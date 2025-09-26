„Sok mindent kezdünk meglátni, Péter” – Nem állnak le az ukránok: folytatják a karatét Magyarországgal; most túl messzire mentek?

Tovább zajlik a nyilatkozatháború Ukrajna és Magyarország között: a minap már többször is üzent egymásnak Andrij Szibiha ukrán és Szijjártó Péter magyar külügyminiszter. Volodimir Zelenszkij a minap azzal vádolta hazánkat, hogy felderítő drónokkal hatoltunk be az ukrán légtérbe, amit egy pillanat alatt sikerült is megcáfolni. Andrij Szibiha pénteken bejelentette, hogy kitiltott három magas rangú magyar katonai vezetőt Ukrajnából, szavai szerint „Magyarország minden tiszteletlen lépésére megfelelő választ adunk”.

Az ukrán állam tíz éve folytat magyarellenes politikát”

– kezdte új Facebook-bejegyzését Szijjártó Péter.

A külügyminiszter felhívta a figyelmet arra, hogy az ukránok módszeresen fosztják meg a jogaiktól és méltóságuktól az országukban élő magyarokat. Ennek kiemelt módszere a sokszor veréssel járó kényszersorozás.