10. 01.
szerda
fénykép Ukrajna csúcs Koppenhága Dánia EU-csúcs Orbán Viktor Európai Unió

Megfagyott a levegő Koppenhágában: mindenki Orbán véleményére volt kíváncsi (FOTÓ)

2025. október 01. 20:13

„Bárhol, bárkivel, bármiről. Most Koppenhágában. Viktorinfó” – írta a miniszterelnök.

2025. október 01. 20:13
null

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, szerdán Koppenhágában EU-csúcsot tartanak, amely középpontjában az unió védelmi képességeinek erősítése, a finanszírozás biztosítása, valamint Ukrajna gyorsított csatlakozása áll. Orbán Viktor miniszterelnök Dániában is a magyar álláspontot képviseli.

A kormányfő a csúcs előtt a helyszínen nyilatkozott az újságíróknak. Mint fogalmazott:

Nem akarunk egy integrációba tartozni Ukrajnával. Nem akarjuk, hogy a háborút behozzák Európába. És nem akarjuk, hogy a magyarok pénzét kivigyék Ukrajnába.”

Hozzátette, több kérdésben is szemben áll a magyar álláspont más tagállamokéval, legyen szó az Ukrajnának szánt további forrásokról, a tagsági folyamat felgyorsításáról vagy az orosz olaj- és gázvásárlás leállításáról.

„A magyar javaslat a stratégiai megállapodás. Ukrajna egy hősies ország, amit támogatnunk kell, ez nem kérdés. A kérdés, hogy milyen keretek között támogatjuk” – hangsúlyozta a miniszterelnök, aki egyértelművé tette: Magyarország álláspontja szerint Ukrajna jelenleg nem lehet az Európai Unió tagja. Orbán szerint ez a helyzet egy évszázad múlva változhat, de ma határozottan kitart ezen álláspont mellett. A tárgyalási légkört úgy jellemezte: „Ezt hívják itt ketrecharcnak. Ráadásul itt minden irányból támadnak.”

Az eseményről így számolt be a magyar miniszterelnök a Facebook-oldalán. „Bárhol, bárkivel, bármiről. Most Koppenhágában. Viktorinfó” – írta Orbán Viktor, majd mellékelte a legendássá vált fotót.

Nyitókép: Leon Neal / POOL / AFP

