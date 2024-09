Valóban ez a világ egyik legrosszabb filmje, vagy csak a kereszténység probléma?

A producerek egyébként a kritikusok és a közönség véleménye miatt úgy döntöttek, hogy a folytatást egy Indiegogo-kampány keretében finanszírozzák. A kampányra a kért félmillió dollárból (mostani árfolyamon, az inflációt figyelembe véve nagyjából 235 millió forint) 80 699 dollár (nagyjából 38 millió forint) érkezett. A projekt utoljára 2015. május 7-én frissült.

Így talán nyugodtan mondhatjuk, hogy ez sem volt egy sikeres próbálkozás. Hozzáteszem, hogy maga a téma és a mű mégis aranybánya, mert mikor elkezdtem vele foglalkozni, még nem is sejtettem, mi mindent találok abban a bizonyos üregben.

Otthagyottak (2014, Stoney Lake Entertainment)

Istenfélő regényektől az Istentelen sorozatig

Kezdjük azzal, hogy 2000-ben már született egy film, hasonló címmel és témában. A Left Behind – Az otthagyottak (Left Behind: The Movie) Vic Sarin rendezésében készült, ráadásul 2002-ben folytatást is kapott, méghozzá a Left Behind 2. – A nagy nyomorúság képében. A Nicolas Cage főszereplésével készült Otthagyottak lényegében a 2000-es verzió remake-je, vagy éppen az abban feldolgozott regény újabb adaptációja. Sőt, 2023-ban maga Herkules, avagy Kevin Sorbo készített egy újabb folytatást, Left Behind: Rise of the Antichrist címmel.

Feldolgozott regényről írtam, méghozzá nem ok nélkül. Jobban utánaolvasva, a Tim LaHaye és Jerry B. Jenkins páros igen termékenynek tűnik, hiszen A Föld utolsó napjairól-sorozat számos kötetet tartalmaz, amik közül csak néhány kapott filmes adaptációt. Ráadásul a szerzők kifejezetten a Jelenések könyvét és az abban leírt eseményeket dolgozták fel, a kritika szerint csekély irodalmi értékkel, de legalább tisztelettel és hitelesen előadva, amit a világon sokan értékeltek.