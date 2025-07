Puzsér Róbert ezzel mindenkit magára haragíthat: gondolt egyet, és védelmébe vette a Kneecapet

A publicista azzal folytatta: „meggyőződéssel és nem félelemtől vezetve élek, ezért egy olyan társadalomban akarok a magam módján gondolkozni, ahol akár az ellenkezőjét is gondolhatnám, és azért a véleményemért se üldöznének”.

Puzsér mindezek után kijelentette, hogy mivel a Kneecap tagjai gyűlölik a zsidó államot, amely jelenleg a Nyugat háborúját vívja a dzsihadizmussal, úgyhogy ezek az ír rapperek a szemében „a civilizáció árulói”.

„De ugyan miért ne árulhassák el szabadon azt a nyugati civilizációt, aminek éppen az az ereje, hogy minden ellene feltörő indulatnak csatornát ácsol, és magába integrál, hanglemezt ad ki, koncertet szervez neki, és pólót gyárt belőle, miközben a nyilvánosság feldolgozó erejével kifejleszti vele szemben a szellemi immunitás képességét?” – tette fel a kérdést.

Miért ne élhessenek a Kneecap tagjai az Izrael iránti utálatuk természet adta jogával? Miért ne koncertezhessenek a Sziget Fesztiválon? Mert az enyémmel ellentétes véleményt formálnak? Adhassák már elő a szövegeiket meg a nézeteiket, hiszen se Izraelnek, se bármelyik másik államnak a politikája nem állhat bírálat felett, és akinek ez a bírálat nem tetszik, az legfeljebb más koncertre látogat

– folytatta.

Majd arra is kitért, hogy az a tény, hogy Dobrev Klára a Kneecap fellépésének a tilalmát követelte, Orbán Viktor meg be se engedi a tagjait Magyarországra, sokadszor is azt bizonyítja, hogy nincs érdemleges különbség köztük. „Mindketten a szabadság ellenségei, a despotizmus huszadik századi szellemének érvényesítői, és még ostobák is, mert nem tanulták meg a történelemből, hogy amit üldöznek, azt érvényesülésre ítélik” –jegyezte mg a publicista.

Remélem, hamarosan együtt tűnnek el a hazai politika lefolyójában, és csak a magyarok rémálmaiban térnek vissza”

– zárta gondolatait Puzsér Róbert.

Döntött a kormány Mint ismert, július 24-én megszületett a döntés, Magyarország három évre kitiltotta a Kneecap nevű ír rapformáció több tagját, köztük Naoise Ó Cairealláint. A határozatot az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság hozta nyilvánosságra, amely szerint a zenészekre önálló beutazási és tartózkodási tilalom vonatkozik. A döntés értelmében az érintett személyek a tilalom ideje alatt nem léphetnek be Magyarország területére. A kormány döntésének hátterében az együttes korábbi, antiszemita gyűlöletbeszédet és terrorista szimbolikát tartalmazó megnyilvánulásai állnak. A Kneecap tagjai többször tettek nyilvánosan provokatív kijelentéseket, amelyek szerintük a művészi szabadság részei, ám a magyar hatóságok másként ítélték meg a helyzetet. A zenekar szerepelt volna a Sziget Fesztiválon, ám a hivatalos tiltás ezt most végleg kizárja.

