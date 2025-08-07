Ft
Ft
27°C
18°C
Ft
Ft
27°C
18°C
08. 07.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
Orbán Viktor
migráció
migráció
energiaválság
energiaválság
orosz-ukrán háború
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 07.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
gazdaság vendégmunkás faktum munkaerőpiac

Valójában drágább, de nélkülözhetetlen – Tényleg sorra rúgják ki a magyar dolgozókat, hogy vendégmunkásokat vegyenek fel helyettük?

2025. augusztus 07. 16:50

A válasz nem az „olcsó munkaerő” frázisban rejlik, hanem a magyar munkaerőpiac strukturális korlátairól szóló történetben.

2025. augusztus 07. 16:50
null
Kiss Gábor
Faktum

„A magyar gazdaságban az elmúlt évek egyik legmeghatározóbb, egyben legvitatottabb jelensége a harmadik országbeli vendégmunkások növekvő aránya. A téma mélyen átpolitizált, gyakran leegyszerűsítő narratívák mentén tárgyalt, holott a felszín alatt egy rendkívül összetett, gazdasági kényszerekből, demográfiai folyamatokból és vállalati logikából összeálló rendszer húzódik. A hvg például a drámai »Tényleg rúgják ki a magyarokat és jönnek a külföldi dolgozók egyre távolabbról« címet adta a témával foglalkozó cikkének. A központi kérdés, amelyre a válasz a jelenség mélyebb megértéséhez vezet, egy látszólagos paradoxon: miért döntenek a magyarországi cégek egyre nagyobb számban egy külföldi, például Fülöp-szigeteki munkavállaló foglalkoztatása mellett, ha annak kezdeti költségei akár milliókkal is meghaladhatják egy hazai dolgozó felvételének kiadásait? A válasz nem a leegyszerűsítő »olcsó munkaerő« frázisban rejlik, hanem egy sokkal komplexebb, a termelékenységről, a stabilitásról és a magyar munkaerőpiac strukturális korlátairól szóló történetben.

Ezt is ajánljuk a témában

A vállalati döntéshozatal középpontjában a teljes foglalkoztatási költség és a befektetés megtérülésének számítása áll. Egy távol-keleti vendégmunkás Magyarországra hozatala jelentős kezdeti beruházást igényel a munkáltatótól. Ennek oroszlánrészét a speciális munkaerő-közvetítő cégeknek fizetett díj teszi ki, amely önmagában meghaladhatja az egymillió forintot is munkavállalónként. Ehhez adódnak további, százezres nagyságrendű tételek: a repülőjegy költsége, a hivatali és idegenrendészeti engedélyek illetékei, a hivatalos dokumentumok fordítási és hitelesítési díjai, valamint a kötelező orvosi vizsgálatok. A törvényi előírások ezen felül folyamatos többletterhet is rónak a cégekre, legfőképpen a szállás biztosításának kötelezettségével, ami egy jelentős, állandó költségtényező, és egy helyi, bejáró munkavállaló esetében nem merül fel. Mindent egybevetve egyetlen Fülöp-szigeteki munkavállaló első éves foglalkoztatásának többletköltsége a magyar kollégához képest könnyen elérheti a kétmillió forintot is.

Az, hogy miért választják mégis egyes cégek a külföldi munkavállalókat akkor válik érthetővé, ha megvizsgáljuk a másik oldalt: egy hazai munkavállaló foglalkoztatásának rejtett, a könyvelésben nehezen kimutatható, ám annál súlyosabb költségeit. A magyarországi betanított fizikai munkakörök piacát rendkívül magas fluktuáció jellemzi, ami óriási terhet ró a vállalatokra. Egy 2017-es felmérés szerint egyetlen hazai dolgozó pótlása átlagosan több mint két hónapot vesz igénybe, és a direkt toborzási, illetve betanítási költségek együttesen elérhetik a kétmillió forintot, nem számolva a kieső termelés okozta veszteséget. Gyakori vállalati tapasztalat, hogy egyetlen pozícióra egy éven belül akár kettő-három embert is be kell tanítani, ami folyamatos hatékonyságvesztést okoz. Ezzel szemben a vendégmunkások, akiket a tartózkodási engedélyük is egy adott céghez köt, és akiknek elsődleges célja a pénzkeresés, rendkívül alacsony fluktuációt mutatnak. A vállalatok számára ez a stabilitás és kiszámíthatóság a legfőbb gazdasági érték.

