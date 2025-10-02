Orbán nyíltan kimondta ország-világ előtt: nem hagyja, hogy újra vesztes legyen Magyarország (VIDEÓ)

Megfejtette az ukrán külügyminiszter! Tényleg van hasonlóság Magyarország és Ukrajna között
A magyarok nem akarnak egy integrációs formában lenni az ukránokkal, sem a NATO-ban, sem az Európai Unióban – mondta Orbán Viktor az informális EU-csúcs második napján sajtótájékoztatón csütörtökön Koppenhágában.
A miniszterelnök közölte: azokkal a magyarokkal ért egyet, akik azt mondják, hogy segítsünk Ukrajnának, kössünk velük megállapodást, adjuk meg, amit meg tudunk nekik adni, de semmiképpen ne kössük össze a sorsunkat az ukránokkal.
Miért kell a magyaroknak a sorsát összekötni az ukránokkal, akik elvesztették a területük egyötödét, háborúban vannak,
azt se tudjuk, hol vannak a keleti határai és folyamatosan egy veszélyes helyzetben vannak, ami nem szép, nem kellemes dolog” – hangoztatta a magyar kormányfő. Hozzátette, tagsági viszonnyal összekötni a magyarok sorsát az ukránokkal
veszélyes nekünk, ebből nekünk csak bajunk van, mi csak veszítünk, ez nem jó”.
