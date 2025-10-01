Ukrán EU-tagság: így zárták le a vitát Európa vezetői

Ez történt eddig Koppenhágában: Orbán Viktor ezúttal sem köntörfalazott (VIDEÓ)
A magyar miniszterelnök ismét határozottan szembement Brüsszellel és a háborúpárti táborral.
Konkrét döntés még nincs, Magyarország több szövetségesre is számíthat a tagországok közül. Orbán Viktor nem hagyja veszni a magyar vétót.
António Costa, az Európai Tanács elnöke a közösségi médiában jelentette be, hogy az uniós vezetők lezárták az Ukrajna támogatásáról szóló vitát az október 1-jei koppenhágai EU-csúcson, a végső döntéseket pedig októberre halasztották – írja a Világgazdaság.
A legnagyobb feszültséget Costa és Ursula von der Leyen közös javaslata okozta, amely szerint
módosítani kellene az uniós szabályokat, hogy az új csatlakozási tárgyalások megkezdéséhez ne legyen szükség egyhangú döntésre, elegendő legyen a minősített többség.
Ez gyakorlatilag kiiktatná a magyar vétót. Orbán Viktor azonnal ellenezte az ötletet, ám – a Politico értesülései szerint – nincs egyedül az álláspontjával.
Egy uniós tisztviselő így fogalmazott:
Senki sem akarja feladni a vétójogát, mert mindenkinek van valami, amit fontosnak tart megakadályozni.”
A helyzet Orbán Viktor számára kedvező lehetőségeket nyithat:
Bár ezek az országok nyilvánosan nem állnak ki a magyar kormány mellett, álláspontjuk mégis erősítheti a miniszterelnök pozícióját az ukrán bővítéssel kapcsolatos vitában.
A csúcs másik kulcskérdése a befagyasztott orosz vagyon felhasználása volt. Costa X-en arról számolt be:
Megvitattuk a befagyasztott orosz eszközök jobb felhasználásának lehetőségét. A vitát a következő tanácsülésen folytatjuk.”
A portugál politikus hozzátette: az Európai Unió 2022 februárja óta „nemcsak szavakkal, hanem tettekkel is kiáll Ukrajna mellett”, és folytatja a támogatást „amíg igazságos és tartós béke nem születik”.
A közös védelem kérdésében is született előrelépés: a tagállami vezetők támogatták az Európai Bizottság javaslatait, de világossá tették, hogy nagyobb beleszólást akarnak.
Ezért a jövőben a 27 tagállam védelmi minisztere rendszeresen ülésezni fog az EU külpolitikai főképviselőjével, Kaja Kallas-szal.
A vita lényege, hogy az országok nem kívánják átengedni Brüsszelnek a teljes irányítást, és ragaszkodnak a nemzeti érdekek figyelembevételéhez.
Az októberi tanácsülésen tehát három kulcstéma kerül ismét napirendre:
Orbán Viktor továbbra is hajthatatlannak tűnik a magyar érdekek képviseletében, és úgy tűnik, több tagország geopolitikai érdekei miatt most nem is marad teljesen egyedül a következő brüsszeli vitában.
Fotó: Ludovic MARIN / AFP