A döntés tehát nem egyszerű bérköltség-összehasonlítás, hanem egyfajta operatív kockázatkezelés. A cégek a vendégmunkások magasabb költségével valójában termelési stabilitást és hatékonyságot vásárolnak. Szakértői becslések szerint a külföldi dolgozók termelékenysége átlagosan 20-30%-kal is magasabb lehet a magyar átlagnál. Ez a magasabb munkaintenzitás, a minőségi előírások precíz betartása és a jelentős túlórázási hajlandóság együttesen olyan előnyt jelent, amely ellensúlyozza a magasabb kezdeti költségeket. Egy szigorú ütemterv szerint működő, nagy volumenű gyártósoron – például az autóiparban vagy az elektronikai szektorban – a fluktuáció miatti leállás vagy minőségi ingadozás sokkal nagyobb pénzügyi kárt okozhat, mint a vendégmunkás foglalkoztatásának prémiuma. A külföldi dolgozó ebben a kontextusban egy megbízható és kontrollálható »termelési eszközzé« válik, ami a modern, just-in-time logikára épülő iparágakban kulcsfontosságú.

A vállalati szintű racionalitás azonban csak a jéghegy csúcsa. A vendégmunkások iránti égető szükséglet mélyebb, nemzeti szintű strukturális problémákból fakad: ezek közül a legfontosabb a magyar demográfiai válság. Az ország népessége évtizedek óta fogyatkozik, de a gazdaság számára ennél is súlyosabb, hogy a munkaképes korú népesség száma még gyorsabb ütemben apad. A GKI Gazdaságkutató Zrt. számításai szerint a nyugdíjba vonulók és a pályakezdők arányának kedvezőtlen alakulása miatt a magyar munkaerőpiac a következő két évtizedben nettó 530 000 fős veszteséget szenvedhet el. Az MNB elemzései is hasonló, drámai képet festenek: becslésük szerint a munkaképes korú népesség csak 2030-ig közel 300 000 fővel csökkenhet. Ez a demográfiai olló olyan mértékű strukturális munkaerőhiányt teremt, amelyet belső forrásokból szinte lehetetlen pótolni.

Felmerül a kérdés, hogy mi a helyzet a hivatalosan kimutatott, körülbelül 300 000-500 000 fős potenciális munkaerő-tartalékkal: ennek a rétegnek a mobilizálását komoly akadályok gátolják. A tartalék jelentős része olyan elmaradottabb régiókban él, ahol a rossz közlekedési infrastruktúra szinte lehetetlenné teszi a napi ingázást az ipari központokba. Emellett sokan küzdenek képzettségi hiányosságokkal vagy olyan egészségügyi problémákkal, amelyek miatt nem tudnak aktívan részt venni a munkaerőpiacon. Ehhez társul egy kulturális-aspirációs tényező is: a fiatalabb generációk számára a többműszakos, monoton, összeszerelő jellegű gyári munka már nem vonzó karrierút. Sokan inkább a munkanélküliséget vagy a közmunkát választják, mintsem hogy ilyen körülmények között dolgozzanak, így a cégek hiába hirdetnek, egyszerűen nincs elegendő hazai jelentkező.

