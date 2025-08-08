Ft
Mert a Kutyapárt nem a Tisza óljában csóválja a két farkát

2025. augusztus 08. 20:42

Érdemes feltenni a kérdést, miért is ez a !!444!!! igyekezet a Kutyapárt összerühösítésére?

Facebook

„Nagyon fontos, hogy minden önkormányzat transzparensen gazdálkodjon, ezért kellenek az oknyomozó újságírók. A 444 néhány napja Kovács Gergelyt és a 12. kerületi önkormányzatot vette górcső alá. Helyesen tette.

A Kutyapárt sem kivétel. De az időzítés a politikában mindig különösen fontos. Sokszor nagyobb jelentősége van annak, hogy valami »mikor« történik, mint annak, hogy »mi« történik. Azt hiszem, ez ebben az esetben is igaz, ezért érdemes feltenni a kérdést, miért is ez a !!444!!! igyekezet a Kutyapárt összerühösítésére? 

1. Mert a Kutyapárt nem a Tisza óljában csóválja a két farkát. 
2. Mert a Kutyapárt nem a Tisza óljában csóválja a két farkát. 
3. Mert a Kutyapárt nem a Tisza óljában csóválja a két farkát. 
4. Mert a Kutyapárt nem a Tisza óljában csóválja a két farkát. 
5. Mert a Kutyapárt nem a Tisza óljában csóválja a két farkát. 

Más ok arra a cikkre nem volt.”

Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

***

Összesen 5 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Unknown
2025. augusztus 08. 21:14
Szürkekutya Vona
Válasz erre
4
0
a-bukott-baloldal-nagy-bibikkel
2025. augusztus 08. 21:08
Nagyon kellett ez a cikk, mert tökéletesen bemutatja a balos morált. Sok ilyen cikket még, mert minden pofon jó helyre megy.😄
Válasz erre
3
0
mi-egy-nagy-vibralo-tojast-hasznalunk-2
2025. augusztus 08. 21:00
Gábor... szerintem te buktál akkorát, hogy a pofázás helyett a farkad behúzva kellene kussolnod egy sötét sarokban. Amit a Jobbikkal műveltél/műveltetek, azzal messze nagyobb károkat okoztál az országnak, mint amekkora károkozásra ez a drogos istenbarma és a pajtikái képesek.
Válasz erre
10
0
Sróf
2025. augusztus 08. 20:47
Meg kell hívni az iráni forradalmi gárdát, hogy felügyeljék a választásokat, és akkor jó lesz.
Válasz erre
10
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!