Ukrajna Honvédelmi Minisztérium (HM) Adaptive Hussars 2025 Volodimir Zelenszkij drón

Drónügy: megjött a Honvédelmi Minisztérium válasza Zelenszkij vádjaira

2025. szeptember 26. 18:12

A tárca folyamatos kapcsolatban áll az ukrán féllel, de tőlük sem érkezett erre vonatkozó tájékoztatás – írták a Mandinernek.

2025. szeptember 26. 18:12
null

„Nem igaz Volodimir Zelenszkij ukrán elnök állítása, miszerint magyar katonai drón volt ukrán területen” – írta meg a Mandinernek küldött válaszában a Honvédelmi Minisztérium Zelenszkij korábbi X-bejegyzésére reagálva, amelyben azt állította, hogy magyar drónok repülhettek be Ukrajna légterébe.

A lapunkhoz eljuttatott nyilatkozatban a minisztérium hangsúlyozta, a 

magyar-ukrán határon állítólagosan történt drónrepülést a Magyar Honvédség nem hajtotta végre, és nem is  kapott erre utasítást”.

Hozzátették, folyamatos kapcsolatban állnak az ukrán féllel, de tőlük sem érkezett eddig erre vonatkozó tájékoztatás.

„A magyar kormány már hónapokkal ezelőtt megerősítette a keleti országrész légterének védelmét” – ismertették a honvédség programját, és felhívták a figyelmet az Adaptive Hussars 2025 országvédelmi gyakorlatra, amely október közepéig tart, és a NATO keretein belül működik.

 Hangsúlyozták: 

a gyakorlatról a NATO szövetségesek mellett az ukrán fél is folyamatosan tájékoztatást kap.

Ahogy arról korábban mi is beszámoltunk, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök közösségi oldalain írt arról, hogy a magyar-ukrán határnál behatolhattak az ukrán légtérbe, és a gyanú szerint magyar drónokról lehet szó.

Ezt a feltételezést előbb Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter cáfolta a Facebook-oldalán, ahol azt írta, „Volodimir Zelenszkij elnök úr kezd beleőrülni a magyarellenességbe. Most már rémeket is lát”. Nem sokkal később a Honvédelmi Minisztérium is reagált, egyértelműen cáfolva az ukrán vádakat.

 Zelenszkij azóta nem közölt újabb részleteket a péntek délután belengetett vádakkal kapcsolatban.

Nyitókép: MTI / Szigetváry Zsolt

