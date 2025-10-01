Ft
Giorgia Meloni Koppenhága EU-csúcs Orbán Viktor Donald Tusk

Barátok és ellenfelek gyűrűjében: így fogadták Orbán Viktort az EU-vezetők Koppenhágában (VIDEÓ)

2025. október 01. 16:24

A miniszterelnök Giorgia Melonival és Donald Tuskkal is beszélgetett.

2025. október 01. 16:24
null

Mint ismert, Orbán Viktor miniszterelnök is részt vesz a Koppenhágában zajló EU-csúcson, ahol többek között az unió védelmi képességeinek erősítése és Ukrajna gyorsított csatlakozása is napirenden szerepel. A helyszíni felvételek szerint a magyar kormányfőt több uniós vezető is megszólította. 

Orbán Viktor röviden egyeztetett Giorgia Meloni olasz miniszterelnökkel, valamint szóba elegyedett Donald Tusk lengyel kormányfővel is.

A nem hivatalos EU-csúcs előtt Orbán Viktor újságírói kérdésekre válaszolva elmondta, Magyarország megkerülésével, jogi trükközéssel nem lehet megnyitni Ukrajna európai uniós csatlakozási folyamatát. 

„Szerintem a jogi trükközés az nem megy, látok erre vonatkozó nyilatkozatokat. Minden bővítési folyamat azonos jogi rendben zajlott eddig. Minden fejezet megnyitásához és lezárásához is kellett minden tagállam, ezen nem lehet változtatni” – fogalmazott a magyar kormányfő. Ebben a helyzetben csöndes szövetségesei vannak, ám olyan, aki ki is mondja, azok kevesen – tette hozzá.

Nyitókép: Mads Claus Rasmussen / Ritzau Scanpix / Ritzau Scanpix via AFP

Cogito ergo sum
2025. október 01. 17:41
„agresszív geopolitikai semmi” Szergej Viktorovics Lavrov Eléggé találó vélemény az EU-ról. 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Válasz erre
3
0
reepcze-2
2025. október 01. 17:38
Főnök! Tusktól semmiféle ételt ne fogadjon el!
Válasz erre
5
0
savrena
2025. október 01. 17:26
Uh, azon a képen Melonival. Rá van írva, hogy "csinos vagy, de nem lehet benned megbízni".
Válasz erre
7
0
