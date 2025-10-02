Ft
10. 02.
csütörtök
Koppenhága Dánia Orbán Viktor Európai Unió csúcstalálkozó

„A brüsszeliek háborúba akarnak menni” – Orbán Viktor üzent az EU-csúcs második napjáról

2025. október 02. 08:10

Orbán Viktor szerint a következő hónapok döntő fontosságúak lesznek.

2025. október 02. 08:10
null

„Koppenhága, második nap” – Orbán Viktor magyar miniszterelnök súlyos helyzetet vázolt fel az Európai Unió csúcstalálkozójáról küldött üzenetében. A kormányfő szerint az uniós vezetők olyan javaslatokat terjesztettek elő, amelyek egyértelműen háborúpárti irányvonalat tükröznek, és komoly aggodalomra adnak okot a béke fenntartása szempontjából.

A miniszterelnök azt írta, hogy az EU-csúcson olyan intézkedéseket szorgalmaznak, amelyek az ukrajnai konfliktus további eszkalálódását eredményezhetik.

Virtigli háborúpárti javaslatok vannak az asztalon”

– fogalmazott a kormányfő, kiemelve, hogy az uniós forrásokat Ukrajnának szánják, miközben jogi trükkökkel próbálják felgyorsítani az ország EU-csatlakozási folyamatát. Emellett a fegyverszállítások finanszírozása is napirenden van, ami Orbán Viktor szerint egyértelmű jele annak, hogy

a brüsszeliek háborúba akarnak menni”.

A magyar kormányfő határozottan kijelentette, hogy ki fog tartani a magyar álláspont mellett, amely a béke előtérbe helyezésére és a konfliktus eszkalációjának elkerülésére épül. Ugyanakkor figyelmeztetett: a következő hónapok a háborús fenyegetés jegyében fognak telni, ami komoly kihívások elé állítja nemcsak Magyarországot, hanem az egész európai közösséget.  

Minden békeszerető magyar ember támogatására szükségünk lesz” 

– hangsúlyozta.

Nyitókép forrása: Orbán Viktor Facebook-oldala 

faramuci
2025. október 02. 08:29
Tehát Magyar honfitársak,aki családtagját vagy gyermekét hullazsákban szeretné visszakapni az ukrán frontról ,az bátran szavazzon a baloldalra....😎
