosz befagyasztott vagyon jövőjéről is heves vita zajlott”.

Ezt is ajánljuk a témában

A kormányfő október 2-án feltette a költői kérdést:

Miért kell a magyaroknak a sorsát összekötni az ukránokkal, akik elvesztették a területük egyötödét, háborúban vannak, azt se tudjuk, hol vannak a keleti határai és folyamatosan egy veszélyes helyzetben vannak, ami nem szép, nem kellemes dolog?”

Ezt is ajánljuk a témában

Hozzátette: hazánk számára veszélyes a magyarok sorsát tagsági viszonnyal összekötni az ukránokéval,

ebből nekünk csak bajunk van, mi csak veszítünk, ez nem jó”.

Ukrajna európai uniós tagságáról október folyamán dönthet hivatalosan az Európai Unió. Ha minden jól megy, akkor a hadban álló ország felvételét nemcsak Magyarország, de több más tagállam is elutasítja majd. A koppenhágai csúcs legnagyobb tanulsága, hogy a magyar kormánynak most ezeket az országokat kell egy táborba gyűjtenie, hogy kellő erőt legyen képes felmutatni a hibás döntés erőltetőivel szemben.

Ezt is ajánljuk a témában

***

Fotó: Ludovic MARIN / AFP

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!