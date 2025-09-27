Betelt a pohár Szijjártó Péternél: Ukrajna után újabb ország nézi hülyének a magyarokat

Felrobbantotta az internetet Szijjártó válasza: így még nem osztották ki az ukrán külügyminisztert
Nem teketóriázott a külügyminiszter.
Egyértelműen fogalmazott a külügyminiszter.
Akárhogyan is tagadja a horvát kormány, ők bizony nyerészkedni akarnak az ukrajnai háborún – írta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szombaton a Facebookon.
A tárcavezető bejegyzésében úgy fogalmazott: „a Horvátországon keresztüli olajszállítások tranzitdíját jelentősen megemelték a háború kitörése óta,
most pedig azért akarják ellehetetleníteni hazánk számára az orosz olaj vásárlását, hogy monopolhelyzetbe kerüljenek velünk szemben,
s így még több pénzt keressenek – rajtunk...”
Az Adria-vezeték egyedül nem tudja ellátni Magyarországot és Szlovákiát: az elvégzett vizsgálatok alapján ez a vezeték egészen egyszerűen nem képes folyamatosan, megbízhatóan annyi olajat szállítani, amennyi nekünk kell – közölte Szijjártó Péter.
Korábban a Mandiner is beszámolt róla, hogy sikertelenek voltak a Mol és a Janaf közös tesztjei az Adria kőolajvezetéken.
A tesztek során 1-2 óránál tovább egyszer sem tudott megfelelő kapacitással működni az orosz szállítási irány egyetlen alternatíváját jelentő vezeték.
Szijjártó Péter korábban kifejtette, az ukrán diplomácia rendre „hülyének nézi” a magyarokat. A külügyminiszter felidézte, hogy több kétoldalú találkozón felvetette a kárpátaljai magyarok megnyirbált nyelvi jogainak kérdését, ám ukrán kollégája mindig úgy tett, mintha erről a problémáról akkor hallana először.
Felmerül a kérdés, vajon hülyének nézik-e a horvátok is Magyarországot, amikor megemelik a tranzitdíjat?
(MTI / Mandiner)
Nyitókép: Szijjártó Péter Facebook-oldala