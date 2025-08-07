Botrány a gázai háborús fotók körül: német lap leplezte le a Hamász propaganda-gépezetét

A Bild oknyomozása szerint több, világszerte terjedő gázai háborús fénykép – különösen az éhező gyerekeket, kétségbeesett anyákat és üres lábosokkal ételre váró embereket ábrázoló képek – nem dokumentarista módon,

hanem tudatosan megrendezett jelenetek alapján készülhettek, a Hamász propagandaeszközeként.

Az egyik legaktívabb fotós, Anasz Zajed Ftejha, a török állami Anadolu hírügynökség megbízásából dolgozik, és gyakran dramatizált, érzelmileg túlfűtött képeket közvetít a nemzetközi médiának, miközben elkerüli az olyan jelenetek publikálását, ahol például férfiak ételhez jutnak.

A Ftejha által készített képek megjelentek olyan elismert médiumokban is, mint a Stern, CNN, BBC vagy a New York Magazine. Ezek jellemzően a szenvedésre és káoszra fókuszálnak, tökéletes világításban készült, jól komponált felvételekkel. Bár a Gázai övezetben valóban súlyos humanitárius válság van, a képek célzottan erősíthetik a Hamász narratíváját,

amely a nemzetközi közvélemény empátiáját próbálja mozgósítani Izraellel szemben.

Ftejha közösségi médiájában nyíltan vállalja „Free Palestine” (Szabadítsátok fel Palesztinát) politikai üzenetét, és olyan szervezetekkel dolgozik együtt, amelyek nyíltan Izrael-ellenes álláspontot képviselnek.

A német és nemzetközi hírügynökségek közül több – köztük a DPA és az AFP – közölte, hogy nem dolgoznak együtt Ftejhával, és a képek hitelességét minden esetben ellenőrzik. A Reuters is megerősítette, hogy saját fotói megfelelnek a pontosság, függetlenség és pártatlanság normáinak. A Német Újságíró Szövetség (DJV) viszont figyelmeztet:

a háborús felek mindkét oldalon tudatosan használják a képeket a közvélemény befolyásolására.

Izrael például jelenleg nem enged be független riportereket a Gázai övezetbe. A térségben így szinte kizárólag palesztin fotósok dokumentálnak – közülük több is szoros kapcsolatban állhat a Hamásszal. Gerhard Paul történész szerint a gázai képanyag száz százalékban a Hamász ellenőrzése alatt áll, célja pedig a nyugati világ empátiájának kiváltása és Izrael démonizálása.

A jelenség nem új: már 2002-ben is előfordult, hogy a Palesztin Hatóság vezetője, Jasszer Arafat egy sötét szobában adott interjút „áramszünetre” hivatkozva, miközben a kamerák mesterségesen teremtették meg a hatást. A médiamanipuláció tehát nem új keletű – de továbbra is hatékony.