Orbán Viktor felrázta a Fidesz-tábort – Rogán Antal a Mandinernek

Rogán Antal Körmenden született 1972-ben. 1995-ben szerzett diplomát a Budapesti Közgazdaság­tudományi Egyetem pénzügyi és elméleti közgazdaságtan szakán. 2001 és 2003 között a Fidesz –­ Magyar Polgári Szövetség alelnöke. Önkormányzati szerepvállalása 2002-ben kezdődött, ekkor Budapest V. kerületének önkormányzati képviselőjévé, 2003-ban pedig Belváros-Lipótváros választókerületi elnökévé választották, majd 2006 és 2014 között polgármesterként dolgozott. 1998-tól országgyűlési képviselő, 2007-ig frakcióvezető- helyettesi, 2012 és 2015 között frakcióvezetői posztot töltött be. 2015 óta a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter, a miniszterelnök kabinetfőnöke. Nős, négy gyermek édesapja.

2022-ben a győzelem estéjén öné volt a legkevésbé mosolygós arc a Bálnában. Túl kemény volt a kampány, vagy már előre látta, milyen jövő vár a világunkra, Magyarországra?

Sokkal egyszerűbb a megoldás. Mindig úgy voltam, hogy egy kampány a választás estéjén ér véget, és másnap reggel kezdődik. Az emberről valóban legördül egy kő, hogy túl vagyunk ezen, nehéz munka, fáradság volt, de már az járt az eszemben, hogyan fogom megúszni az estét, hogy minél hamarabb tudjak aludni egy nagyot, mert másnap elölről kezdjük a munkát. Ez ült ki az arcomra.

Azon az estén látta Magyar Péter egzotikus táncát?

A miniszterelnök rendezett egy fogadást, és oda mentünk át együtt várni a vendégeket. Természetesen ő is odajött a feleségével, és valóban örömtáncot lejtett, amiért a Fidesz megnyerte a választást. Ezt még éppen láttam, aztán mentem a gyerekeimhez.

Mit gondol, Magyar Péter esetében magával a politikusi karakterrel, vagy ahogy a miniszterelnök mondja, a gazdáival, vagy ahogy megint mások állítják, az őt rajongásig éltető emberekkel van dolgunk?

Szerintem a kulcs abban a mondatban rejlik, amelyet Donald Trump közvélemény-kutatója tett fel kérdésként a felmérésében. Ez így szól: Hányan gondolják azt, hogy túl forrófejű, túl baloldali és ezáltal túl kockázatos Magyar Péter? Az emberek túlnyomó többsége ezt gondolja. Az egyénisége a forrófejűségében rejlik, bármit mond, annak teljes lelki nyugalommal fogja az ellenkezőjét állítani vagy tenni a másik pillanatban. Ezt tapasztalhattuk az eltelt egy-másfél esztendőben is. A túlzott baloldaliság az ezekhez az eszmékhez való vonzódását jelenti, ez látszik. Másrészt az őt körülvevő emberek ugyanazok az értelmiségiek vagy a gyerekeik, akik nemegyszer felbukkantak már a baloldal környékén. Ahogy ő maga is elmondta, Demszky Gábor portréja lógott a falán. Dolgoztam Demszky Gáborral – én polgármester voltam, ő főpolgármester –, kevés rosszabb egyéniséget ismertem meg a politikában, mint ő; ízig-vérig liberális baloldali ember volt. Aki érte rajong, az maga is ugyan­ilyen. Mindenkinek azt mondom, gondolja meg, mibe fog ez neki kerülni. Azokat a terveket, amiket Brüsszel mindig mondogat, és amiket a baloldali közgazdászok annyira szeretnek az adóemeléstől a többkulcsos adórendszeren át a vagyonadóztatásig, mind meg fogják csinálni, efelől senkinek ne legyenek kétségei. És a magyar középosztály fogja megfizetni. Akinek akár csak egy darab ingatlanja van, vagy a jövedelme egy kicsit magasabb az értelmiségi minimálbérnél, arra rá fogják verni.