Ft
Ft
17°C
8°C
Ft
Ft
17°C
8°C
09. 30.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 30.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
gázimport Brüsszel gáz Magyarország orosz gáz Bulgária Szijjártó Péter EU Európai Unió Szlovákia

Brüsszel könyörtelenül kizsigerelné Magyarországot: ezúttal újabb ország húzhatja keresztül Szijjártó számításait

2025. szeptember 30. 10:59

Nehéz időszak előtt állunk.

2025. szeptember 30. 10:59
null

Bulgária támogatja az EU tervét, amely 2027 végéig megszüntetné az orosz gázimportot, ezzel elvágva Magyarország és Szlovákia utolsó vezetéken érkező orosz gázellátását – írja a Politico.

Zsecho Stankov bolgár energiaügyi miniszter szerint a két ország nem kerül veszélybe, mivel alternatív források – például LNG vagy norvég vezetékes gáz – rendelkezésre állnak.

Szijjártó Péter magyar külügyminiszter hangsúlyozta: Bulgária biztosította őt arról, hogy nem hozzák nehéz helyzetbe Magyarországot

– emlékeztetett a brüsszeli lap, majd hozzátette: egyelőre nincs végleges döntés. Az EU-s jogszabály elfogadásához minősített többség szükséges, így Budapest önállóan nem vétózhatja meg azt.

Ezt is ajánljuk a témában

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

Nyitókép: Szijjártó Péter Facebook-oldala

Összesen 24 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
chief Bromden
2025. szeptember 30. 13:14
Valaki már kizsigerelte. Augusztusban az államadósságunk 63981 milliárd forint volt. Ukrajna államadóssága ugyanekkor átszámítva 64000 milliárd forint. Döbbenetes, valamelyik dpkás tudós elmagyarázná, hogy mi folyik itt?
Válasz erre
0
0
metálgitár
2025. szeptember 30. 12:33
Továbbra sem értem, hogy mi köze hozzá a drágalátos EU-nak, hogy mi honnan veszünk gázt. Tudtommal a tőke szabad áramlása uniós "alapérték" (Vagy az csak akkor az, ha az LMTQWERTY terjesztését kell megindokolni?).
Válasz erre
1
0
NovaTerra
2025. szeptember 30. 12:05
Majd kitalálnak valamit. Például, hogy az nem orosz gáz, hanem kazah vagy üzbég vagy azeri.
Válasz erre
3
0
istvanpeter
2025. szeptember 30. 11:51
Gyakorlatilag még csak a világrabszolga birodalom eurázsiai régiójának a kiépítése folyik, de az Unió vezérkara már is teljes egészében alkalmazza a birodalmi önkény és elnyomás összes variációját.
Válasz erre
5
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!