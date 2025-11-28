Megidézték Von der Leyen szellemét Ukrajnában: foggal-körömmel ragaszkodnak az uniós támogatáshoz

Az európai vezetők egységet próbálnak mutatni az ukrajnai háború kapcsán, de a felszín alatt mély megosztottság húzódik – írja a Zerkalo Nyegyeli.

Orbán Viktor magyar miniszterelnök – aki baráti viszonyt ápol Donald Trumppal és közel áll Moszkvához – a korrupciós botrányokra hivatkozva bírálja az EU Ukrajna-politikáját, és ellenzi a további támogatásokat.