Ukrán EU-tagság: így zárták le a vitát Európa vezetői

António Costa, az Európai Tanács elnöke a közösségi médiában jelentette be, hogy az uniós vezetők lezárták az Ukrajna támogatásáról szóló vitát az október 1-jei koppenhágai EU-csúcson, a végső döntéseket pedig októberre halasztották – írja a Világgazdaság.

A legnagyobb feszültséget Costa és Ursula von der Leyen közös javaslata okozta, amely szerint

módosítani kellene az uniós szabályokat, hogy az új csatlakozási tárgyalások megkezdéséhez ne legyen szükség egyhangú döntésre, elegendő legyen a minősített többség.

Ez gyakorlatilag kiiktatná a magyar vétót. Orbán Viktor azonnal ellenezte az ötletet, ám – a Politico értesülései szerint – nincs egyedül az álláspontjával.