Mintha nem is romantikus filmen lettünk volna, hanem chippendale show-n – It Ends with Us – Velünk véget ér filmkritika

Ja, hogy ez a tündibündi, konfettis, habos-babos, unikornisos, vintage virágboltos kliséhalmazba és álomvilágba nem illik bele? Én kérek elnézést!

Jó, a 2020-as, az HBO-nak készült Tudhattad volna Hugh Granttel és Nicole Kidmannel sokkal realistább és bátrabb, sőt jobb is volt, pedig sok szempontból az is csak kapargatta a felszínt. Az It Ends with Us – Velünk véget ér ezt meg sem próbálja, de cukormázas csajfilmnek jó ez is. Legalábbis sokaknak. Asszonyomat kemény fából faragták, de azt is jól tudja, hogy mi a bántalmazás, így inkább csak őt idézném azután, hogy Lily barátnőjével nagyon együtt tudott rezegni, ahogy néhány érzelmesebb pillanattal is, de összességében mégis azzal foglalta össze az élményt: „nekem kínos volt az egész”.