uniós csatlakozás Magyarország Ukrajna Koppenhága Andrij Szibiha Dánia EU-csúcs Szijjártó Péter Orbán Viktor Európai Unió

Megfejtette az ukrán külügyminiszter! Tényleg van hasonlóság Magyarország és Ukrajna között

2025. október 01. 22:59

Szijjártó Péter elismerte, jó humora van.

2025. október 01. 22:59
Andrij Szibiha

Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter közösségi oldalán üzent Orbán Viktornak, ugyanis a miniszterelnök a koppenhágai informális EU-csúcson megerősítette, hogy Magyarország nem támogatja Ukrajna uniós integrációját.

Szibiha a Guardian tudósítását osztotta meg a kérdés kapcsán, és azt írta a bejegyzésében, hogy sok olyan integrációs formátum létezik, amelyekben a magyarok és az ukránok együtt vesznek részt. (Például az ENSZ.)

Szijjártó Péter röviden, de annál frappánsabban reagált ukrán kollégája bejegyzésére:

A miniszter úr mindig is nagyszerűen tudott viccelődni...”

Nyitókép: Punit PARANJPE / AFP

alenka
2025. október 01. 23:31 Szerkesztve
Kikérem magamnak, hogy az ukiiiikiiikriiiijnii náci geci a magyar nemzethez hasonlítsa a saját gyatra faját!....
