háború Háború Ukrajnában Brüsszel Magyarország NATO Ukrajna Koppenhága orosz-ukrán háború Orbán Viktor Európai Unió

Orbán nyíltan kimondta ország-világ előtt: nem hagyja, hogy újra vesztes legyen Magyarország (VIDEÓ)

2025. október 02. 19:23

Egyértelműen fogalmazott a magyar miniszterelnök.

2025. október 02. 19:23
Orbán Viktor

A magyarok nem akarnak egy integrációs formában lenni az ukránokkal, sem a NATO-ban, sem az Európai Unióban – mondta Orbán Viktor az informális EU-csúcs második napján sajtótájékoztatón csütörtökön Koppenhágában.

A miniszterelnök közölte: azokkal a magyarokkal ért egyet, akik azt mondják, hogy segítsünk Ukrajnának, kössünk velük megállapodást, adjuk meg, amit meg tudunk nekik adni, de semmiképpen ne kössük össze a sorsunkat az ukránokkal.

Miért kell a magyaroknak a sorsát összekötni az ukránokkal, akik elvesztették a területük egyötödét, háborúban vannak,

azt se tudjuk, hol vannak a keleti határai és folyamatosan egy veszélyes helyzetben vannak, ami nem szép, nem kellemes dolog” – hangoztatta a magyar kormányfő. Hozzátette, tagsági viszonnyal összekötni a magyarok sorsát az ukránokkal

veszélyes nekünk, ebből nekünk csak bajunk van, mi csak veszítünk, ez nem jó.

A felvételt itt tudja megtekinteni:

(MTI)

Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán

Totenkopf
2025. október 02. 21:36
500 éve vesztesek vagytok.
bannedop03-2
2025. október 02. 21:26
A nyomás nagy. Ilyen szitukban szokott kimenni kávézni, a férfi budiba. Azt ugyanis érteni kellene, hogy Európa mást akar, mint Orbán Viktor. Európa egy kontinens, Orbán Viktor csak egy ember, még ha miniszterelnök is, de egy olyan kis ország miniszterelnöke, amelyiknek nem fognak stratégiai beleszólást engedni ebbe a kérdésbe. Hasonló helyzetben, amikor egy kontinens ennyire elszánt és egységes egy adott kérdésben, még ha valamelyik európai nagyhatalom vezetőjének lenne esetleg olyan hasonló különvéleménye, mint Orbánnak, az sem tudná érvényesíteni azt, nem hogy Magyarország miniszterelnöke. A magyar érdek az lenne, hogy bármit is csinál az EU, ha háborúzik, ha békét köt vagy épp a fején táncol; mi abból hasznot húzzunk. Ehhez viszont nem a mindig nemet mondás és csak az erő nyelvén értő csökönyös, nárcisztikus, hataloméhes és a hatalomtól megrészegült vezető a megfelelő ember, aki hatalmi babérokra tör az EU-ban is, aki olyan, hogy ennek az árát is a magyar emberekkel fizetteti ki
fortissima
2025. október 02. 21:04
Kádárnak mennie kell!
fortissima
2025. október 02. 21:02
billysparks 2025. október 02. 20:55 Speciel nekem már azzal is van problémán, hogy szövetségi rendszerben vagyunk a románokkal, csehekkel, franciákkal, osztrákokkal. Az ukránok tényleg nem hiányoznak. --- Kivel lennél szívesen szövetségben?
