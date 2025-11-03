„Abszolút üzenetértékű, hogy lám-lám, az Egyesült Államok most, a 21. században azt mondja, hogy hajlandó lenne katonailag is beavatkozni a vallásszabadság védelmében. Ilyen jellegű kijelentéseket csakis nagyhatalmak tesznek vagy tehetnek.

Az Egyesült Államok kvázi ezzel is azt próbálja demonstrálni, hogy megvan rá a képessége, és a nagyhatalmiságából kifolyólag a fennhatósága is, hogy ilyen lépéseket tegyen.

Az más kérdés, hogy nemzetközi jogilag ez mennyire állja meg a helyét, kérnék-e például az ENSZ felhatalmazását…

Viszont tudjuk azt is, hogy az Egyesült Államok már többször döntött katonai akció mellett nemzetközi felhatalmazás nélkül is.