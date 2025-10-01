Ft
Ft
15°C
6°C
Ft
Ft
15°C
6°C
10. 01.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 01.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
Robert Fico merénylet Európai Politikai Közösség Orbán Viktor Európai Unió

Kiderült: ezért nem jelent meg Orbán Viktor legnagyobb szövetségese a koppenhágai EU-csúcson

2025. október 01. 15:47

Robert Fico nem vesz részt az Európai Politikai Közösség informális csúcstalálkozóján.

2025. október 01. 15:47
null

Robert Fico szlovák miniszterelnök szerdán egészségügyi problémái miatt nem utazott el az Európai Unió koppenhágai informális csúcstalálkozójára – jelentette a TASR szlovák közszolgálati hírügynökség a pozsonyi kormányhivatal megerősítésére hivatkozva.

A kormányfő elnézést kért, amiért nem vesz részt az Európai Tanács és az Európai Politikai Közösség informális csúcstalálkozóján, aminek oka, hogy súlyosbodtak az egészségügyi nehézségei az ellene korábban elkövetett merénylettel összefüggésben”

– idézte a szlovák hírügynökség a pozsonyi kormányhivatalt.

A Koppenhágában szerdán kezdődő uniós informális csúcstalálkozó központi témája a közös európai védelem megerősítése és Ukrajna támogatása. Csütörtökön kerül sor az Európai politikai közösség hetedik csúcstalálkozójára, amelyre az európai kontinens 47 országának legfőbb vezetői hivatalosak. Ezen a találkozón a tervek szerint az európai biztonsági helyzet megszilárdításának lehetősége, az ukrajnai helyzet, valamint a migráció, a hibrid fenyegetések és a gazdasági biztonság témái kerülnek majd terítékre.

Ezt is ajánljuk a témában

(MTI) 

Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP

 

 

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
euphorbiapulcherrima
2025. október 01. 16:16
A székely viccre utalva: Fico kettő !
Válasz erre
0
1
bakafant-28
2025. október 01. 16:12
Lehet,nincs igazam,de Fico többször is "kikapartatta" már a gesztenyét velünk. Először nagy az egyetértés,aztán fokozatosan kihátrál..Értem én,hogy instabil a többsége,de egy lyukas garast nem adnék a kiállásáért...
Válasz erre
2
0
google-2
2025. október 01. 16:07
Azért valaki képviseli a szlovákokat és van véleményük is, nem? Vagy megint Orbánra fenik csak a körmüket?
Válasz erre
1
0
hexahelicene
2025. október 01. 15:54
"súlyosbodtak az egészségügyi nehézségei" Lószart, Fico azért nem ment el, mert nem akart részt venni ebben az ukránista cirkuszban.
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!