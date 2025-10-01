Barátok és ellenfelek gyűrűjében: így fogadták Orbán Viktort az EU-vezetők Koppenhágában (VIDEÓ)

Orbán Viktor elmagyarázta az értetlenkedő riporternek: ezért nem szuverén ország Ukrajna (VIDEÓ)
„Ukrajna egy hősies ország, amit támogatnunk kell, ez nem kérdés. A kérdés, hogy milyen keretek között támogatjuk” – hangsúlyozta a miniszterelnök.
A miniszterelnök Giorgia Melonival és Donald Tuskkal is beszélgetett.
Mint ismert, Orbán Viktor miniszterelnök is részt vesz a Koppenhágában zajló EU-csúcson, ahol többek között az unió védelmi képességeinek erősítése és Ukrajna gyorsított csatlakozása is napirenden szerepel. A helyszíni felvételek szerint a magyar kormányfőt több uniós vezető is megszólította.
Orbán Viktor röviden egyeztetett Giorgia Meloni olasz miniszterelnökkel, valamint szóba elegyedett Donald Tusk lengyel kormányfővel is.
A nem hivatalos EU-csúcs előtt Orbán Viktor újságírói kérdésekre válaszolva elmondta, Magyarország megkerülésével, jogi trükközéssel nem lehet megnyitni Ukrajna európai uniós csatlakozási folyamatát.
„Szerintem a jogi trükközés az nem megy, látok erre vonatkozó nyilatkozatokat. Minden bővítési folyamat azonos jogi rendben zajlott eddig. Minden fejezet megnyitásához és lezárásához is kellett minden tagállam, ezen nem lehet változtatni” – fogalmazott a magyar kormányfő. Ebben a helyzetben csöndes szövetségesei vannak, ám olyan, aki ki is mondja, azok kevesen – tette hozzá.
Ezt is ajánljuk a témában
„Ukrajna egy hősies ország, amit támogatnunk kell, ez nem kérdés. A kérdés, hogy milyen keretek között támogatjuk” – hangsúlyozta a miniszterelnök.
Ezt is ajánljuk a témában
Robert Fico nem vesz részt az Európai Politikai Közösség informális csúcstalálkozóján.
Nyitókép: Mads Claus Rasmussen / Ritzau Scanpix / Ritzau Scanpix via AFP