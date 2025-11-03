Trump megadta a kilövési engedélyt: interkontinentális ballisztikus rakéták indulnak az Egyesült Államokból

A beszámoló alapján az amerikai haderő szerdán vagy csütörtökön tervezi kilőni a rakétát a Vandenberg Space Force bázisról, célpontja pedig a Ronald Reagan ballisztikus rakétateszt-állomás lesz a Marshall-szigeteken. A Pentagon egyelőre nem erősítette meg hivatalosan a kísérletet, ugyanakkor a lap hangsúlyozza, hogy a rakéta nem hordoz majd nukleáris robbanófejet, tehát a teszt kizárólag technikai és stratégiai ellenőrzési célt szolgál.

Az Egyesült Államok rendszeresen hajt végre hasonló kísérleteket a Minuteman III-as rakétákkal, hogy felmérje és fenntartsa nukleáris elrettentő képességének megbízhatóságát. Ezek a tesztek a hadsereg szerint nem provokatív jellegűek, hanem az elrettentési rendszer működőképességét, pontosságát és reagálóképességét hivatottak ellenőrizni.

Nyitókép: Clayton WEAR / US AIR FORCE / AFP