ballisztikus rakéta Donald Trump teszt Egyesült Államok

Trump megadta a kilövési engedélyt: interkontinentális ballisztikus rakéták indulnak az Egyesült Államokból

2025. november 03. 18:28

Kiadta a parancsot az amerikai elnök.

2025. november 03. 18:28
null

Az Egyesült Államok a következő napokban kísérletet hajthat végre egy Minuteman III-as interkontinentális ballisztikus rakétával – írta meg a Newsweek alapján a Portfólió. A lap információi szerint Donald Trump elnök múlt héten adott utasítást a védelmi minisztériumnak, hogy kezdjenek el kísérleteket végezni nukleáris csapásmérő eszközökkel, és a mostani indítás lesz várhatóan az első ilyen teszt.

A beszámoló alapján az amerikai haderő szerdán vagy csütörtökön tervezi kilőni a rakétát a Vandenberg Space Force bázisról, célpontja pedig a Ronald Reagan ballisztikus rakétateszt-állomás lesz a Marshall-szigeteken. A Pentagon egyelőre nem erősítette meg hivatalosan a kísérletet, ugyanakkor a lap hangsúlyozza, hogy a rakéta nem hordoz majd nukleáris robbanófejet, tehát a teszt kizárólag technikai és stratégiai ellenőrzési célt szolgál.

Az Egyesült Államok rendszeresen hajt végre hasonló kísérleteket a Minuteman III-as rakétákkal, hogy felmérje és fenntartsa nukleáris elrettentő képességének megbízhatóságát. Ezek a tesztek a hadsereg szerint nem provokatív jellegűek, hanem az elrettentési rendszer működőképességét, pontosságát és reagálóképességét hivatottak ellenőrizni.

Nyitókép: Clayton WEAR / US AIR FORCE / AFP

