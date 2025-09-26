Drónügy: megjött a Honvédelmi Minisztérium válasza Zelenszkij vádjaira

Nem akármivel vádol Zelenszkij: magyar felderítő drónok léptek be Ukrajna légterébe
Szijjártó Péter után a Honvédelmi Minisztérium is cáfolta a vádakat.
A tárca folyamatos kapcsolatban áll az ukrán féllel, de tőlük sem érkezett erre vonatkozó tájékoztatás – írták a Mandinernek.
„Nem igaz Volodimir Zelenszkij ukrán elnök állítása, miszerint magyar katonai drón volt ukrán területen” – írta meg a Mandinernek küldött válaszában a Honvédelmi Minisztérium Zelenszkij korábbi X-bejegyzésére reagálva, amelyben azt állította, hogy magyar drónok repülhettek be Ukrajna légterébe.
A lapunkhoz eljuttatott nyilatkozatban a minisztérium hangsúlyozta, a
magyar-ukrán határon állítólagosan történt drónrepülést a Magyar Honvédség nem hajtotta végre, és nem is kapott erre utasítást”.
Hozzátették, folyamatos kapcsolatban állnak az ukrán féllel, de tőlük sem érkezett eddig erre vonatkozó tájékoztatás.
„A magyar kormány már hónapokkal ezelőtt megerősítette a keleti országrész légterének védelmét” – ismertették a honvédség programját, és felhívták a figyelmet az Adaptive Hussars 2025 országvédelmi gyakorlatra, amely október közepéig tart, és a NATO keretein belül működik.
Hangsúlyozták:
a gyakorlatról a NATO szövetségesek mellett az ukrán fél is folyamatosan tájékoztatást kap.
Ahogy arról korábban mi is beszámoltunk, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök közösségi oldalain írt arról, hogy a magyar-ukrán határnál behatolhattak az ukrán légtérbe, és a gyanú szerint magyar drónokról lehet szó.
Ezt is ajánljuk a témában
Szijjártó Péter után a Honvédelmi Minisztérium is cáfolta a vádakat.
Ezt a feltételezést előbb Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter cáfolta a Facebook-oldalán, ahol azt írta, „Volodimir Zelenszkij elnök úr kezd beleőrülni a magyarellenességbe. Most már rémeket is lát”. Nem sokkal később a Honvédelmi Minisztérium is reagált, egyértelműen cáfolva az ukrán vádakat.
Zelenszkij azóta nem közölt újabb részleteket a péntek délután belengetett vádakkal kapcsolatban.
Ezt is ajánljuk a témában
Ezt mondta a külügyminiszter.
Nyitókép: MTI / Szigetváry Zsolt