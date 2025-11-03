Ft
11. 03.
hétfő
Fort McNair Washington Trump Egyesült Államok

A Trump-adminisztráció tagjai kénytelenek katonai bázisokon élni

2025. november 03. 15:11

A washingtoni katonai negyedek új lakókat kaptak, ezúttal nem tábornokokat, hanem kormánytagokat. Trump több tisztségviselője is beköltözött a hadsereg vezetőinek fenntartott házakba, köztük a védelmi és a külügyminiszter is. A döntés biztonsági és kényelmi okokkal magyarázható.

2025. november 03. 15:11
null

A The New York Times beszámolója szerint Donald Trump kormányának több magas rangú tisztségviselője is katonai bázisokon él Washington környékén, ami korábban ritkán fordult elő ilyen mértékben. A trend a második Trump-kormányzat kezdetén indult, amikor Pete Hegseth védelmi miniszter beköltözött a Fort McNair támaszpont egyik történelmi épületébe, a Quarters 8 nevű rezidenciába.

Trump több minisztere is katonai rezidenciákon él, ami új trendet indított el a washingtoni kormányzati körökben.
Trump több minisztere is katonai rezidenciákon él, ami új trendet indított el a washingtoni kormányzati körökben.
Forrás: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

A ház hagyományosan az amerikai hadsereg vezérkari főnökhelyettesének otthona volt, de a pozíció új betöltője más bázison maradt, így a rezidencia megüresedett. Az épületet az Anacostia folyó partján található, és két 18. századi ágyú őrzi a bejáratát – az amerikai hadsereg történeti emlékei közé tartozik. Dennis J. Reimer nyugalmazott tábornok, aki a kilencvenes években maga is ott lakott, nosztalgiával beszélt a házról. 

Ez egy csodálatos hely, mint egy filmben – csigalépcső, folyóparti kilátás

– mondta. Reimer ugyanakkor sajnálja, hogy a ház már nem egy szolgálatban lévő tiszté, hanem politikai kinevezett lakja.

Trump kormányának tagjai sorra költöznek a katonai házakba

A jelenség nem korlátozódik a védelmi miniszterre. Marco Rubio külügyminiszter szintén a Fort McNair közelében talált otthonra, néhány háznyira Hegseth-től. Rubio családja Floridában maradt, ő maga leginkább egyedül él washingtoni rezidenciáján – árulta el egy külügyi tisztviselő.

Kristi Noem, a belbiztonsági miniszter, a parti őrség egyik kormányzati reprezentációs épületében lakik, amelyért piaci áron fizet bérleti díjat – közölte a minisztérium szóvivője, Tricia McLaughlin. A hadsereg minisztere, Daniel P. Driscoll, valamint a haditengerészet vezetője, John Phelan szintén katonai lakásokban élnek. Utóbbi esetében erre azért volt szükség, mert washingtoni otthonát egy tavaszi tűzeset súlyosan megrongálta.

A Pentagon adatai szerint Hegseth havi 4655 dollárt fizet bérleti díjként a Fort McNair-i házért. 

Bár ez viszonylag kedvező ár egy ilyen elhelyezkedésű ingatlanért, a lépés így is vitát váltott ki: több korábbi lakó nehezményezte, hogy katonák helyett most politikai kinevezettek élnek a bázisokon.

Egyre több kérdés vetődik fel

A The Atlantic korábbi jelentése már jelezte, hogy a Trump-adminisztráció tagjai közül szokatlanul sokan költöztek be katonai otthonokba. Bár korábban is előfordult, hogy egy-egy magas rangú tisztségviselő – például Jim Mattis vagy Mike Pompeo – ideiglenesen katonai lakásban élt, ilyen mértékű koncentrációra korábban nem volt példa.

A döntés hátterében részben biztonsági megfontolások állhatnak. 

Leon Panetta, Barack Obama korábbi védelmi minisztere elmondta: 

Ha bármilyen válsághelyzet történik, gyorsan kell reagálniuk, ezért logikus, hogy a Pentagon közelében lakjanak.

Panetta szerint a katonai rezidenciák nemcsak biztonságosabbak, de a szükséges kommunikációs vonalak és biztonsági személyzet is adott a működésükhöz. Chuck Hagel, aki szintén védelmi miniszterként szolgált, megerősítette: 

a biztonsági fenyegetések minden korszakban valósak, és a magas rangú tisztségviselők különösen veszélyeztetettek.

Trump első ciklusában mindössze két miniszter, Jim Mattis és Mike Pompeo élt katonai lakásban, ám a második ciklusban ez a gyakorlat általánossá vált. A The New York Times szerint jelenleg legalább négy kormánytag lakik katonai területen.

Nyitókép: Mandel NGAN / AFP

 

B_kanya
2025. november 03. 17:10
Mondjuk az az elnök, akit a kampányban legalább kétszer akartak megölni a banderista terrorállamhoz köthető merénylők, az vigyázzon is magára.
Treeoflife
2025. november 03. 16:48
"Trump szerinte nincs olyan „utolsó csepp”, ami meggyőzné arról, hogy Vlagyimir Putyin nem akarja befejezni a háborút. „Néha hagyni kell, hogy a dolgok a végükig menjenek. Ez egy kemény háború Putyin számára… és Ukrajnának is. Mindkét félnek nehéz. Időnként hagyni kell, hogy mindenki megértse, hol vannak a határok” – idézte a CNN az elnököt." Talán ezért merülhet fel az USA kormány tagjaiban, hogy az ukránoktól félniük kell. Eszerint valóban lehet Trump és Putyin között egy nem nyilvános megállapodás, Putyin menjen előre addig, amíg a "célját el nem éri". Ez azért az ukránoknak elég gáz, főleg úgy, hogy Trump a nagy hatótávolságú fegyverek jóváhagyását is elnapolta, azzal indokolva, lehet, hogy később váltohzik a véleménye, de most "nem". Néha nehéz kiigazodni Trump nyilatkozatain, de ez a mostani elég "beszédes", de "értelmezni" kell.
Reszelő Aladár
2025. november 03. 16:40
Van abban logika, hogy a kormányzat vezetői védett helyeken laknak. Ha meg a lipsik kérdik, akkor nekik annyit kell mondani, hogy ez feltétlenü szükséges az orosz propaganda és befolyási kísérletek ellen.
chief Bromden
2025. november 03. 16:22
Azt ígérték nekik, hogy megkapják utólag a fizut. :)
