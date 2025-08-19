Ft
NATO Donald Trump Volodimir Zelenszkij

Cinkosok a némák

2025. augusztus 19. 10:53

A NATO-tagállam és uniós tag Magyarország energiaellátása és infrastrukturális biztonsága ellen támadást intézett Ukrajna, amely egyik csoportosulásnak sem tagja.

2025. augusztus 19. 10:53
Odrobina Kristóf
Magyar Nemzet

„»A hallgatás beleegyezés, és a beleegyezés a rendszer fenntartása« – hangzik el George Orwell 1984 című közismert kultuszregényében, amihez kiválóan illeszkedik a globalista elit viselkedése a politikai sakktábla körül. A Barátság kőolajvezeték elleni újabb ukrán támadás hírére lelki szemeim előtt megjelenik Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, ahogyan egyik kezével befogja a füleit, egy szolgálója a szemeit, a száját pedig Manfred Weber brüsszeli néppárti vezér maga tapasztja be a kezével. Látom magam előtt Mark Rutte NATO-főtitkárt is, aki azért nem lát semmit egy szövetséges ország elleni támadásból, mert éppen a korrupciótól összepiszkolt szemüvegét törölgeti.

Mert mondjuk ki tisztán, világosan és érthetően, hogy miről van szó: a NATO-tagállam és uniós tag Magyarország energiaellátása és infrastrukturális biztonsága ellen támadást intézett Ukrajna, amely egyik csoportosulásnak sem tagja. A NATO és Brüsszel vezetése pedig olyan mélyen hallgat, hogy a némák is hangosabban ordítanak náluk. Hol vannak most azok a globalisták, a brüsszeliták és a jogvédők, akik máskor azonnal habzó szájjal, öklüket rázva kiabálják tele a nemzetközi teret a magyar kormány ellen, amikor egy olyan törvényt alkot, amely a magyarok érdekeit szolgálja az elit helyett? Akik általában meg sem várják, hogy megszáradjon a papíron Sulyok Tamás államfő aláírása, azok mind félrenéznek – újra és újra.

Hogy mit csinál eközben Von der Leyen asszony, Emmanuel Macron francia elnök és Friedrich Merz német kancellár? Nos, éppen Washingtonban parádéznak Volodimir Zelenszkij színházában, és álcivil jogvédőket megszégyenítő módon kuncsorognak Donald Trump kegyeiért és Ukrajna háborújáért. Ilyen komoly és sordöntő misszióban nincs idejük arra, hogy holmi szövetséges országokért kiálljanak. Emlékezzünk csak vissza, hogy Ursula von der Leyen egyszer maga javasolta Volodimir Zelenszkijnek, hogy talán ha a kőolajvezetékkel történne valami, azzal meg lehetne szorongatni a békét szorgalmazó Magyarországot. Vagy amikor Zelenszkij egyik bizalmas megbeszéléséről szivárgott ki, hogy a vezetéket fel kellene robbantani, mert túl sok gondot okoz a békepártiság.”

Nyitókép: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

polárüveg
2025. augusztus 19. 13:03
Cinkos, cinkos, - hátha felbujtó. De buktának bukta. Mindenesetre gyűlnek a tények a felelősségre vonáshoz.
Válasz erre
0
0
Ödenburger
2025. augusztus 19. 12:35
Miután az Északi Áramlat felrobbantásának sem lett következménye, Ukrajna joggal gondolja úgy, hogy kedve szerint játszhat az európai energiaellátással.
Válasz erre
1
0
ergo07-2
2025. augusztus 19. 12:12
Azért csinálják, hogy kiprovokáljanak egy ilyen lépést, aztán casus belli-ként kezeljék. Nem az "ukránok" vezetik Ukrajnát.
Válasz erre
1
0
XTRO
2025. augusztus 19. 11:27
Azt a villanyt csak le kellene végre kapcsolni… aztán a sötétben gondolkodhatna zselé a békéről meg a háborúról …
Válasz erre
3
0
