Barátok és ellenfelek gyűrűjében: így fogadták Orbán Viktort az EU-vezetők Koppenhágában (VIDEÓ)

Mint ismert, Orbán Viktor miniszterelnök is részt vesz a Koppenhágában zajló EU-csúcson, ahol többek között az unió védelmi képességeinek erősítése és Ukrajna gyorsított csatlakozása is napirenden szerepel. A helyszíni felvételek szerint a magyar kormányfőt több uniós vezető is megszólította.

Orbán Viktor röviden egyeztetett Giorgia Meloni olasz miniszterelnökkel, valamint szóba elegyedett Donald Tusk lengyel kormányfővel is.

A nem hivatalos EU-csúcs előtt Orbán Viktor újságírói kérdésekre válaszolva elmondta, Magyarország megkerülésével, jogi trükközéssel nem lehet megnyitni Ukrajna európai uniós csatlakozási folyamatát.

„Szerintem a jogi trükközés az nem megy, látok erre vonatkozó nyilatkozatokat. Minden bővítési folyamat azonos jogi rendben zajlott eddig. Minden fejezet megnyitásához és lezárásához is kellett minden tagállam, ezen nem lehet változtatni” – fogalmazott a magyar kormányfő. Ebben a helyzetben csöndes szövetségesei vannak, ám olyan, aki ki is mondja, azok kevesen – tette hozzá.