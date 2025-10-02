Orbán Viktor odaszólt az EU-csúcs után: Ha semmi nem változik, akkor Európa térdre fog rogyni (EXKLUZÍV MANDINER-VIDEÓ)

A miniszterelnök elárulta, hogy sok témát érintett a korábbi kancellárral: „Mindenféléről beszélgettünk, és mindketten úgy emlékeztünk, hogy mindig mindkettőnknek igaza volt – ezt persze udvarias formában mondtuk egymásnak. Különösen a migráció kérdésében, de az európai gazdaság versenyképességéről is szó esett – tette hozzá a kormányfő.

Merkel ugyanazokat az aggasztó jeleket látja, mint én”

– mondta. „Ha nem történik sürgős fordulat a versenyképesség terén, és nem csökkentik radikálisan az energiaárakat Európában – amelyeket most mesterségesen tart magasan a bizottság –, akkor az európai gazdaság térdre fog esni. Ő nem ilyen radikális nyelven fogalmaz, mint mi, magyarok, de ez volt a mondanivalójának lényege: baj van, és sürgősen cselekedni kell – fogalmazott a miniszterelnök.

Versenyképességi paktum és bürokrácia

Megkérdeztük a miniszterelnököt arról is, hogy a magyar EU-elnökség idején elfogadott budapesti versenyképességi paktumról volt-e szó Dániában, amely jelenleg a soros elnök.