immunrendszer hámréteg sejtréteg c-vitamin bőr

Szent-Györgyi Albert elismerően csettintene: olyan jó dolog derült ki a C-vitaminról

2025. augusztus 12. 22:36

Pedig a szépségápolásban is forradalmi jelentősége lehet.

null

A C-vitamin régóta ismert immunrendszer-támogató, valamint az antioxidánsok és vas a felszívódását segítő szerepéről, de a legújabb kutatások szerint a szépségápolásban is forradalmi jelentősége lehet. A tokiói Metropolitan Institute szakemberei kimutatták, hogy a vitamin képes „felébreszteni” azokat a géneket, amelyek idős korban leállítják a bőr regenerációját – írják cikkükben.

Az öregedéssel a bőr legkülső rétege, a hám, fokozatosan elvékonyodik és veszít rugalmasságából. Ennek oka, hogy bizonyos gének működését molekuláris „zárak” – úgynevezett metilcsoportok – blokkolják. A kutatók felfedezték: 

a C-vitamin képes eltávolítani ezeket a zárakat, így újraindítva a sejtek növekedését.

Laboratóriumi 3D-s emberi bőrmodelleken végzett kísérletek során már egyhetes C-vitamin-kezelés után megvastagodott a hámréteg, két hét elteltével pedig a külső, elhalt sejtréteg vékonyabb lett, miközben a fiatal bőrre jellemző sejtszaporodás indult meg.

Ez a felismerés új lehetőségeket kínál a bőrfiatalító terápiákban – a célzott tapaszoktól a helyi injekciókig –, melyek képesek lehetnek a bőr mélyebb rétegeiben aktiválni a regenerációs géneket anélkül, hogy más folyamatokba beavatkoznának. 

A következő lépés a hatékony, mélyre hatoló C-vitamin-bejuttatási módszerek kidolgozása.

Nyitókép: Pixabay

 

