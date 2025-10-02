„A brüsszeliek háborúba akarnak menni” – Orbán Viktor üzent az EU-csúcs második napjáról

„Koppenhága, második nap” – Orbán Viktor magyar miniszterelnök súlyos helyzetet vázolt fel az Európai Unió csúcstalálkozójáról küldött üzenetében. A kormányfő szerint az uniós vezetők olyan javaslatokat terjesztettek elő, amelyek egyértelműen háborúpárti irányvonalat tükröznek, és komoly aggodalomra adnak okot a béke fenntartása szempontjából.

A miniszterelnök azt írta, hogy az EU-csúcson olyan intézkedéseket szorgalmaznak, amelyek az ukrajnai konfliktus további eszkalálódását eredményezhetik.

Virtigli háborúpárti javaslatok vannak az asztalon”

– fogalmazott a kormányfő, kiemelve, hogy az uniós forrásokat Ukrajnának szánják, miközben jogi trükkökkel próbálják felgyorsítani az ország EU-csatlakozási folyamatát. Emellett a fegyverszállítások finanszírozása is napirenden van, ami Orbán Viktor szerint egyértelmű jele annak, hogy