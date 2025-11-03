Trump megadta a kilövési engedélyt: interkontinentális ballisztikus rakéták indulnak az Egyesült Államokból
Kiadta a parancsot az amerikai elnök.
Az Egyesült Államok azt mondja, hogy hajlandó lenne katonailag is beavatkozni a vallásszabadság védelmében.
„Abszolút üzenetértékű, hogy lám-lám, az Egyesült Államok most, a 21. században azt mondja, hogy hajlandó lenne katonailag is beavatkozni a vallásszabadság védelmében. Ilyen jellegű kijelentéseket csakis nagyhatalmak tesznek vagy tehetnek.
Az Egyesült Államok kvázi ezzel is azt próbálja demonstrálni, hogy megvan rá a képessége, és a nagyhatalmiságából kifolyólag a fennhatósága is, hogy ilyen lépéseket tegyen.
Az más kérdés, hogy nemzetközi jogilag ez mennyire állja meg a helyét, kérnék-e például az ENSZ felhatalmazását…
Viszont tudjuk azt is, hogy az Egyesült Államok már többször döntött katonai akció mellett nemzetközi felhatalmazás nélkül is.
Magam amúgy nem gondolom, hogy a nigériai katonai beavatkozás hosszú távon kifizetődő lenne az Egyesült Államoknak. Rossz tapasztalataik vannak az afrikai kontinensen: ha jól tudom, akkor a kilencvenes évek elejétől, tehát a szomáliai kudarctól fogva nem voltak nagyobb katonai beavatkozásaik Afrikában. Ugyan léteznek olyan katonai bázisok, ahol vannak amerikai katonák, de lényegesen nem avatkoztak be a kontinens életébe. A dzsibuti katonai bázis fontos az Egyesült Államok számára, és még néhány más afrikai országban is jelen vannak katonailag, de nem túl nagy mértékben.”
