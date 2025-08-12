„A tegnapi orosz előrenyomulással kapcsolatban megjelent az ukrán hivatalos vélemény: nem áttörés, hanem beszivárgás, és folyik az oroszok felszámolása.

Innen nem lehet megmondani, mi az igazság.

De ha az előbbi is igaz, és csak kis létszámú, könnyű fegyverzetű orosz alakulatok jutottak át az ukrán védelmi vonalon, az is jelzés: arra utal, hogy kevés ukrán védő van. 2022-ben így jártak át az ukránok az orosz vonalakon – annyira kevés orosz volt. És az oroszok mulasztása, hogy legkésőbb 2022 májusában nem mozgósítottak, a harkivi vereségükhöz vezetett.

Most egyes oroszpárti források 18 km-es előrehaladásról és BMP-kről beszélnek (egy BMP-vel nem lehet beszivárogni), az ukrán hivatalos források meg arról, hogy nem komoly.

Pár napon belül látni fogjuk, mi is az igaz. Ha az orosz betörés fennmarad, szélesedik, vagy »kivirágzik« – több irányba is elindulnak, akkor itt nem csekély erők vannak. Ha csekély erők vannak, akkor meg az ukránok felszámolják őket és el fog tűnni ez az észak felé mutató beékelődés.”

Nyitókép: AFP/Maria Senovilla