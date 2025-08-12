Ft
Ft
32°C
17°C
Ft
Ft
32°C
17°C
08. 12.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
Orbán Viktor
migráció
migráció
energiaválság
energiaválság
orosz-ukrán háború
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 12.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
háború Ukrajna Oroszország

A tegnapi orosz előrenyomulással kapcsolatban megjelent az ukrán hivatalos vélemény

2025. augusztus 12. 21:03

Pár napon belül látni fogjuk, mi is az igaz.

2025. augusztus 12. 21:03
null
Demkó Attila
Demkó Attila
Facebook

„A tegnapi orosz előrenyomulással kapcsolatban megjelent az ukrán hivatalos vélemény: nem áttörés, hanem beszivárgás, és folyik az oroszok felszámolása.

Innen nem lehet megmondani, mi az igazság.

De ha az előbbi is igaz, és csak kis létszámú, könnyű fegyverzetű orosz alakulatok jutottak át az ukrán védelmi vonalon, az is jelzés: arra utal, hogy kevés ukrán védő van. 2022-ben így jártak át az ukránok az orosz vonalakon – annyira kevés orosz volt. És az oroszok mulasztása, hogy legkésőbb 2022 májusában nem mozgósítottak, a harkivi vereségükhöz vezetett.

Most egyes oroszpárti források 18 km-es előrehaladásról és BMP-kről beszélnek (egy BMP-vel nem lehet beszivárogni), az ukrán hivatalos források meg arról, hogy nem komoly.

Pár napon belül látni fogjuk, mi is az igaz. Ha az orosz betörés fennmarad, szélesedik, vagy »kivirágzik« – több irányba is elindulnak, akkor itt nem csekély erők vannak. Ha csekély erők vannak, akkor meg az ukránok felszámolják őket és el fog tűnni ez az észak felé mutató beékelődés.”

Nyitókép: AFP/Maria Senovilla

Ezt is ajánljuk a témában

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
tasijani
2025. augusztus 12. 21:23
Látom a nyomorultak az összes eddigi hozzászólásomat törölték... Nyoma se maradjon az igazságnak!
Válasz erre
0
0
gullwing
2025. augusztus 12. 21:09
Az idő mindent megold...
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!