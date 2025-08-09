Ft
csupasz pisztoly Frank Drebin kritika Leslie Nielsen film Liam Neeson

Újratöltötték a Csupasz pisztolyt, és igen: ha tetszett a régi, az új még mindig nagyon jól néz ki

2025. augusztus 09. 12:18

Nem tudom, volt-e értelme elkészíteni ezt a filmet. De azt tudom: ez a másfél óra a lehető legjobb módon pazarolta az időmet. Liam Neeson meg komolyan vette a hülyeséget, és nagyon jól áll neki.

2025. augusztus 09. 12:18
null
Varga Mátyás Zsolt
Varga Mátyás Zsolt

Vannak filmek, amelyek létét nem kell magyarázni, mert maga a film a magyarázat – lásd: Oppenheimer. És vannak azok, amelyeknél a magyarázat valahol egy marketingosztály félhomályos tárgyalójában születik, egy PowerPoint-bemutató tizenötödik diáján, ahol a „Nosztalgia” felirat mellett valaki gondosan bekarikáz három dollárjelet. A friss Csupasz pisztoly inkább az utóbbi kategóriába sorolható 

– ha nem lenne annyira pimaszul szórakoztató. 

A készítők ugyanis meghagyták annak, ami: a lehető legprosztóbb, legképtelenebb, gyakran alpári poéncunaminak. Liam Neeson pedig azzal, hogy halálosan komolyan veszi a hülyeséget, méltó utódja lett Leslie Nielsennek – és erre maga a film is röhögve rájátszik.

És ha már poénok: a 2025-ös verzió legkitartóbb, legabszurdabb futóvicce az, hogy „Debil” felügyelő – az eredeti sorozat magyar szinkronjában hívták így – minden élethelyzetben kávét kap. Nemcsak az irodában, hanem autózás közben, üldözés közben, sőt tűzharc kellős közepén is. Egyre nagyobb poharakban, egyre képtelenebb szituációkban. Leírva talán nem tűnik viccesnek, de amikor Frank Drebin Jr. (Neeson) fél kézzel vezetve lő, az ablakon meg a semmiből benyújtanak egy gőzölgő papírpoharat, az a mozgókép egyik csodája. A másik csoda pedig a full proli hőkamerás jelenet; 

hogy ezt egyáltalán bevállalták a jelenlegi „kultúrklímában”.

Van itt kikacsintás a régi részekre és a való világra is (techmilliárdos főgonosz: pipa), plusz egy diszkrét, de határozott döntés: O. J. Simpsont nem méltatjuk.

És ott a Mission: Impossible-paródia is: olyan pontosan és túlzón megcsinált, hogy egyszerre működik szeretetteljes tisztelgésként és teljes kifigurázásként, Neeson pedig úgy hozza a pillanatot és az egész filmet is, hogy közben se a faarc, se a kávéscsésze nem remeg meg. Magyarán: ahogy azt kell.

A tempó feszes, a vágás gyors – a másfél óra úgy szalad el, mint a rabló az elején. Nem minden poén ül, de itt nem is az a cél, hogy mindegyik ülve maradjon. 

Ez a film nem akar többnek látszani, mint ami: másfél óra tömény, jól megírt, vállaltan idióta hülyeség, ami bátran nyúl a múltba, de nem ragad bele, értően és szívvel folytatja azt. 

És ez most nagyon kell. Idén szinte egyedüliként képviseli a vígjáték műfaját úgy, hogy valóban értékelhető marad.

Visszatérve a PowerPoint-bemutató tizenötödik diájára és a három dollárjelre, nem tudom, volt-e értelme elkészíteni ezt a filmet. De azt tudom: ez a másfél óra a lehető legjobb módon pazarolta az időmet. Újratöltötték a Csupasz pisztolyt, és igen: ha tetszett a régi, az új még mindig nagyon jól néz ki.

Csupasz pisztoly – amerikai vígjáték, 2025. Augusztus 7-étől országszerte a mozikban. Forgalmazza a UIP-Duna Film.

 

Nyitókép: Csupasz pisztoly (UIP-Duna Film)

you-brought-2-too-many
2025. augusztus 09. 14:08
Megy a film hájpolása ezerrel, de ez is kevés ahhoz h megnézzem, sem Pamela, sem Liam nem hoz lázba. Akkor már inkább - sokadszorra - az eredeti, majd utána a Nagy durranás desszertnek. (Na jó, a végén jöhet az elrabolva levezetésnek, ha már Liam Neeson. 😀)
Tapeino
2025. augusztus 09. 13:54
Hát ez elég szánalmasra sikeredett! Meg se közelíti az eredetit!
buckafej-2
2025. augusztus 09. 13:14
Oké, vállalom, hogy tuskó vagyok. Én szerettem a Csupasz pisztoly filmeket. Agy kiszellőztetésre, pihésképpen tökéletes szórakozás volt és maradt számomra.
Búvár Kund
2025. augusztus 09. 12:56
Hú, de utálom az ilyenberöltett poénokkal telerakott szarokat..
