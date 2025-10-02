Ketrecharc Koppenhágában: valódi mestermunka, így tartott ellen az európai héjáknak Orbán Viktor

Orbán Viktor elmagyarázta az értetlenkedő riporternek: ezért nem szuverén ország Ukrajna (VIDEÓ)
„Ukrajna egy hősies ország, amit támogatnunk kell, ez nem kérdés. A kérdés, hogy milyen keretek között támogatjuk” – hangsúlyozta a miniszterelnök.
Vétó, szuverenitás, energia és béke. Orbán Viktor Koppenhágában látványosan fektette két vállra a háborúpárti vezetőket.
Az október 1-jén és 2-án, Dánia fővárosában lefolyt nem hivatalos EU-csúcson Orbán Viktor konzekvensen képviselte és védte a magyar érdekeket. Kategorikusan visszautasította a „jogi trükközéssel” gyorsított ukrán csatlakozást, magyar viszonylatban irreálisnak nevezte az orosz energiahordozókról való leválást, és a háborúpárti brüsszeli javaslatokkal szemben a béke elsődlegességét hangsúlyozta.
A magyar kormányfő így írta le a légkört:
„Ezt hívják itt ketrecharcnak. Ráadásul itt minden irányból támadnak.”
Orbán már érkezésekor világossá tette, mit nem akar Magyarország:
Nem akarunk egy integrációba tartozni Ukrajnával. Nem akarjuk, hogy a háborút behozzák Európába. És nem akarjuk, hogy a magyarok pénzét kivigyék Ukrajnába.”
„Ukrajna egy hősies ország, amit támogatnunk kell, ez nem kérdés. A kérdés, hogy milyen keretek között támogatjuk” – hangsúlyozta a miniszterelnök.
„Bárhol, bárkivel, bármiről. Most Koppenhágában. Viktorinfó” – írta a miniszterelnök.
Az Európai Tanács elnöke által felvetett ötletre, hogy a csatlakozási fejezeteket minősített többséggel is meg lehetne nyitni, Orbán Viktor úgy reagált:
„No way, no way, no way.”
A magyar miniszterelnök ismét határozottan szembement Brüsszellel és a háborúpárti táborral.
Hozzátette:
A csatlakozási folyamatnak van egy jogilag meghatározott menetrendje, amelyhez ragaszkodni kell.”
Az újságírók számára külön is leszögezte:
Szerintem a jogi trükközés az nem megy, látok erre vonatkozó nyilatkozatokat. Minden bővítési folyamat azonos jogi rendben zajlott eddig. Minden fejezet megnyitásához és lezárásához is kellett minden tagállam, ezen nem lehet változtatni”
A miniszterelnök Giorgia Melonival és Donald Tuskkal is beszélgetett.
A szuverenitás körüli vitában kemény szavakat használt:
Ukrajna nem szuverén ország, hiszen nem tudjuk hol a határa, a keleti határát nem tudjuk hol van, nem tudjuk mennyien laknak ott, és ráadásul nem tud megállni a saját lábán.”
Álláspontját pedig pénzügyi érvekkel is alátámasztotta:
Nincs pénzük arra, hogy eltartsák magukat. Mi fizetünk a hadseregükért, mi fizetjük a bürokráciájukat, mi fizetjük a nyugdíjukat, mi fizetünk mindent.”
Úgy vélte, ha Magyarország leállítaná a támogatást,
Ukrajna megszűnne létezni, mint állam”.
Az energiabiztonságról szólva világos képet festett a magyar mozgástérről:
Magyarország szuverén ország. Mi döntünk az energiamixünkről. Nincsenek valódi alternatíváink. Van ugyan egy kisebb vezeték Horvátország felől, de az elsődleges vezeték továbbra is orosz.”
A Barátság kőolajvezetékről így fogalmazott:
Hát reméljük, hogy az működni fog úgy, ahogy eddig működött. Időnként, amikor az ukránok szétbombázzák az orosz oldalon lévő szakaszokat, akkor megáll, de most egyelőre működik. A Mol vezetőivel konzultáltam… és igyekszem is képviselni.”
A háborús kockázatok kapcsán pedig így figyelmeztetett:
Ha egy nagyobb ország hibát követ el, akár globális konfliktus is kialakulhat.”
A dán légtérsértések ügyében nem kertelt: „le kell lőni őket”, majd megismételte: ha „olyan drónok repülnek be, amelyek nem a saját országodhoz tartoznak, akkor le kell lőni őket”.
A miniszterelnök szerint a brüsszeli irány egyértelmű:
Virtigli háborúpárti javaslatok vannak az asztalon.”
Ezeket röviden fel is sorolta:
Orbán Viktor szerint a következő hónapok döntő fontosságúak lesznek.
Összegzése kemény, de tényszerű volt:
A brüsszeliek háborúba akarnak menni”, ezért „minden békeszerető magyar ember támogatására szükségünk lesz”.
A Mandinernek adott exkluzív interjúban Angela Merkel, volt német kancellár budapesti látogatásáról szólva elárulta:
Merkel ugyanazokat az aggasztó jeleket látja, mint én”, ha nem csökkennek radikálisan az energiaárak, „az európai gazdaság térdre fog esni”.
A versenyképességi „egyszerűsítési csomagról” pedig így beszélt:
Már el is fogadtunk egy több száz rendelkezés törlését tartalmazó csomagot, amely az Európai Parlament előtt van, de az EP szabotálja, és nem tárgyalja.”
Kiemelte:
Több kollégám, több miniszterelnök is szabotázsnak minősítette ezt.”
Orbán Viktor összegzésében „erős és izgalmas” találkozónak nevezte a csúcsot:
mert az energiakérdések álltak a középpontban. Ismét tisztáznunk kellett stratégiánkat az orosz–ukrán háborúval kapcsolatban, valamint az orosz befagyasztott vagyon jövőjéről is heves vita zajlott”.
A miniszterelnök szerint az Európai Parlament szabotálja a tanács döntéseit.
A kormányfő október 2-án feltette a költői kérdést:
Miért kell a magyaroknak a sorsát összekötni az ukránokkal, akik elvesztették a területük egyötödét, háborúban vannak, azt se tudjuk, hol vannak a keleti határai és folyamatosan egy veszélyes helyzetben vannak, ami nem szép, nem kellemes dolog?”
Egyértelműen fogalmazott a magyar miniszterelnök.
Hozzátette: hazánk számára veszélyes a magyarok sorsát tagsági viszonnyal összekötni az ukránokéval,
ebből nekünk csak bajunk van, mi csak veszítünk, ez nem jó”.
Ukrajna európai uniós tagságáról október folyamán dönthet hivatalosan az Európai Unió. Ha minden jól megy, akkor a hadban álló ország felvételét nemcsak Magyarország, de több más tagállam is elutasítja majd. A koppenhágai csúcs legnagyobb tanulsága, hogy a magyar kormánynak most ezeket az országokat kell egy táborba gyűjtenie, hogy kellő erőt legyen képes felmutatni a hibás döntés erőltetőivel szemben.
Konkrét döntés még nincs, Magyarország több szövetségesre is számíthat a tagországok közül. Orbán Viktor nem hagyja veszni a magyar vétót.
***
Fotó: Ludovic MARIN / AFP