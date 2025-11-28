Ft
11. 28.
péntek
Megidézték Von der Leyen szellemét Ukrajnában: foggal-körömmel ragaszkodnak az uniós támogatáshoz

2025. november 28. 21:28

Nagyon nem örülnek Orbán Viktor vétójának.

2025. november 28. 21:28
null

Az európai vezetők egységet próbálnak mutatni az ukrajnai háború kapcsán, de a felszín alatt mély megosztottság húzódik – írja a Zerkalo Nyegyeli.

Orbán Viktor magyar miniszterelnök – aki baráti viszonyt ápol Donald Trumppal és közel áll Moszkvához – a korrupciós botrányokra hivatkozva bírálja az EU Ukrajna-politikáját, és ellenzi a további támogatásokat.

Szijjártó Péter külügyminiszter szintén elutasította az uniós pénzek Kijevnek juttatását.

Több tagállam, köztük Belgium is aggályait fejezte ki az orosz vagyonok felhasználása miatt. A cikk szerint ha nem sikerül politikai egységet teremteni, Európa globális szerepe tovább gyengülhet. Ez utóbbi mondatot akár szó szerint mondhatta volna Ursula von der Leyen is.

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

Nyitókép: JOHN THYS / AFP

 

nyafika
2025. november 28. 22:16
Ukrán nácik nem örülnek? Basszák szájba a tetves ingyenélő pofátlan koldus kurva anyjukat!
lofejazagyban-2
2025. november 28. 21:56
Brüsszelnek mennie kell!
tapir32
2025. november 28. 21:48 Szerkesztve
Ukrajna támogatása ablakon kidobott pénz. A Zselenszkij diktatúra az ellenzékieket megfenyegette, bebörtönöztette, megkínoztatta, a frontra vitette és/vagy kivégeztette. A Zselenszkij diktatúra a kisebbségeket bántalmazza, totális a cenzúra és minden békét vagy tűzszünetet akaró, kritikus vagy ellenzéki megnyilvánulást betiltott. Zselenszkij és bandája az ukrán menekülteket az Ukrajnában maradt rokonaikkal zsarolja. Az ukrajnai korrupció egyik fő haszonélvezője Zselenszkij és bandája. A világ legkorruptabb országa Ukrajna. Zselenszkij és bűntársai az ukrán katonák halálán nyerészkednek.
