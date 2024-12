Jézus élete után a kiválasztottak maradtak meg nekünk

Nem esett tehát messze az alma a fájától, hiszen Dallas Jenkins annak a Jerry B. Jenkins írónak a fia, aki szerzőtársával, Tim LaHaye íróval, Az elragadtatás után című regényt és a Regény a föld utolsó napjairól-sorozatot vetette papírra. Ezúttal viszont mondhatni, a fiatalabbik Jenkins több ihlethez jutott, mint édesapja, elvégre minden kritikája ellenére A kiválasztottak, avagy a The Chosen a legnagyobb jelentőségű dolog, ami az évszázadban a valláshoz köthető.

Persze ez sem fog mindenkit megtéríteni és a helyes út felé terelni, de a csoda ettől még csoda marad, és miközben Jenkins (és még rengeteg más ember) munkája akár támogatástól függetlenül, szinkronnal, teljesen ingyenesen is nézhető, a szerző ezzel még nem fejezte be példamutató tevékenységét.

Jézus élete, A kiválasztottak alkotóitól

A Harmat Kiadó jelentette meg Dallas Jenkins, Amanda Jenkins és Steve Laube kötetét, amely A kiválasztottak-sorozathoz csak annyiban kötődik, hogy ugyanazt a történetet meséli el – ezúttal azonban „hivatalos formában”, az eredeti evangéliumokra szorítkozva. Van azonban itt is egy apró csavar. Ahogy a Chosen is a ma emberét célozza meg, a Jézus élete nem titkoltan azt a missziót tűzte ki zászlajára, hogy miközben egyre kevesebben olvassák és értik ténylegesen a Bibliát, azt még velük is megszerettesse.