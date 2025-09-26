Szijjártó Péter máris reagált Zelenszkij azon vádjaira, hogy magyar drónok sértették meg Ukrajna légterét

Nem akármivel vádol Zelenszkij: magyar felderítő drónok léptek be Ukrajna légterébe
Az elnök elrendelte az eset kivizsgálását.
A külügyminiszter szerint Zelenszkij rémeket lát.
Ahogy arról lapunk is beszámolt, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök azzal vádolta meg Magyarországot, hogy hazánk felderítő drónjai megsértették Ukrajna légterét.
A hírre hamar reagált Szijjártó Péter külügyminiszter is.
Volodimir Zelenszkij elnök úr kezd beleőrülni a magyarellenességbe. Most már rémeket is lát”
– fogalmazott a tárcavezető.
Volodimir Zelenszkij nemrég arról számolt be a hadsereg főparancsnokának tájékoztatása alapján, hogy valószínűleg magyar felderítő drónok sértették meg országa légterét, amelyek az előzetes értékelések szerint a határtérség ipari potenciálját mérhették fel. Azonban fontos kiemelni, hogy egyelőre azzal kapcsolatban is csak találgat az ukrán vezetés, hogy milyen célból repülhettek ott a drónok.
Az üggyel kapcsolatban megkerestük a Honvédelmi Minisztériumot is, ahonnan egyelőre nem érkezett válasz.
(MTI / Mandiner)
Nyitókép: Facebook / Szijjártó Péter
