A Trump-adminisztráció tagjai kénytelenek katonai bázisokon élni

A washingtoni katonai negyedek új lakókat kaptak, ezúttal nem tábornokokat, hanem kormánytagokat. Trump több tisztségviselője is beköltözött a hadsereg vezetőinek fenntartott házakba, köztük a védelmi és a külügyminiszter is. A döntés biztonsági és kényelmi okokkal magyarázható.
A The New York Times beszámolója szerint Donald Trump kormányának több magas rangú tisztségviselője is katonai bázisokon él Washington környékén, ami korábban ritkán fordult elő ilyen mértékben. A trend a második Trump-kormányzat kezdetén indult, amikor Pete Hegseth védelmi miniszter beköltözött a Fort McNair támaszpont egyik történelmi épületébe, a Quarters 8 nevű rezidenciába.
A ház hagyományosan az amerikai hadsereg vezérkari főnökhelyettesének otthona volt, de a pozíció új betöltője más bázison maradt, így a rezidencia megüresedett. Az épületet az Anacostia folyó partján található, és két 18. századi ágyú őrzi a bejáratát – az amerikai hadsereg történeti emlékei közé tartozik. Dennis J. Reimer nyugalmazott tábornok, aki a kilencvenes években maga is ott lakott, nosztalgiával beszélt a házról.
Ez egy csodálatos hely, mint egy filmben – csigalépcső, folyóparti kilátás
– mondta. Reimer ugyanakkor sajnálja, hogy a ház már nem egy szolgálatban lévő tiszté, hanem politikai kinevezett lakja.
A jelenség nem korlátozódik a védelmi miniszterre. Marco Rubio külügyminiszter szintén a Fort McNair közelében talált otthonra, néhány háznyira Hegseth-től. Rubio családja Floridában maradt, ő maga leginkább egyedül él washingtoni rezidenciáján – árulta el egy külügyi tisztviselő.
Kristi Noem, a belbiztonsági miniszter, a parti őrség egyik kormányzati reprezentációs épületében lakik, amelyért piaci áron fizet bérleti díjat – közölte a minisztérium szóvivője, Tricia McLaughlin. A hadsereg minisztere, Daniel P. Driscoll, valamint a haditengerészet vezetője, John Phelan szintén katonai lakásokban élnek. Utóbbi esetében erre azért volt szükség, mert washingtoni otthonát egy tavaszi tűzeset súlyosan megrongálta.
A Pentagon adatai szerint Hegseth havi 4655 dollárt fizet bérleti díjként a Fort McNair-i házért.
Bár ez viszonylag kedvező ár egy ilyen elhelyezkedésű ingatlanért, a lépés így is vitát váltott ki: több korábbi lakó nehezményezte, hogy katonák helyett most politikai kinevezettek élnek a bázisokon.
A The Atlantic korábbi jelentése már jelezte, hogy a Trump-adminisztráció tagjai közül szokatlanul sokan költöztek be katonai otthonokba. Bár korábban is előfordult, hogy egy-egy magas rangú tisztségviselő – például Jim Mattis vagy Mike Pompeo – ideiglenesen katonai lakásban élt, ilyen mértékű koncentrációra korábban nem volt példa.
A döntés hátterében részben biztonsági megfontolások állhatnak.
Leon Panetta, Barack Obama korábbi védelmi minisztere elmondta:
Ha bármilyen válsághelyzet történik, gyorsan kell reagálniuk, ezért logikus, hogy a Pentagon közelében lakjanak.
Panetta szerint a katonai rezidenciák nemcsak biztonságosabbak, de a szükséges kommunikációs vonalak és biztonsági személyzet is adott a működésükhöz. Chuck Hagel, aki szintén védelmi miniszterként szolgált, megerősítette:
a biztonsági fenyegetések minden korszakban valósak, és a magas rangú tisztségviselők különösen veszélyeztetettek.
Trump első ciklusában mindössze két miniszter, Jim Mattis és Mike Pompeo élt katonai lakásban, ám a második ciklusban ez a gyakorlat általánossá vált. A The New York Times szerint jelenleg legalább négy kormánytag lakik katonai területen.
