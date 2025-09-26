Drónügy: megjött a Honvédelmi Minisztérium válasza Zelenszkij vádjaira

„Nem igaz Volodimir Zelenszkij ukrán elnök állítása, miszerint magyar katonai drón volt ukrán területen” – írta meg a Mandinernek küldött válaszában a Honvédelmi Minisztérium Zelenszkij korábbi X-bejegyzésére reagálva, amelyben azt állította, hogy magyar drónok repülhettek be Ukrajna légterébe.

A lapunkhoz eljuttatott nyilatkozatban a minisztérium hangsúlyozta, a

magyar-ukrán határon állítólagosan történt drónrepülést a Magyar Honvédség nem hajtotta végre, és nem is kapott erre utasítást”.

Hozzátették, folyamatos kapcsolatban állnak az ukrán féllel, de tőlük sem érkezett eddig erre vonatkozó tájékoztatás.

„A magyar kormány már hónapokkal ezelőtt megerősítette a keleti országrész légterének védelmét” – ismertették a honvédség programját, és felhívták a figyelmet az Adaptive Hussars 2025 országvédelmi gyakorlatra, amely október közepéig tart, és a NATO keretein belül működik.