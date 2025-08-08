„Nagyon fontos, hogy minden önkormányzat transzparensen gazdálkodjon, ezért kellenek az oknyomozó újságírók. A 444 néhány napja Kovács Gergelyt és a 12. kerületi önkormányzatot vette górcső alá. Helyesen tette.

A Kutyapárt sem kivétel. De az időzítés a politikában mindig különösen fontos. Sokszor nagyobb jelentősége van annak, hogy valami »mikor« történik, mint annak, hogy »mi« történik. Azt hiszem, ez ebben az esetben is igaz, ezért érdemes feltenni a kérdést, miért is ez a !!444!!! igyekezet a Kutyapárt összerühösítésére?

1. Mert a Kutyapárt nem a Tisza óljában csóválja a két farkát.

2. Mert a Kutyapárt nem a Tisza óljában csóválja a két farkát.

3. Mert a Kutyapárt nem a Tisza óljában csóválja a két farkát.

4. Mert a Kutyapárt nem a Tisza óljában csóválja a két farkát.

5. Mert a Kutyapárt nem a Tisza óljában csóválja a két farkát.

Más ok arra a cikkre nem volt.”

Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

***