Ez a helyzet egyenesen következik abból a tudatosan választott, de sok közgazdász által kritikával illetett gazdaságpolitikából, amely a magyar gazdaság növekedését elsősorban a nagy volumenű, de alacsony hozzáadott értékű külföldi működőtőke-befektetésekre (FDI) alapozza. Az olyan hatalmas, anyag- és energiaigényes beruházások, mint az akkumulátorgyárak, óriási keresletet támasztanak a betanított munkaerő iránt, pont abból a típusból, amelyből a belső piacon a legnagyobb hiány van. Ebben a modellben a vendégmunkások importja nem csupán egy lehetőség, hanem a növekedés fenntartásának elengedhetetlen feltétele. A jelenség tehát nem a gazdaság sikerének, hanem egy vitatott stratégia kényszerű és logikus következményének tekinthető, amely elodázza a valódi, hosszú távú versenyképességet biztosító reformokat, mint a hazai munkaerő képzése, az automatizáció ösztönzése vagy a magasabb hozzáadott értékű ágazatok felé történő elmozdulás.

A kormány a vendégmunkások beáramlását egy szigorúan szabályozott jogi keretrendszerrel igyekszik kontrollálni, amelynek központi eleme a 2023. évi XC. törvény. Ez a rendszer egyértelműen a munkaerő ideiglenes, rotációs jellegű foglalkoztatására épül, és tudatosan gátolja a munkavállalók hosszú távú letelepedését és társadalmi integrációját. A törvény legfontosabb eleme a »2+1 éves szabály«, amely szerint a vendégmunkás-tartózkodási engedély legfeljebb két évre adható ki, és további egy évvel hosszabbítható meg. A jogszabály kulcsfontosságú rendelkezései kategorikusan kizárják, hogy a vendégmunkások családegyesítést kérelmezzenek, vagy hogy a Magyarországon töltött idő alapján letelepedési engedélyhez jussanak. Ez a modell egyértelműen egy rotációs rendszert vázol fel, ahol a munkavállalók egy meghatározott időre érkeznek, elvégzik a munkát, majd távoznak, helyüket pedig újak veszik át.

Ez a szabályozás tökéletesen tükrözi a kormányzat kettős politikáját. Egyrészt a gazdaságpolitika, különösen a nagy FDI-beruházások sikere érdekében elengedhetetlen a külföldi munkaerő biztosítása, így a rendszer csendben, de hatékonyan ösztönzi a gazdasági bevándorlást. Másrészt a kormányzatnak ki kell szolgálnia azt a politikai bázist, amelyet évek óta tartó bevándorlásellenes retorikával épített fel. A végeredmény egy olyan politika, amely a gazdasági szükségleteket kielégíti, miközben a társadalmi integrációt törvényi eszközökkel és tudatosan akadályozza. Ez a kettősség, párosulva a gyakran és hirtelen változó jogszabályi környezettel, komoly bizonytalanságot okoz a munkáltatóknak, és feszültséggel teli légkört teremt a társadalomban.

Összességében a vendégmunkás-jelenség egy mélyebb, strukturális válság tünete. Egy rövid távú, pragmatikus, de költséges válasz a magyar gazdaságot és társadalmat feszítő hosszú távú kihívásokra. Egyfajta tapasz egy mély demográfiai seben, és egy kényelmes rövidítés, amely lehetővé teszi, hogy a politika és a gazdaság szereplői elodázzák azokat a fájdalmas, de a hosszú távú versenyképességhez elengedhetetlen strukturális reformokat, amelyek a hazai humántőke fejlesztését, az innovációt és a magasabb hozzáadott értékű gazdaságra való átállást céloznák. A kérdés nyitott marad: meddig fenntartható egy olyan modell, amely egy rotációs alapon cserélődő, a társadalomba integrálódni nem tudó és nem is szándékolt munkaerőre épít”

