„A színpad a művészé, a szólásszabadság terepe” – kitartanak az antiszemita rapbanda mellett a Sziget szervezői

A tervezett fellépés kapcsán Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszter is üzent a Sziget szervezőinek, bejegyzésében hangsúlyozta: Magyarország Kormánya a zéró tolerancia elvét alkalmazza az antiszemitizmus minden formájával szemben.

Nemrég petíciót is indult a zenekar fellépése ellen, amelyet eddig csaknem százötven művész írt már alá,

közöttük Nemes Jeles László Oscar-díjas rendező, Presser Gábor és Dés László zenészek, Hegedűs D. Géza színész vagy Kepes András író.

A Magyar Nemzeti Táncegyüttes pénteken közleményben jelezte: lemondja fellépését a 2025-ös Sziget Fesztiválon augusztus 10-én, amennyiben a szervezők nem vonják vissza a Kneecap zenekar meghívását a rendezvényről.

Mindez azonban úgy látszik nem hatotta meg a fesztivál szervezőit, akik a 24.hu megkeresésére közölték, hogy továbbra is eddigi állásfoglalásuk érvényes, azaz az „Island of Freedom”, a szabadság szigete, szó szerint és átvitt értelemben is, „ahol a szólásszabadság, a szabad véleménynyilvánítás alapjog, ahol mindenkinek joga van kinyilvánítani a véleményét, függetlenül attól, hogy azt a közönség soraiban, vagy akár a színpadról teszi, és teljesen függetlenül attól, hogy azzal a szervezők egyetértenek vagy nem.”

A zenekar egyébként az Instagramon közzétett közleményében azt írta:

„Legyünk egyértelműek: nem támogatjuk, és soha nem is támogattuk a Hamászt vagy a Hezbollahot. Mindig elítéljük a civilek elleni támadásokat. Ez soha nincs rendben.”

