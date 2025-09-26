Ft
Ft
16°C
13°C
Ft
Ft
16°C
13°C
09. 26.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 26.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
légter Ukrajna Magyarország külügyminiszter Volodimir Zelenszkij drón Szijjártó Péter

Szijjártó Péter máris reagált Zelenszkij azon vádjaira, hogy magyar drónok sértették meg Ukrajna légterét

2025. szeptember 26. 16:52

A külügyminiszter szerint Zelenszkij rémeket lát.

2025. szeptember 26. 16:52
null

Ahogy arról lapunk is beszámolt, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök azzal vádolta meg Magyarországot, hogy hazánk felderítő drónjai megsértették Ukrajna légterét.

A hírre hamar reagált Szijjártó Péter külügyminiszter is.

Volodimir Zelenszkij elnök úr kezd beleőrülni a magyarellenességbe. Most már rémeket is lát”

– fogalmazott a tárcavezető.

Volodimir Zelenszkij nemrég arról számolt be a hadsereg főparancsnokának tájékoztatása alapján, hogy valószínűleg magyar felderítő drónok sértették meg országa légterét, amelyek az előzetes értékelések szerint a határtérség ipari potenciálját mérhették fel. Azonban fontos kiemelni, hogy egyelőre azzal kapcsolatban is csak találgat az ukrán vezetés, hogy milyen célból repülhettek ott a drónok.

Az üggyel kapcsolatban megkerestük a Honvédelmi Minisztériumot is, ahonnan egyelőre nem érkezett válasz.

Ezt is ajánljuk a témában

(MTI / Mandiner)

Nyitókép: Facebook / Szijjártó Péter

***

 

Összesen 11 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
clansman
2025. szeptember 26. 17:20
Ez van mikor a kokó már nem elég, le kell öblíteni kannás borral is, mert a faszzongorista márcsak így tud tükörbe nézni.
Válasz erre
0
0
Szerintem
2025. szeptember 26. 17:19
A zöld kobold bekaphatja. Még az is lehet hogy az ügynöke, a tiszafostos adott neki a basztatásunkra ilyen ötletet.
Válasz erre
0
0
backsplash
2025. szeptember 26. 17:17
Elképesztő szintet ütnek meg.
Válasz erre
2
0
polárüveg
2025. szeptember 26. 17:16
Zelenszkij elnök úr tekintete olyan démoni, mintha a Netflix egyik filmjéből lépett volna ki. Sajnálom, de ez jót nem jelent. Az akaratának az érvényesítése mások felett kezd csorbulni, és be kell látni, hogy nehezen lehet viselni a korábbi sikerei után. Főleg, ha ilyen befolyásos hálózatot épített ki magának.
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!