Nyitókép: DAMIR SENCAR / AFP

***

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 5 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
k
2025. augusztus 07. 18:57
Németország esetében is-de máshol is- látható, hogy évtizedek alatt a "vendégmunkás" jelenség hova fejlődött, a nyílt és tömeges bevándorlás lett belőle.Tehát a vendégmunkás NEM MEGOLDÁS. Magyarországon a havi 6000 gyerek születése által 77 év múlva 5 millió fő lesz +bevándorló, ez lakosságcsere hazánkban is, és ez a folyamat akár 5 évenként is munkaerő problémákhoz vezethet. Sajnos a mellébeszéléseket és a jelentéktelen kifogásokat nem tudják mellőzni, és a LIBERÁLIS multi nagyvállalat személyzeti HR-es technikája a munkaerő több ezer kilométerről való alkalmazása a helyi lakosok mellőzésével, mert a vendégmunkás egyedülálló és engedelmesebb könnyebben kezelhető, illetve a liberális multi utánpótlást nyújt az LMBTQ-nak a homoszexuálisoknak. A megoldás az impotens liberális életmód megszűnésé LENNE, az abortusz az impotens LMBTQ az impotens homoszexualitás megszűnése, és a normális népszaporulat helyreállítása, a helyi lakosok megbecsülése, sajnos ez túl nagy követelmény hazánkban is.
Válasz erre
0
0
krisz09
2025. augusztus 07. 18:13
Egyáltalán nem biztos, hogy a cikkben sugallt kimenetele lesz ezeknek a folyamatoknak. Jelenleg a hiányt külföldi munkaerővel pótolják, de ha pl. a nemzetközi versenyben akár a nyugati, akár a keleti cégek alulmaradnak, és nálunk bezárnak, akkor mindjárt kisebb lesz a hiány, és haza lehet küldeni a vendégmunkásokat. Ebből a szempontból kivételesen előny, hogy külföldi tőkéről, és külföldi munkaerőről van szó. Az a fontos, hogy ne egyszerre menjen tönkre a nyugati és a kelet, de hát arra mennyi az esély....
Válasz erre
0
0
snagyz
2025. augusztus 07. 17:42
A poszt számos tárgyszerű és igaz megállapítása mellett min. két lényegi alapvetésben mára már bizonyíthatóan téves nézetet tükröz: 1. valójában megszünt ill. nincs olyan, hogy "...hosszú távú versenyképességet biztosító reform ...", pláne nem amit a "hazai munkaerő képzésével vagy az automatizáció ösztönzésével" egycsapásra meg lehetne oldani, mivel jelenleg itthon egy "egyszerű", kvázi betanított munka egy nagy, nemzetközi termelő vállalatnál már bőven a "magasabb hozzáadott értéket" képviseli a többi hazai kis kft, bt munkafolyamataihoz képest 2. de minden egyéb megfontolásnál is lényegesebb, hogy Európában mára kiderült, hogy a vendégmunkások tartos "befogadása" valójában népességcserét jelent hosszútávon, így az a hazai gyakorlat, hogy ezeket a munkavállalókat csak rotációs alapon és csak ideiglenesen szabad beengedni minden hatékonysági/közgazdasági érv ellenére is szükségszerű elemi társadalmi racionalitás, amit a jelenlegi ellenzéki politika (tisza) megpróbál aláásni.
Válasz erre
4
0
Kerezs
2025. augusztus 07. 17:30
A magyar munkaerő csak valamivel jobb, mint a nyugat-európai ( a 20 35 éves korosztályban 25-35%-os munkanélküliséggel) és a kelet-európai ( azért jött nyugatra, hogy ő is jól éljen, nem hagyja magát kihasználni). A magasan képzett munkaerő már réges régen dolgozik, jól is keres. Tudomásul kell venni, hogy van 1 millió nyilvántartott alkoholista. Kb, 1 millió lumpen életmódot élő. Ők nem alkalmasak folyamatos munkavégzésre, magasan kvalifikált munkaerő pedig soha nem lesz belőlük. Munkamoráljuk egyedi. A diplomások jó része nem a szakmájában dolgozik, rengeteg a bölcsész végzettségű ( matekból már az általánosban is hülye voltam dicsekvéssel). A biológiáról még ennyit sem tud. A huszonéves korosztály munkára foghatóságát már a harmincasok is kritizálják. Lehet nyekeregni, hogy vendégmunkás, de egyelőre ez a járható út. A tömeges integráció a kulturális különbségek miatt nem lehet opció.
Válasz erre
4
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!