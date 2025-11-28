Ft
11. 28.
péntek
videokonferencia uniós csúcs Ukrajna béketerv Orbán Viktor

Premier plán: Orbán Viktor az uniós csúcs résztvevőivel tárgyal

2025. november 28. 20:06

A miniszterelnök közösségi oldalán számolt be a hibrid ülésről.

2025. november 28. 20:06
null

Orbán Viktor az uniós csúcs résztvevőivel tárgyal videokonferencián a Karmelita kolostorban november 24-én. A miniszterelnök közösségi oldalán számolt be a hibrid ülésről, ahol a huszonnyolc pontos amerikai béketerv is napirenden volt. „Uniós csúcs dióhéjban: ők folytatni akarják a háborút, de mivel pénzük nincs, ezért közös hitelt vennének fel. Erre nemet kell mondanunk. Mi nem akarjuk eladósítani az unokáinkat Ukrajna miatt” – fogalmazott a kormányfő. Az ukrán helyzetről Külföld rovatunkban olvashatnak részletesen.

Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

neszteklipschik
2025. november 28. 20:13
Sikeresen "elszigeteltétek" a Gonosz Zorbánt, ugye? Na, akkor MOST találjátok ki, hogyan adjátok oda a saját pénzeteket az ukrán háborús maffiának Orbán kihagyásával! "További jó vergődést", cselédek! :-)))))))
