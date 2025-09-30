Brüsszel könyörtelenül kizsigerelné Magyarországot: ezúttal újabb ország húzhatja keresztül Szijjártó számításait

Bulgária támogatja az EU tervét, amely 2027 végéig megszüntetné az orosz gázimportot, ezzel elvágva Magyarország és Szlovákia utolsó vezetéken érkező orosz gázellátását – írja a Politico.

Zsecho Stankov bolgár energiaügyi miniszter szerint a két ország nem kerül veszélybe, mivel alternatív források – például LNG vagy norvég vezetékes gáz – rendelkezésre állnak.

Szijjártó Péter magyar külügyminiszter hangsúlyozta: Bulgária biztosította őt arról, hogy nem hozzák nehéz helyzetbe Magyarországot

– emlékeztetett a brüsszeli lap, majd hozzátette: egyelőre nincs végleges döntés. Az EU-s jogszabály elfogadásához minősített többség szükséges, így Budapest önállóan nem vétózhatja meg azt.