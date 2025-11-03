A Trump-adminisztráció tagjai kénytelenek katonai bázisokon élni

A The New York Times beszámolója szerint Donald Trump kormányának több magas rangú tisztségviselője is katonai bázisokon él Washington környékén, ami korábban ritkán fordult elő ilyen mértékben. A trend a második Trump-kormányzat kezdetén indult, amikor Pete Hegseth védelmi miniszter beköltözött a Fort McNair támaszpont egyik történelmi épületébe, a Quarters 8 nevű rezidenciába.

Forrás: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

A ház hagyományosan az amerikai hadsereg vezérkari főnökhelyettesének otthona volt, de a pozíció új betöltője más bázison maradt, így a rezidencia megüresedett. Az épületet az Anacostia folyó partján található, és két 18. századi ágyú őrzi a bejáratát – az amerikai hadsereg történeti emlékei közé tartozik. Dennis J. Reimer nyugalmazott tábornok, aki a kilencvenes években maga is ott lakott, nosztalgiával beszélt a házról.

Ez egy csodálatos hely, mint egy filmben – csigalépcső, folyóparti kilátás

– mondta. Reimer ugyanakkor sajnálja, hogy a ház már nem egy szolgálatban lévő tiszté, hanem politikai kinevezett lakja.