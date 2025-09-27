Felrobbantotta az internetet Szijjártó válasza: így még nem osztották ki az ukrán külügyminisztert

„Sok mindent kezdünk meglátni, Péter” – Nem állnak le az ukránok: folytatják a karatét Magyarországgal; most túl messzire mentek?
Andrij Szibiha külügyminiszter szerint a magyar vezetés erkölcsileg teljesen lezüllött.
Nem teketóriázott a külügyminiszter.
Magyarország szuverén ország, a kormány szuverén politikát folytat – írta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szombat reggel a Facebook-oldalán.
Azt tesszük, ami a nemzet érdeke: megvédjük a magyarok biztonságát és kimaradunk a szomszédunkban zajló háborúból
– írta a tárcavezető Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter X-en közzétett üzenetére reagálva.
„Az ukrán külügyminiszter csalódottságát ugyanakkor megértem: eddig sem tudtak minket beleprovokálni a háborújukba, s akármekkora bárdolatlanságokat is ír le, ez a jövőben sem fog sikerülni” – fogalmazott bejegyzésében Szijjártó Péter.
Ezt is ajánljuk a témában
Andrij Szibiha külügyminiszter szerint a magyar vezetés erkölcsileg teljesen lezüllött.
(MTI)
Nyitókép: Szijjártó Péter Facebook-oldala
Kapcsolódó cikkek a Háború Ukrajnában aktában.
Bemutatták, hogy terjed Magyarországon az ukrán dezinformáció.
A tárca szerint ez idő alatt 205 település felett szerezték meg a teljes ellenőrzést az orosz erők.
Az elnök azt is hangsúlyozta, hogy amennyiben az Egyesült Államok nagy hatótávolságú fegyverekkel látja el Ukrajnát, azokat Moszkva ellen is bevetnék.