Felrobbantotta az internetet Szijjártó válasza: így még nem osztották ki az ukrán külügyminisztert

2025. szeptember 27. 10:07

Nem teketóriázott a külügyminiszter.

2025. szeptember 27. 10:07
null

Magyarország szuverén ország, a kormány szuverén politikát folytat – írta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szombat reggel a Facebook-oldalán.

Azt tesszük, ami a nemzet érdeke: megvédjük a magyarok biztonságát és kimaradunk a szomszédunkban zajló háborúból

– írta a tárcavezető Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter X-en közzétett üzenetére reagálva.

„Az ukrán külügyminiszter csalódottságát ugyanakkor megértem: eddig sem tudtak minket beleprovokálni a háborújukba, s akármekkora bárdolatlanságokat is ír le, ez a jövőben sem fog sikerülni” – fogalmazott bejegyzésében Szijjártó Péter.

(MTI)

Nyitókép: Szijjártó Péter Facebook-oldala

Összesen 37 komment

letsgobrandon-2
2025. szeptember 27. 12:11
a hoholszopó trógereknek éveik voltak harcolni az orkrán fronton, és oda adni minden pénzüket... de csak itt a mandin verik a taknyukat
Válasz erre
0
0
billysparks
2025. szeptember 27. 11:52
Tökéletes válasz. Magyarország érdeke a totális orosz győzelem. Ha Oroszország belemegy a béketárgyalásokba és meghagy bármekkora részt is " független" Ukrajnaként, az a magyar biztonságra nézve óriási fenyegetést jelentene. Ukrajna léte maga a magyar állam legnagyobb biztonsági kihívása. Egy esetleges ukrán támadás esetén több mint valószínű, hogy csatlakozik hozzá Románia, Szlovákia, Csehország. ( Csehország megvásárolt 24 db. F-35-ös támadó gépet. Vajon kit akarnak megtámadni?)
Válasz erre
2
5
patikus-3
2025. szeptember 27. 11:45
Szijjártó mester mi a nagy büdös Hadházyt szorongat már a jobb kezében…?!
Válasz erre
0
6
szantofer
2025. szeptember 27. 11:31
"Azt tesszük, ami a nemzet érdeke: megvédjük a magyarok biztonságát és kimaradunk a szomszédunkban zajló háborúból." Ez így teljesen rendben van. De. Ukrajna is azt teszi ami az ő érdeke, és ha valaki azt hiszi hogy amennyiben a NATO és az összes szomszédunk belekeveredik ebbe a háborúba mi meg ki tudunk maradni belőle az vagy hülye, vagy fideszfan. vagy egy hülye fideszfan
Válasz erre
1
11
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!