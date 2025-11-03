Ft
11. 03.
hétfő
háború Nigéria vallás afrikai katona Egyesült Államok

Új jelenség, hogy az Egyesült Államok a keresztények üldözése miatt fenyeget meg egy országot

2025. november 03. 19:37

Az Egyesült Államok azt mondja, hogy hajlandó lenne katonailag is beavatkozni a vallásszabadság védelmében.

2025. november 03. 19:37
null
Kozma Klementina
Kozma Klementina
Vasárnap

„Abszolút üzenetértékű, hogy lám-lám, az Egyesült Államok most, a 21. században azt mondja, hogy hajlandó lenne katonailag is beavatkozni a vallásszabadság védelmében. Ilyen jellegű kijelentéseket csakis nagyhatalmak tesznek vagy tehetnek.

 Az Egyesült Államok kvázi ezzel is azt próbálja demonstrálni, hogy megvan rá a képessége, és a nagyhatalmiságából kifolyólag a fennhatósága is, hogy ilyen lépéseket tegyen. 

Az más kérdés, hogy nemzetközi jogilag ez mennyire állja meg a helyét, kérnék-e például az ENSZ felhatalmazását… 

Viszont tudjuk azt is, hogy az Egyesült Államok már többször döntött katonai akció mellett nemzetközi felhatalmazás nélkül is. 

Magam amúgy nem gondolom, hogy a nigériai katonai beavatkozás hosszú távon kifizetődő lenne az Egyesült Államoknak. Rossz tapasztalataik vannak az afrikai kontinensen: ha jól tudom, akkor a kilencvenes évek elejétől, tehát a szomáliai kudarctól fogva nem voltak nagyobb katonai beavatkozásaik Afrikában. Ugyan léteznek olyan katonai bázisok, ahol vannak amerikai katonák, de lényegesen nem avatkoztak be a kontinens életébe. A dzsibuti katonai bázis fontos az Egyesült Államok számára, és még néhány más afrikai országban is jelen vannak katonailag, de nem túl nagy mértékben.”

Nyitókép: BOUREIMA HAMA / AFP

akitiosz
2025. november 03. 20:39
A vallás csak ürügy, mint mindig. Nigériában VAN olaj.
baronet
2025. november 03. 20:28
Olaj...?
zsugabubus-2
2025. november 03. 20:24
Csillagom... aztán el ne hidd már, hogy az USA szívjóságból vállalná a kereszténység védőbástyájának szerepét :)))) Ennyire naív nem lehetsz. Az USA komoly pozíciókat vesztett el arrafelé az oroszok, meg a csíkszeműek miatt és hát persze olaj is van a képletben. A keresztények védelme ócska fedősztori. Miként a demokrácia védelme is az volt régebbi viselt háborúik során.
templar62
2025. november 03. 20:06
Rhodesia is keresztény állam volt .
