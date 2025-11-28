Premier plán: Orbán Viktor az uniós csúcs résztvevőivel tárgyal

Orbán Viktor az uniós csúcs résztvevőivel tárgyal videokonferencián a Karmelita kolostorban november 24-én. A miniszterelnök közösségi oldalán számolt be a hibrid ülésről, ahol a huszonnyolc pontos amerikai béketerv is napirenden volt. „Uniós csúcs dióhéjban: ők folytatni akarják a háborút, de mivel pénzük nincs, ezért közös hitelt vennének fel. Erre nemet kell mondanunk. Mi nem akarjuk eladósítani az unokáinkat Ukrajna miatt” – fogalmazott a kormányfő. Az ukrán helyzetről Külföld rovatunkban olvashatnak részletesen.

Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán