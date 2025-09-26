Breaking: kitiltottak három magas rangú magyar katonai vezetőt Ukrajnából

Itt a kitiltó határozat: ő az az ukrán parancsnok, aki nem léphet be Magyarországra
A Barátság kőolajvezeték elleni legutóbbi súlyos légicsapás felelőse a következő 3 évben nem léphet be hazánkba és a schengeni övezet területére.
„Magyarország minden tiszteletlen lépésére megfelelő választ adunk” – írta közösségi oldalán Andrij Szibiha külügyminiszter.
Kijev megtiltotta a beutazást Ukrajnába három magyar tisztnek – közölte Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter pénteken az X-en. A tárcavezető szavai szerint ez Ukrajna tükörintézkedése arra, hogy Magyarország korábban ukrán tiszteknek tiltotta meg a beutazást. A magyar döntést Szibiha megalapozatlannak nevezte.
Ukrajnának megvan a maga méltósága, és nem fog szemet hunyni Magyarország tiszteletlensége felett, különösen ha az a hadseregünket érinti”
– tette hozzá a külügyminiszter.
A döntés közvetlen előzménye a Barátság kőolajvezeték elleni ukrán légicsapás volt, amelyet Magyarország szuverenitása elleni támadásként értékelt. A magyar kormány erre reagálva három évre kitiltotta az akciót vezető ukrán katonai egység parancsnokát, Robert Brovdy-t a schengeni övezetből és Magyarországról, mivel jelenléte nemzetbiztonsági kockázatot jelentene.
A Budapesti és Pest Vármegyei Regionális Igazgatóság határozata értelmében Robert Brovdy, ukrán állampolgár – aki 1975. augusztus 9-én született Ungváron – három évre szóló önálló beutazási és tartózkodási tilalom hatálya alá került – tájékoztatott az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság.
Ezt is ajánljuk a témában
A Barátság kőolajvezeték elleni legutóbbi súlyos légicsapás felelőse a következő 3 évben nem léphet be hazánkba és a schengeni övezet területére.
(MTI/Mandiner)
Nyitókép: NurPhoto via AFP