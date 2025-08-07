Ft
Ft
27°C
18°C
Ft
Ft
27°C
18°C
08. 07.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
Orbán Viktor
migráció
migráció
energiaválság
energiaválság
orosz-ukrán háború
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 07.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
propaganda Bild Hamász

Botrány a gázai háborús fotók körül: német lap leplezte le a Hamász propaganda-gépezetét

2025. augusztus 07. 14:05

Egyértelmű a cél: a nemzetközi közvélemény empátiáját mozgósítani Izraellel szemben.

2025. augusztus 07. 14:05
null

A Bild oknyomozása szerint több, világszerte terjedő gázai háborús fénykép – különösen az éhező gyerekeket, kétségbeesett anyákat és üres lábosokkal ételre váró embereket ábrázoló képek – nem dokumentarista módon, 

hanem tudatosan megrendezett jelenetek alapján készülhettek, a Hamász propagandaeszközeként.

Az egyik legaktívabb fotós, Anasz Zajed Ftejha, a török állami Anadolu hírügynökség megbízásából dolgozik, és gyakran dramatizált, érzelmileg túlfűtött képeket közvetít a nemzetközi médiának, miközben elkerüli az olyan jelenetek publikálását, ahol például férfiak ételhez jutnak.

A Ftejha által készített képek megjelentek olyan elismert médiumokban is, mint a Stern, CNN, BBC vagy a New York Magazine. Ezek jellemzően a szenvedésre és káoszra fókuszálnak, tökéletes világításban készült, jól komponált felvételekkel. Bár a Gázai övezetben valóban súlyos humanitárius válság van, a képek célzottan erősíthetik a Hamász narratíváját, 

amely a nemzetközi közvélemény empátiáját próbálja mozgósítani Izraellel szemben.

Ftejha közösségi médiájában nyíltan vállalja „Free Palestine” (Szabadítsátok fel Palesztinát) politikai üzenetét, és olyan szervezetekkel dolgozik együtt, amelyek nyíltan Izrael-ellenes álláspontot képviselnek.

A német és nemzetközi hírügynökségek közül több – köztük a DPA és az AFP – közölte, hogy nem dolgoznak együtt Ftejhával, és a képek hitelességét minden esetben ellenőrzik. A Reuters is megerősítette, hogy saját fotói megfelelnek a pontosság, függetlenség és pártatlanság normáinak. A Német Újságíró Szövetség (DJV) viszont figyelmeztet: 

a háborús felek mindkét oldalon tudatosan használják a képeket a közvélemény befolyásolására.

Izrael például jelenleg nem enged be független riportereket a Gázai övezetbe. A térségben így szinte kizárólag palesztin fotósok dokumentálnak – közülük több is szoros kapcsolatban állhat a Hamásszal. Gerhard Paul történész szerint a gázai képanyag száz százalékban a Hamász ellenőrzése alatt áll, célja pedig a nyugati világ empátiájának kiváltása és Izrael démonizálása. 

A jelenség nem új: már 2002-ben is előfordult, hogy a Palesztin Hatóság vezetője, Jasszer Arafat egy sötét szobában adott interjút „áramszünetre” hivatkozva, miközben a kamerák mesterségesen teremtették meg a hatást. A médiamanipuláció tehát nem új keletű – de továbbra is hatékony.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Fayez Nureldine / AFP

***

Összesen 27 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
herden100
•••
2025. augusztus 07. 16:09 Szerkesztve
KI MINT VET ÚGY ARAT. ______________________________________________________________________________________________ 🇭🇺 m.youtube.com/watch?v=NerzE7kWNgU&pp=ygURU3plbnQgaXN0dsOhbiBuYXA%3D 🇭🇺 youtu.be/KGUWGCoUvyI?si=T4Lmy7duH1SzPVT1
Válasz erre
0
0
Kerezs
2025. augusztus 07. 15:34
Nincs itt semmi látnivaló. A háborút legalább annyira vívják a propaganda eszközeivel, mint fegyverekkel. Már a középkorban is volt ilyen, csak a felhasznált eszközök változnak.
Válasz erre
0
0
survivor
2025. augusztus 07. 15:17
Én nem tudom , valójában mit tettek a zsidók, a gyarmatosító világhatalmak , a burzsujok, tőkések... De NEKÜNK mi a fasz közünk van hozzá ? Minket a német, a török, a román, a mongol szállt meg. MI voltunk a gyarmatosítottak...
Válasz erre
0
2
survivor
2025. augusztus 07. 15:13
És amúgy mi a fasz közünk van hozzá ? A Holodomor szart se érdekelt a 30-as években...
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!