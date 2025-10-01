Megfejtette az ukrán külügyminiszter! Tényleg van hasonlóság Magyarország és Ukrajna között

Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter közösségi oldalán üzent Orbán Viktornak, ugyanis a miniszterelnök a koppenhágai informális EU-csúcson megerősítette, hogy Magyarország nem támogatja Ukrajna uniós integrációját.

Szibiha a Guardian tudósítását osztotta meg a kérdés kapcsán, és azt írta a bejegyzésében, hogy sok olyan integrációs formátum létezik, amelyekben a magyarok és az ukránok együtt vesznek részt. (Például az ENSZ.)

Szijjártó Péter röviden, de annál frappánsabban reagált ukrán kollégája bejegyzésére: