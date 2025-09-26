Ft
kormány Barátság Magyarország szembenállás külügyminiszter Ukrajna Andrij Szibiha Szijjártó Péter

„Sok mindent kezdünk meglátni, Péter” – Nem állnak le az ukránok: folytatják a karatét Magyarországgal; most túl messzire mentek?

2025. szeptember 26. 19:29

Andrij Szibiha külügyminiszter szerint a magyar vezetés erkölcsileg teljesen lezüllött.

2025. szeptember 26. 19:29
null

Tovább zajlik a nyilatkozatháború Ukrajna és Magyarország között: a minap már többször is üzent egymásnak Andrij Szibiha ukrán és Szijjártó Péter magyar külügyminiszter. Volodimir Zelenszkij a minap azzal vádolta hazánkat, hogy felderítő drónokkal hatoltunk be az ukrán légtérbe, amit egy pillanat alatt sikerült is megcáfolni. Andrij Szibiha pénteken bejelentette, hogy kitiltott három magas rangú magyar katonai vezetőt Ukrajnából, szavai szerint „Magyarország minden tiszteletlen lépésére megfelelő választ adunk”.

Az ukrán állam tíz éve folytat magyarellenes politikát” 

kezdte új Facebook-bejegyzését Szijjártó Péter.

A külügyminiszter felhívta a figyelmet arra, hogy az ukránok módszeresen fosztják meg a jogaiktól és méltóságuktól az országukban élő magyarokat. Ennek kiemelt módszere a sokszor veréssel járó kényszersorozás.

Szijjártó Péter rámutatott arra is, hogy nem csak az Ukrajnában élő magyarok életével játszanak a keleti szomszédaink. Ukrajna ugyanis a Barátság kőolajvezeték folyamatos támadásával rendre veszélybe sodorja a magyar energiaellátást.

Ezt a helyzetet tetézi most az, hogy Ukrajna magyar katonai vezetőket tiltott ki az országából.

Szibiha péntek este újabb poszttal jelentkezett, amelyben azt üzente a magyar külügyminiszternek: 

„Sok mindent kezdünk meglátni, Péter, többek között a kormányod képmutatását és erkölcsi lezüllését, annak nyílt és rejtett szembenállását Ukrajnával és a többi európai országgal, valamint a Kreml kiszolgálását. 

Semmilyen támadásod az elnökünk ellen nem fogja megváltoztatni azt, amit mi – és mindenki más – lát.”

– zárta. 

Nyitókép: MTI/AP/Yuki Iwamura

 

