09. 26.
péntek
háború kitiltás Magyarország Ukrajna Andrij Szibiha

Breaking: kitiltottak három magas rangú magyar katonai vezetőt Ukrajnából

2025. szeptember 26. 13:00

„Magyarország minden tiszteletlen lépésére megfelelő választ adunk” – írta közösségi oldalán Andrij Szibiha külügyminiszter.

2025. szeptember 26. 13:00
null

Kijev megtiltotta a beutazást Ukrajnába három magyar tisztnek – közölte Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter pénteken az X-en. A tárcavezető szavai szerint ez Ukrajna tükörintézkedése arra, hogy Magyarország korábban ukrán tiszteknek tiltotta meg a beutazást. A magyar döntést Szibiha megalapozatlannak nevezte. 

Ukrajnának megvan a maga méltósága, és nem fog szemet hunyni Magyarország tiszteletlensége felett, különösen ha az a hadseregünket érinti”

– tette hozzá a külügyminiszter.

 

A döntés közvetlen előzménye a Barátság kőolajvezeték elleni ukrán légicsapás volt, amelyet Magyarország szuverenitása elleni támadásként értékelt. A magyar kormány erre reagálva három évre kitiltotta az akciót vezető ukrán katonai egység parancsnokát, Robert Brovdy-t a schengeni övezetből és Magyarországról, mivel jelenléte nemzetbiztonsági kockázatot jelentene.

A Budapesti és Pest Vármegyei Regionális Igazgatóság határozata értelmében Robert Brovdy, ukrán állampolgár – aki 1975. augusztus 9-én született Ungváron – három évre szóló önálló beutazási és tartózkodási tilalom hatálya alá került – tájékoztatott az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság. 

(MTI/Mandiner) 

Nyitókép: NurPhoto via AFP

