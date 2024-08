A holló filmkritika – akkor működik a legjobban, mikor szimpla erőszak-pornó

Melyik a legnehezebb ág? A valóság!

Ja, ez is az egyik főszereplő száját hagyja el, konkrétan Shellyét (FKA twigs – ez komolyan egy művésznév?), akit a gonosz földi megtestesítője rossz útra térített, most pedig menekülnie kell barátnője gyilkosai elől. Eric (Bill Skarsgård, aki Stephen King bohócos történetének újradolgozásában elég jót alakított) pedig segít neki megszökni egy elvonóból, ahol mindketten fogságba estek. A gonosz pribékjei persze a nyomukba erednek, sőt meg is ölik őket, Eric azonban új esélyt kap arra, hogy az élők között járva álljon bosszút a bűnökért.