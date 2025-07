Brit pénzből: Hamász-párti, britellenes rapcsapat lett Írország legnagyobb exportcikke

Nyelvújításba torkolló eki-romantika

Bár mostanság a Kneecap főleg a Hamász iránti szimpátiája miatt került a reflektorfénybe, a zenei és szövegi világuk középpontjában a drogkultúra áll. A banda nemcsak témaként használja a rave-partik világát, hanem aktívan formálja is: az általuk megőrzésre érdemesnek tartott ír nyelvet kiterjesztik a drogok szókészletére is.

Új ír szavakat alkottak például a kokainra (snaois), a ketaminra (capaillín), vagy az MDMA-ra (3CAG – azaz „trí chonsan agus guta”, vagyis „három mássalhangzó és egy magánhangzó”).

Számaikban gyakran megjelenik a szerhasználat, a tudatmódosítás élményének ábrázolása, valamint a britek elleni politikai kiállás – ami az ír történelem tükrében nem is olyan meglepő.

A Kneecap így nemcsak nyelvileg újít, hanem igyekszik átformálni az ír nyelvhez kapcsolódó társadalmi és kulturális attitűdöket is, hogy az alternatív bulikultúra, a szerhasználat és a politikai düh különös elegyéből újfajta identitást faragjon.

Ez az áttematizálás azonban felveti a kérdést, azon túl, hogy az ír nyelvet ország-világ előtt ismertté teszi, nem-e üresíti is ki azt, kicserélve az ír kultúrát az épp divatos lázadás-móddal? Lehet-e hiteles nyelvmegőrző projekt az, amelyik a nyelvhez kapcsolódó kultúra helyett a drogzsargonnal házal?

Pro-Hamász provokáció közpénzből

A Kneecap jelenség nemcsak zeneileg és kulturálisan vált ki kiélezett reakciókat, hanem intézményi szinten is. 2024-ben készült el az azonos című filmjük – Kneecap –, amely a trió fiktív eredettörténetét meséli el, főként ír nyelven. A film – természetesen – a politikai térbe is belép, hiszen a zenekar nyíltan vállalja britellenes nézeteit, a történetben megjelenik a függetlenségi mozgalmak és a posztkonfliktusos identitás újraértelmezése is.

A film mögött ugyanakkor ír állami és nemzetközi támogatók sora áll:

a Brit Filmintézet (BFI),

az Ír Filmintézet (Screen Ireland),

a Northern Ireland Screen,

a TG4 (ír nyelvű közszolgálati adó),

és a Coimisiún na Meán, az ír médiatanács is finanszírozta a produkciót.

A film bemutatkozott a Sundance-en, pozitív kritikákat kapott, és Írország hivatalos Oscar-nevezése is lett – igaz, végül nem került be a jelöltek közé.

Az igazi paradoxon azonban az, hogy a radikálisan britellenes zenekar filmjét részben brit adófizetők pénzéből forgatták, hiszen a BFI is támogatóként szerepel.

2023 végén a Kneecap egyik koncertjén például felszólították a közönséget, hogy „öljék meg a parlamenti képviselőjüket”, illetve hogy „az egyetlen jó tory a halott tory”.

Ráadásként a banda közösségi médiás felületein is rendszeresen osztanak meg olyan tartalmakat, amelyek hatósági vizsgálatokat vontak maguk után – például Hezbollah-zászló lengetése, palesztin fegyveres csoportokkal való nyílt szolidaritás.

Hezbollah-zászló, bírósági idézés, palesztin szolidaritás

A Kneecap tagjai több alkalommal is kiálltak olyan szervezetek mellett, amelyek az Egyesült Királyságban terrorszervezetként vannak nyilvántartva. 2023 végén például Móglaí Bap egy londoni fellépésen Hezbollah-zászlót lengetett, ami miatt a brit terrorellenes egység vizsgálatot indított.

A Hezbollah az Egyesült Királyságban teljes egészében tiltott szervezet, és

a brit törvények szerint a zászló lengetése nyilvános helyen bűncselekménynek minősülhet.

2024 júniusában a Glastonbury Fesztiválon a zenekar a színpadon állva vállalt szolidaritást a Palesztin Akciócsoporttal, amely szintén tiltólistás szervezet az Egyesült Királyságban. Mindeközben korábban, 2023 októberében,

a Kneecap egy posztban nyíltan kiállt a „palesztin harc” mellett, épp az október 7-i Hamasz-mészárlás másnapján.

A legérdekesebb talán az, hogy a zenekar az efféle akciókat saját értelmezésében antikolonialista párhuzamként értelmezi:

szerintük párhuzam van az ír függetlenségi harc és a palesztin ellenállás között.

Ezek az esetek még élesebbé teszik a Kneecap körüli kérdéseket: meddig tart a művészet szólásszabadsága, és hol kezdődik a felelősség?

A Sziget-kérdés

A Kneecap fellépése így egy olyan rendezvényen, mint a budapesti Sziget – amely deklaráltan a szabadság ünnepe, ugyanakkor kifejezetten kerüli a terrorizmushoz, antiszemitizmushoz vagy szélsőségekhez köthető megnyilvánulásokat – nemcsak kényelmetlen lenne, hanem alapjaiban menne szembe a fesztivál biztonsági és társadalmi értékrendjével.

A Sziget szervezői viszont még mindig kitartanak a banda mellett, állítva, hogy mindez csak a szólásszabadság része – hiába zárt össze a hazai bal- és jobboldal a kérdésben.