Ft
Ft
5°C
0°C
Ft
Ft
5°C
0°C
11. 28.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 28.
péntek
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Menczer Tamás Pet Tisza Párt jelöltjei szájkosár színjáték

Ők már nyilatkozhatnak, Peti?

2025. november 28. 20:58

Vagy marad a szájkosár?

2025. november 28. 20:58
null
Menczer Tamás
Menczer Tamás
Facebook

„Gratulálok a tiszás előválasztás, vagyis a baloldali színjáték győzteseinek! Ők igazán baloldaliak, igazán brüsszeliek, így igazán veszélyesek!
Le fogjuk győzni őket!

Ja, ők már nyilatkozhatnak, Peti? Vagy marad a szájkosár?”

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Pánik Brüsszelben: Orbán Washington után Moszkvában, válságban a Tisza – itt az új Mesterterv

Pánik Brüsszelben: Orbán Washington után Moszkvában, válságban a Tisza – itt az új Mesterterv
Tovább a cikkhezchevron

Nyitókép: AFP / Kisbenedek Attila

***

Ezt is ajánljuk a témában

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
orbanvikibacsi
2025. november 28. 21:15
Ne féljetek Tiszások ! Nem fog fájni az ötödik FIDESZ 2/3 !
Válasz erre
2
0
Toma78
2025. november 28. 21:10
Persze fognak beszélni. "Forduljon a Tiszapress.hu hoz..." Szánalmas és az a szörnyű, hogy még ezzel is nyerni fog jónéhán nyomorultja és 4 évig nézegethetjük a pofájukat a parlamentben. Többet nem látok bennük menni fognak ők is a sülyesztőbe ..👎
Válasz erre
0
0
hlaci83
2025. november 28. 21:02
Marad.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!