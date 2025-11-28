„Gratulálok a tiszás előválasztás, vagyis a baloldali színjáték győzteseinek! Ők igazán baloldaliak, igazán brüsszeliek, így igazán veszélyesek!

Le fogjuk győzni őket!

Ja, ők már nyilatkozhatnak, Peti? Vagy marad a szájkosár?”