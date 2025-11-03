Trump megadta a kilövési engedélyt: interkontinentális ballisztikus rakéták indulnak az Egyesült Államokból

Zelenszkij zuhanórepülésben: Pokrovszk bekerítése után Trump kijelentette, hogy nem ad Tomahawkot az ukránoknak
Teljes csőd az elmúlt pár nap Ukrajna számára.
Kiadta a parancsot az amerikai elnök.
Az Egyesült Államok a következő napokban kísérletet hajthat végre egy Minuteman III-as interkontinentális ballisztikus rakétával – írta meg a Newsweek alapján a Portfólió. A lap információi szerint Donald Trump elnök múlt héten adott utasítást a védelmi minisztériumnak, hogy kezdjenek el kísérleteket végezni nukleáris csapásmérő eszközökkel, és a mostani indítás lesz várhatóan az első ilyen teszt.
A washingtoni katonai negyedek új lakókat kaptak, ezúttal nem tábornokokat, hanem kormánytagokat. Trump több tisztségviselője is beköltözött a hadsereg vezetőinek fenntartott házakba, köztük a védelmi és a külügyminiszter is. A döntés biztonsági és kényelmi okokkal magyarázható.
A beszámoló alapján az amerikai haderő szerdán vagy csütörtökön tervezi kilőni a rakétát a Vandenberg Space Force bázisról, célpontja pedig a Ronald Reagan ballisztikus rakétateszt-állomás lesz a Marshall-szigeteken. A Pentagon egyelőre nem erősítette meg hivatalosan a kísérletet, ugyanakkor a lap hangsúlyozza, hogy a rakéta nem hordoz majd nukleáris robbanófejet, tehát a teszt kizárólag technikai és stratégiai ellenőrzési célt szolgál.
Az Egyesült Államok rendszeresen hajt végre hasonló kísérleteket a Minuteman III-as rakétákkal, hogy felmérje és fenntartsa nukleáris elrettentő képességének megbízhatóságát. Ezek a tesztek a hadsereg szerint nem provokatív jellegűek, hanem az elrettentési rendszer működőképességét, pontosságát és reagálóképességét hivatottak ellenőrizni.
