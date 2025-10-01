Megfagyott a levegő Koppenhágában: mindenki Orbán véleményére volt kíváncsi (FOTÓ)

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, szerdán Koppenhágában EU-csúcsot tartanak, amely középpontjában az unió védelmi képességeinek erősítése, a finanszírozás biztosítása, valamint Ukrajna gyorsított csatlakozása áll. Orbán Viktor miniszterelnök Dániában is a magyar álláspontot képviseli.

A kormányfő a csúcs előtt a helyszínen nyilatkozott az újságíróknak. Mint fogalmazott:

Nem akarunk egy integrációba tartozni Ukrajnával. Nem akarjuk, hogy a háborút behozzák Európába. És nem akarjuk, hogy a magyarok pénzét kivigyék Ukrajnába.”

Hozzátette, több kérdésben is szemben áll a magyar álláspont más tagállamokéval, legyen szó az Ukrajnának szánt további forrásokról, a tagsági folyamat felgyorsításáról vagy az orosz olaj- és gázvásárlás leállításáról.

„A magyar javaslat a stratégiai megállapodás. Ukrajna egy hősies ország, amit támogatnunk kell, ez nem kérdés. A kérdés, hogy milyen keretek között támogatjuk” – hangsúlyozta a miniszterelnök, aki egyértelművé tette: Magyarország álláspontja szerint Ukrajna jelenleg nem lehet az Európai Unió tagja. Orbán szerint ez a helyzet egy évszázad múlva változhat, de ma határozottan kitart ezen álláspont mellett. A tárgyalási légkört úgy jellemezte: „Ezt hívják itt ketrecharcnak. Ráadásul itt minden irányból támadnak.”