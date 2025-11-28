Megidézték Von der Leyen szellemét Ukrajnában: foggal-körömmel ragaszkodnak az uniós támogatáshoz

„Bomlasztó bajkeverő”, aki „dacol az EU-val” – ukrán szólamokat harsog a nyugati sajtó Orbán Viktorról és moszkvai útjáról
Sem a német, sem a francia, sem a hivatalos brüsszeli orgánumok nem fogták vissza magukat a miniszterelnök kritizálásában.
Nagyon nem örülnek Orbán Viktor vétójának.
Az európai vezetők egységet próbálnak mutatni az ukrajnai háború kapcsán, de a felszín alatt mély megosztottság húzódik – írja a Zerkalo Nyegyeli.
Orbán Viktor magyar miniszterelnök – aki baráti viszonyt ápol Donald Trumppal és közel áll Moszkvához – a korrupciós botrányokra hivatkozva bírálja az EU Ukrajna-politikáját, és ellenzi a további támogatásokat.
Szijjártó Péter külügyminiszter szintén elutasította az uniós pénzek Kijevnek juttatását.
Több tagállam, köztük Belgium is aggályait fejezte ki az orosz vagyonok felhasználása miatt. A cikk szerint ha nem sikerül politikai egységet teremteni, Európa globális szerepe tovább gyengülhet. Ez utóbbi mondatot akár szó szerint mondhatta volna Ursula von der Leyen is.
A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.
