Szijjártó Péter máris reagált Zelenszkij azon vádjaira, hogy magyar drónok sértették meg Ukrajna légterét

Volodimir Zelenszkij nemrég arról számolt be a hadsereg főparancsnokának tájékoztatása alapján, hogy valószínűleg magyar felderítő drónok sértették meg országa légterét, amelyek az előzetes értékelések szerint a határtérség ipari potenciálját mérhették fel. Azonban fontos kiemelni, hogy egyelőre azzal kapcsolatban is csak találgat az ukrán vezetés, hogy milyen célból repülhettek ott a drónok.

Az üggyel kapcsolatban megkerestük a Honvédelmi Minisztériumot is, ahonnan egyelőre nem érkezett válasz.